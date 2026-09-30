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'Nós paramos' - Joan Laporta revela por que o Barcelona fracassou na investida de transferências do verão pelo capitão da Inter, Lautaro Martinez
A busca do Barcelona por um atacante
O Barcelona entrou na janela de transferências de verão em busca de um sucessor de longo prazo para Robert Lewandowski. Depois de encontrar complicações em um possível acordo por Julian Alvarez, o clube catalão mudou o foco para Martinez. O diretor esportivo Deco iniciou contatos iniciais, abrindo caminho para uma abordagem formal.
Laporta posteriormente assumiu pessoalmente o comando das negociações. O presidente do Barcelona entrou em contato diretamente com o presidente da Inter, Beppe Marotta, para discutir um acordo pelo atacante de 29 anos. No entanto, a campeã italiana bloqueou imediatamente a movimentação, declarando que seu capitão está rigorosamente fora do mercado.
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Laporta respeita a postura firme da Inter
Em entrevista ao Corriere dello Sport, Laporta explicou como a transferência melou. Ele elogiou o internacional argentino antes de admitir a derrota diante da posição firme de Marotta.
"Ele é um jogador incrível; não queríamos deixá-lo escapar de jeito nenhum", disse Laporta. "Então liguei para o presidente Marotta, e ele me disse que o jogador não estava à venda."
Embora Laporta tenha sugerido que Martinez estava aberto a se juntar ao Barcelona, ele reconheceu que a vontade do jogador não poderia forçar uma transferência contra a vontade do clube.
"A Inter nos disse 'não' e então dissemos a eles que, de qualquer forma, não seria o jogador quem decidiria se sairia ou não, porque a Inter queria mantê-lo", acrescentou. "Então, por respeito a Beppe Marotta, por quem tenho enorme respeito, paramos por ali e foi o fim da história."
Martinez confirma interesse genuíno do Barcelona
A investida frustrada destaca as tentativas contínuas do Barcelona de renovar suas opções no ataque. Apesar da forte admiração por Martinez, o Barça acabou respeitando a posição da Inter e abandonou a negociação para preservar sua relação com o gigante italiano.
Martinez depois confirmou o interesse do Barça ao falar na Gran Gala del Calcio. O atacante admitiu que uma mudança para o Camp Nou era uma possibilidade real antes de decidir comprometer seu futuro com a Inter.
"Os rumores sobre o Barcelona eram verdadeiros, mas no fim eu queria ficar aqui junto com meus companheiros de equipe e meus torcedores", revelou Martinez. "Para mim, a Inter é puro orgulho, felicidade e vontade de seguir. Escolhi ficar aqui mais uma vez, quero fazer grandes coisas na Inter."
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Raphinha prospera em função de centroavante de emergência
Com Martinez firmemente comprometido com a Inter e Lewandowski já tendo deixado o Camp Nou, o Barcelona foi obrigado a encontrar soluções internas. A profundidade do elenco no ataque ficou severamente reduzida após a transferência subsequente de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain.
Felizmente para Hansi Flick, surgiu um herói inesperado. Raphinha foi utilizado como centroavante de emergência com efeito devastador, com o brasileiro marcando impressionantes 14 gols em apenas oito partidas nesta temporada. Enquanto isso, Martinez seguirá em busca de mais títulos liderando o ataque dos campeões italianos.
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