"Nós os amamos" - Gabriel e Eberechi Eze "devastados" com os pênaltis perdidos, mas Declan Rice defende os astros do Arsenal após a derrota na final da Liga dos Campeões

A busca do Arsenal pelo seu primeiro título europeu terminou em lágrimas na Puskas Arena, ao ser derrotado por 4 a 3 na disputa de pênaltis contra o atual campeão, o PSG. Em um final de jogo tenso, Eze viu seu chute sair pela linha de fundo, antes de Gabriel chutar o pênalti decisivo por cima do travessão, garantindo o segundo título consecutivo para o gigante francês.

Após a partida, Rice foi rápido em proteger seus companheiros das inevitáveis críticas. “Devastado. Perder um pênalti em uma final da Liga dos Campeões não é nada bom. Mas nós os amamos. Olha, isso acontece no futebol. Eles não serão os últimos jogadores a perder um pênalti em finais. Todo mundo já perdeu um pênalti. Sem esses dois nesta temporada, não teríamos vencido a Premier League. É cruel, mas vamos levar o lado positivo”, disse Rice à TNT Sports.