"Nós os eliminamos duas vezes!" - Diego Simeone elogia o Barcelona como "o melhor do mundo", enquanto o técnico do Atlético de Madrid relembra a vitória sobre a equipe de Hansi Flick

Apesar de terem conseguido derrotar o Barcelona em outras competições, o time catalão venceu os dois confrontos da La Liga entre as duas equipes nesta temporada. Depois de eliminar o Barça da Copa del Rey, a equipe de Simeone acabou perdendo para a Real Sociedad na final, enquanto a vitória na Liga dos Campeões contra seus rivais nacionais foi seguida por uma eliminação nas semifinais às mãos do Arsenal. O Atlético está atualmente a caminho de terminar em quarto lugar na primeira divisão espanhola, já que está seis pontos atrás do Villarreal com três jogos restantes. Após a viagem de terça-feira para enfrentar o Osasuna, a equipe receberá o Girona antes de encerrar a campanha com um jogo fora de casa contra o Villarreal.

"Tudo é real; há uma pequena chance, nessas três últimas partidas, de irmos a Villarreal com a possibilidade de garantir o terceiro lugar", disse Simeone, antes de descartar sugestões de que seus jogadores estariam desmotivados por não terem mais nada a disputar. "É como quando você joga com seus amigos, você quer vencer; esse é o estímulo que esse esporte proporciona. Mesmo jogando em nível amador, você joga para vencer e se divertir."