“Nós os decepcionamos” - A seleção masculina dos EUA deixou escapar um momento de ouro na Copa do Mundo, enquanto a Bélgica expôs a diferença entre os americanos e os verdadeiros candidatos ao título na eliminação nas oitavas de final

Praticamente todos os jogadores da seleção masculina dos EUA disseram, de uma forma ou de outra, a mesma coisa: algo estava errado.

Adams disse que foram os pequenos detalhes: as segundas bolas, os passes errados, aqueles pequenos momentos em que os jogadores estavam posicionados a alguns pés de onde deveriam estar. Houve grandes erros também: a bola que quicou no primeiro gol, a cabeçada no segundo poste no segundo, o erro crasso de Matt Freese no terceiro e a perda de bola de Chris Richards no quarto.

No fim das contas, esse não foi um jogo definido por grandes ou pequenos erros, porque todas essas coisas, independentemente da gravidade, deram errado.

“Não acho que tenhamos feito um bom jogo hoje coletivamente”, disse Folarin Balogun. “Jogamos bem nos outros jogos. Foi muito intenso. Conseguimos criar energia com a torcida, e hoje não demos à torcida muitos motivos para comemorar. Isso é o mais decepcionante, e é a parte que mais dói para mim, pessoalmente.”

Como disse Balogun, houve poucos momentos em que a torcida, que torcia principalmente pela seleção dos EUA, pôde se empolgar. Eles só puderam assistir enquanto seus heróis não conseguiam estar à altura do momento, como fizeram contra o Paraguai, a Austrália e a Bósnia e Herzegovina. A Bélgica, porém, não é como essas seleções. É muito melhor.

Talvez seja uma questão de talento, então. Talvez essa seleção dos EUA, um grupo repleto de jogadores das principais ligas da Europa, não seja tão boa quanto todos pensam. Talvez eles não sejam tão bons quanto acreditam. Isso explicaria por que as jogadas de um-dois nunca foram substituídas por algo mais pragmático e por que, quando o Plano A falhou, a equipe parecia assustada.

Depois de semanas falando sobre o quanto essa equipe estava relaxada, não havia nada de relaxado nessa atuação. Foi frenética, caótica e desorganizada. Não havia compostura, nem tranquilidade. Enfrentando um adversário de verdade do mais alto nível pela primeira vez neste verão, os EUA não conseguiram ditar o ritmo do jogo. Quando isso aconteceu, entraram em pânico.

“Acho que só precisamos continuar sendo quem somos, independentemente do adversário”, disse o meio-campista Sebastian Berhalter. “Continuar sendo aquela equipe dinâmica que pressiona alto, ao estilo americano, que não desiste, que é agressiva. Talvez tenhamos perdido um pouco isso de vista hoje à noite. Eles obviamente foram a melhor equipe, e só precisamos seguir nosso DNA e ser quem somos como americanos.”

Por alguma razão, não foi isso que aconteceu. Quem está de fora pode especular. Talvez os EUA tenham se deixado abalar por um adversário que nunca temeu sua pressão. Talvez tenham se intimidado com a ocasião, os enormes índices de audiência na TV, o público recorde ou a pressão que veio com a chance de realmente mudar as coisas. No fim das contas, essa partida pode ter mudado as coisas, mas não para melhor.

Ele também foi disputado sob uma espécie de nuvem negra, que fez com que a seleção masculina dos EUA fosse vista menos como uma história cativante da nação anfitriã e mais como a equipe politicamente favorecida desta Copa do Mundo. Isso fez diferença?