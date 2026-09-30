Em entrevista ao Corriere dello Sport, Laporta explicou como a transferência melou. Ele elogiou o internacional argentino antes de admitir a derrota diante da posição firme de Marotta.

"Ele é um jogador incrível; não queríamos deixá-lo escapar de jeito nenhum", disse Laporta. "Então liguei para o presidente Marotta, e ele me disse que o jogador não estava à venda."

Embora Laporta tenha sugerido que Martinez estava aberto a se juntar ao Barcelona, ele reconheceu que a vontade do jogador não poderia forçar uma transferência contra a vontade do clube.

"A Inter nos disse 'não' e então dissemos a eles que, de qualquer forma, não seria o jogador quem decidiria se sairia ou não, porque a Inter queria mantê-lo", acrescentou. "Então, por respeito a Beppe Marotta, por quem tenho enorme respeito, paramos por ali e foi o fim da história."



