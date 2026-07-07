“Nós os decepcionamos” - A seleção masculina dos EUA deixou escapar um momento de ouro na Copa do Mundo, enquanto a Bélgica expôs a diferença entre os americanos e os verdadeiros candidatos ao título na eliminação nas oitavas de final

SEATTLE — Um por um, os jogadores da Seleção Masculina dos EUA admitiram que não tinham as respostas.
Para alguns, era cedo demais para procurá-las. Para outros, talvez elas nunca cheguem de fato. Essa foi a crueldade do pesadelo de segunda-feira: não houve um único erro, nenhuma explicação única, nenhuma maneira fácil de entender como tudo desmoronou.
As respostas, no fim das contas, não importam tanto quanto o resultado. E o resultado foi uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica que, honestamente, provavelmente nem foi tão disputada assim.
Esse era o momento da seleção masculina dos EUA sob os holofotes, aquele com o qual sonharam a vida inteira. Em vez disso, eles fracassaram, e fracassaram feio. Uma noite que poderia ter sido lembrada como um ponto de virada para o futebol americano tornou-se uma que eles vão querer desesperadamente esquecer.
Será esse o legado infeliz deste verão? Talvez. Isso será debatido nas próximas semanas. Mas a noite de segunda-feira não fez nenhum favor à Seleção Masculina dos EUA. Eles não conquistaram nenhum crítico e recompensaram poucos de seus torcedores mais fervorosos. Uma Copa do Mundo que começou com tantas promessas terminou como uma decepção. Isso dói.
“Neste momento, nós os decepcionamos”, disse o meio-campista Tyler Adams, “mas acho que, juntos, as pessoas se identificaram com essa seleção porque éramos acessíveis. Representávamos exatamente o que os EUA são. Hoje não foi um bom dia...Você começa a pensar no que poderia ter feito melhor. Esse é o ambiente do desempenho de elite. Se ninguém nunca perdesse, provavelmente não haveria nenhum progresso, e isso vale até para os melhores jogadores do mundo.
“Você passa por isso, se coloca nessas situações para tentar superar os desafios. Neste momento, sim, é muito ruim.”
O que vai doer mais é que a vitória estava ao alcance das mãos. Não dá para exagerar a importância da oportunidade que a seleção dos EUA tinha, tanto neste jogo quanto neste verão. No fim das contas, eles deixaram escapar com seu pior desempenho no pior momento possível, e esse fato pode perdurar mais do que quase todas as outras lições desta Copa do Mundo.