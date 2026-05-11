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"Nós os eliminamos duas vezes!" - Diego Simeone elogia o Barcelona como "o melhor do mundo", enquanto o técnico do Atlético de Madrid relembra a vitória sobre a equipe de Hansi Flick
Simeone elogia a qualidade do Barcelona
O argentino demonstrou grande admiração pelos recém-coroados campeões da liga, reconhecendo o alto nível de desempenho que Hansi Flick conseguiu extrair do gigante catalão nesta temporada. O Blaugrana conquistou o título da primeira divisão de forma espetacular, ao derrotar o arquirrival Real Madrid por 2 a 0 no Spotify Camp Nou, abrindo uma vantagem de 14 pontos sobre os comandados de Álvaro Arbeloa a apenas três rodadas do fim.
Embora a equipe de Flick possa ser dominante na La Liga, o time de Simeone levou a melhor sobre eles em alguns momentos desta temporada. O clube da capital conseguiu eliminá-los de duas competições importantes, primeiro tirando seus rivais da Copa del Rey na fase semifinal com uma vitória por 4 a 3 no placar agregado das duas partidas, antes de também derrotá-los nas quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória por 3 a 2 no placar agregado.
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Orgulho pelas vitórias do Atlético sobre os grandes
Apesar dos elogios efusivos aos rivais nacionais, Simeone não hesitou em destacar a resiliência de sua própria equipe. O técnico do Atlético revelou que assistir ao recente Clássico despertou nele um sentimento de orgulho pelo desempenho de seus jogadores contra adversários de tão alto nível no início da temporada, especialmente nas competições eliminatórias.
“O Barcelona é o time que joga melhor no mundo. Eles ganharam o campeonato jogando muito bem, assim como na temporada passada”, disse ele. “E tudo o que eu conseguia pensar enquanto assistia ao jogo era: ‘Nós eliminamos esse time duas vezes, meu Deus!’”
Atualizações sobre lesões e rodízio de jogadores
De olho no confronto no El Sadar, Simeone deu notícias sobre a condição física do elenco, especialmente em relação ao zagueiro José María Giménez. O uruguaio sofreu uma contusão contra o Celta de Vigo, mas o diagnóstico parece melhor do que se temia inicialmente, o que será um alívio tanto para o clube quanto para a seleção, tendo em vista os compromissos internacionais do verão.
Simeone confirmou a situação, dizendo: “Felizmente, é apenas uma entorse no tornozelo, e esperamos que ele chegue em boa forma à Copa do Mundo para disputar com o Uruguai como ele merece.” Ele também deu a entender que o banco de reservas terá um visual mais jovem para a partida contra o Osasuna, observando: “Buscaremos, como sempre, formar a melhor equipe possível e, certamente, os jogadores da base também participarão e poderão aproveitar a bela oportunidade de jogar com o time principal.”
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O Atlético de Madrid deve terminar em quarto lugar na La Liga
Apesar de terem conseguido derrotar o Barcelona em outras competições, o time catalão venceu os dois confrontos da La Liga entre as duas equipes nesta temporada. Depois de eliminar o Barça da Copa del Rey, a equipe de Simeone acabou perdendo para a Real Sociedad na final, enquanto a vitória na Liga dos Campeões contra seus rivais nacionais foi seguida por uma eliminação nas semifinais às mãos do Arsenal. O Atlético está atualmente a caminho de terminar em quarto lugar na primeira divisão espanhola, já que está seis pontos atrás do Villarreal com três jogos restantes. Após a viagem de terça-feira para enfrentar o Osasuna, a equipe receberá o Girona antes de encerrar a campanha com um jogo fora de casa contra o Villarreal.
"Tudo é real; há uma pequena chance, nessas três últimas partidas, de irmos a Villarreal com a possibilidade de garantir o terceiro lugar", disse Simeone, antes de descartar sugestões de que seus jogadores estariam desmotivados por não terem mais nada a disputar. "É como quando você joga com seus amigos, você quer vencer; esse é o estímulo que esse esporte proporciona. Mesmo jogando em nível amador, você joga para vencer e se divertir."