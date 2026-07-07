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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Nós os decepcionamos” - A seleção masculina dos EUA deixou escapar um momento de ouro na Copa do Mundo, enquanto a Bélgica expôs a diferença entre os americanos e os verdadeiros candidatos ao título na eliminação nas oitavas de final

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A seleção masculina de futebol dos EUA teve a chance de mudar a percepção do público em casa, mas a derrota por 4 a 1 para a Bélgica acabou levantando questões já conhecidas sobre progresso, pressão e oportunidades perdidas.

SEATTLE — Um por um, os jogadores da Seleção Masculina dos EUA admitiram que não tinham as respostas.

Para alguns, era cedo demais para procurá-las. Para outros, talvez elas nunca cheguem de fato. Essa foi a crueldade do pesadelo de segunda-feira: não houve um único erro, nenhuma explicação única, nenhuma maneira fácil de entender como tudo desmoronou.

As respostas, no fim das contas, não importam tanto quanto o resultado. E o resultado foi uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica que, honestamente, provavelmente nem foi tão disputada assim.

Esse era o momento da seleção masculina dos EUA sob os holofotes, aquele com o qual sonharam a vida inteira. Em vez disso, eles fracassaram, e fracassaram feio. Uma noite que poderia ter sido lembrada como um ponto de virada para o futebol americano tornou-se uma que eles vão querer desesperadamente esquecer.

Será esse o legado infeliz deste verão? Talvez. Isso será debatido nas próximas semanas. Mas a noite de segunda-feira não fez nenhum favor à Seleção Masculina dos EUA. Eles não conquistaram nenhum crítico e recompensaram poucos de seus torcedores mais fervorosos. Uma Copa do Mundo que começou com tantas promessas terminou como uma decepção. Isso dói.

“Neste momento, nós os decepcionamos”, disse o meio-campista Tyler Adams, “mas acho que, juntos, as pessoas se identificaram com essa seleção porque éramos acessíveis. Representávamos exatamente o que os EUA são. Hoje não foi um bom dia...Você começa a pensar no que poderia ter feito melhor. Esse é o ambiente do desempenho de elite. Se ninguém nunca perdesse, provavelmente não haveria nenhum progresso, e isso vale até para os melhores jogadores do mundo.

“Você passa por isso, se coloca nessas situações para tentar superar os desafios. Neste momento, sim, é muito ruim.”

O que vai doer mais é que a vitória estava ao alcance das mãos. Não dá para exagerar a importância da oportunidade que a seleção dos EUA tinha, tanto neste jogo quanto neste verão. No fim das contas, eles deixaram escapar com seu pior desempenho no pior momento possível, e esse fato pode perdurar mais do que quase todas as outras lições desta Copa do Mundo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Não demos ao público muitos motivos para torcer"

    Praticamente todos os jogadores da seleção masculina dos EUA disseram, de uma forma ou de outra, a mesma coisa: algo estava errado.

    Adams disse que foram os pequenos detalhes: as segundas bolas, os passes errados, aqueles pequenos momentos em que os jogadores estavam posicionados a alguns pés de onde deveriam estar. Houve grandes erros também: a bola que quicou no primeiro gol, a cabeçada no segundo poste no segundo, o erro crasso de Matt Freese no terceiro e a perda de bola de Chris Richards no quarto.

    No fim das contas, esse não foi um jogo definido por grandes ou pequenos erros, porque todas essas coisas, independentemente da gravidade, deram errado.

    “Não acho que tenhamos feito um bom jogo hoje coletivamente”, disse Folarin Balogun. “Jogamos bem nos outros jogos. Foi muito intenso. Conseguimos criar energia com a torcida, e hoje não demos à torcida muitos motivos para comemorar. Isso é o mais decepcionante, e é a parte que mais dói para mim, pessoalmente.”

    Como disse Balogun, houve poucos momentos em que a torcida, que torcia principalmente pela seleção dos EUA, pôde se empolgar. Eles só puderam assistir enquanto seus heróis não conseguiam estar à altura do momento, como fizeram contra o Paraguai, a Austrália e a Bósnia e Herzegovina. A Bélgica, porém, não é como essas seleções. É muito melhor.

    Talvez seja uma questão de talento, então. Talvez essa seleção dos EUA, um grupo repleto de jogadores das principais ligas da Europa, não seja tão boa quanto todos pensam. Talvez eles não sejam tão bons quanto acreditam. Isso explicaria por que as jogadas de um-dois nunca foram substituídas por algo mais pragmático e por que, quando o Plano A falhou, a equipe parecia assustada.

    Depois de semanas falando sobre o quanto essa equipe estava relaxada, não havia nada de relaxado nessa atuação. Foi frenética, caótica e desorganizada. Não havia compostura, nem tranquilidade. Enfrentando um adversário de verdade do mais alto nível pela primeira vez neste verão, os EUA não conseguiram ditar o ritmo do jogo. Quando isso aconteceu, entraram em pânico.

    “Acho que só precisamos continuar sendo quem somos, independentemente do adversário”, disse o meio-campista Sebastian Berhalter. “Continuar sendo aquela equipe dinâmica que pressiona alto, ao estilo americano, que não desiste, que é agressiva. Talvez tenhamos perdido um pouco isso de vista hoje à noite. Eles obviamente foram a melhor equipe, e só precisamos seguir nosso DNA e ser quem somos como americanos.”

    Por alguma razão, não foi isso que aconteceu. Quem está de fora pode especular. Talvez os EUA tenham se deixado abalar por um adversário que nunca temeu sua pressão. Talvez tenham se intimidado com a ocasião, os enormes índices de audiência na TV, o público recorde ou a pressão que veio com a chance de realmente mudar as coisas. No fim das contas, essa partida pode ter mudado as coisas, mas não para melhor.

    Ele também foi disputado sob uma espécie de nuvem negra, que fez com que a seleção masculina dos EUA fosse vista menos como uma história cativante da nação anfitriã e mais como a equipe politicamente favorecida desta Copa do Mundo. Isso fez diferença?

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  • President Trump Participates In A Rose Garden Club LunchGetty Images News

    O impacto da Casa Branca

    A expectativa antes do jogo não girava em torno de como a seleção masculina dos EUA poderia derrotar a Bélgica, nem de quais disputas táticas decidiriam quem avançaria. Não, o centro das discussões antes da partida nem sequer era um jogador. Era o presidente dos Estados Unidos.

    Na segunda-feira, 24 horas depois que a FIFA suspendeu a suspensão automática de um jogo imposta a Balogun, Donald Trump apareceu na TV e reivindicou a vitória. Ele disse ter conversado com Gianni Infantino e acreditar que a justiça havia sido feita com o retorno de Balogun. Quase instantaneamente, a conversa mudou para o que as palavras do presidente significavam e, mais importante, o que elas significavam para a FIFA.

    Depois de passar o verão como uma história inspiradora, a seleção masculina de futebol dos EUA (USMNT) de repente se viu no centro de algo muito mais complicado. Para o mundo exterior, eles eram a equipe que poderia ou não ter se beneficiado de uma intervenção política. Eram a equipe acusada de contornar a justiça e burlar as regras. Para alguns, talvez isso parecesse karma. Para os jogadores, foi simplesmente doloroso.

    Os jogadores da Seleção Masculina dos EUA insistiram que não foram afetados por terem se tornado notícia internacional antes do maior jogo de suas vidas. Certamente, porém, eles sabiam que havia todo esse alvoroço.

    “Sem pressão, sem momento especial, não senti nada diferente”, disse o capitão Tim Ream. “Não havia nenhum peso extra nem nada parecido.”

    Pochettino disse o mesmo. A seleção dos EUA não perdeu porque o presidente deu uma coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira. Eles perderam porque jogaram mal contra a Bélgica na noite de segunda-feira.

    “Não fomos bons o suficiente hoje”, disse Pochettino. “Não precisamos encontrar outra desculpa. A Bélgica foi melhor do que nós. É isso. Está muito claro. Foi realmente difícil desde o início. Não mostramos o que a equipe normalmente mostra — e essa é a realidade.

    “Talvez a explicação seja muito simples: não foi o nosso dia, tanto em termos de qualidade quanto individualmente. É claro que o principal responsável sou eu e, sim, precisamos analisar e avaliar o que fizemos, porque não foi o desempenho nem a maneira como costumamos jogar.”

    De muitas maneiras, não importa por que deu errado. O que importa é que deu errado e o que isso significa daqui para frente.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Você deixou a desejar de novo nos momentos decisivos”

    Havia tanta esperança de que essa seleção pudesse ser diferente. Após um início brilhante na Copa do Mundo, acreditava-se que havia progresso. Mas, para aqueles que a seleção masculina dos EUA estava desesperada para convencer, isso não mudou muita coisa.

    “Hoje não fomos a mesma seleção que, durante o torneio, mostrou qualidade”, disse Pochettino.

    Isso não mostrou aos torcedores casuais que havia um motivo para serem fanáticos. Isso não mostrou progresso nem crescimento; mostrou mais do mesmo, e talvez até pior do que isso.

    “Este era o momento de ter a oportunidade de avançar e realmente tentar fazer algo especial. Ficamos aquém”, disse Adams.

    Três anos e meio atrás, uma jovem seleção dos EUA perdeu por 3 a 1 para a Holanda no Catar. Desta vez, em casa, perdeu por 4 a 1 para a Bélgica na mesma fase. Como isso poderia ser considerado progresso?

    “É decepcionante”, disse Christian Pulisic. “Não tive exatamente os momentos que esperava para tentar ajudar a equipe a realmente avançar e superar essa próxima etapa de derrotar um time realmente bom, então estou decepcionado comigo mesmo, é claro.”

    “São dois ciclos, e vocês falharam novamente nesses momentos decisivos e nessas partidas importantes”, disse Berhalter. “É decepcionante.”

    A reação será dura, e parte dela será previsível. Fora dos EUA, haverá quem veja isso como prova de que o futebol americano só é capaz de atingir um determinado nível. No país, especialmente entre aqueles que só acompanham durante as Copas do Mundo, o sentimento provavelmente será mais do mesmo. Na noite de segunda-feira, a seleção masculina dos EUA deu a eles poucas evidências do contrário. Por mais progresso que tenha sido feito, foi difícil percebê-lo em uma partida assistida por aproximadamente 40 milhões de americanos.

    “Há tanto apoio, tantas pessoas torcendo por nós, crianças por todo os EUA que nos admiram”, disse Berhalter, “e ficamos aquém das expectativas, o que é decepcionante, mas sei que vamos voltar.”

    O goleiro Matt Freese acrescentou: “Isso dói. Esse momento dói. Esse momento dói mais e arde mais do que provavelmente qualquer outro momento da minha vida, mas sei que este é um passo em uma jornada mais longa. Sei que grandes coisas estão por vir desta federação e deste grupo, e este é um passo. É um passo doloroso, mas é um passo mesmo assim.”

    Quem sabe qual será o próximo passo e quem estará ao nosso lado nele? Será que o grande público vai acompanhar assim de novo? Será que algum dia haverá uma oportunidade como essa?

    Antes de virar essa página, porém, a Seleção Masculina dos EUA vai dedicar algum tempo à reflexão, tanto sobre este momento quanto sobre o que ele significa para o futuro.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reflexões

    Houve uma tentativa de refletir sobre os bons momentos. A verdade é que foram muitos. Ninguém vai esquecer onde estava durante a goleada da seleção masculina dos EUA sobre o Paraguai ou aquela primeira apresentação de “Country Roads”. Talvez esses sentimentos permaneçam e sejam mais fortes do que a decepção. Mas talvez não.

    “Vencemos a partida contra a Bósnia”, disse Pulisic. “Com certeza, podemos nos orgulhar, mas acho que queremos ter expectativas maiores do que isso. Queremos ser capazes de competir com alguns dos melhores do mundo, e ainda temos que dar o próximo passo, mas estamos perto.”

    Não estamos perto o suficiente. A derrota para a Bélgica mostrou isso. Ainda há uma lacuna a ser preenchida, e há pouquíssimas chances de fazer isso. Há ainda menos oportunidades de mostrar, tanto ao país quanto ao mundo, que isso aconteceu.

    “Como Balo disse, há meninos e meninas que estavam assistindo e se inspirando”, disse Ream. “Tenho certeza de que as pessoas vão dizer: ‘Ah, agora isso vai esfriar’, mas se você olhar para o que fizemos, não acho que a conversa deva esfriar.

    “Acho que o foco deveria ser o quão incrível essa jornada foi com esse grupo. Como podemos manter a conversa viva? Como podemos continuar a inspirá-los agora que o torneio acabou?”

    A melhor maneira de inspirar a próxima geração é ter um bom desempenho nas Copas do Mundo. Se essa seleção masculina dos EUA conseguiu isso, devido ao resultado de segunda-feira, agora está em aberto para debate. E assim começa a espera pela próxima oportunidade. Essa espera será angustiante, especialmente sabendo quanto tempo todos esperaram por essa chance específica.

    “Teremos que esperar mais quatro anos para estar nessa posição”, disse Balogun, “o que é doloroso mais uma vez.”

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