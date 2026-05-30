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"Nós os amamos" - Gabriel e Eberechi Eze "devastados" com os pênaltis perdidos, mas Declan Rice defende os astros do Arsenal após a derrota na final da Liga dos Campeões
Rice se mobiliza em apoio às vítimas do tiroteio
A busca do Arsenal pelo seu primeiro título europeu terminou em lágrimas na Puskas Arena, ao ser derrotado por 4 a 3 na disputa de pênaltis contra o atual campeão, o PSG. Em um final de jogo tenso, Eze viu seu chute sair pela linha de fundo, antes de Gabriel chutar o pênalti decisivo por cima do travessão, garantindo o segundo título consecutivo para o gigante francês.
Após a partida, Rice foi rápido em proteger seus companheiros das inevitáveis críticas. “Devastado. Perder um pênalti em uma final da Liga dos Campeões não é nada bom. Mas nós os amamos. Olha, isso acontece no futebol. Eles não serão os últimos jogadores a perder um pênalti em finais. Todo mundo já perdeu um pênalti. Sem esses dois nesta temporada, não teríamos vencido a Premier League. É cruel, mas vamos levar o lado positivo”, disse Rice à TNT Sports.
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Uma reflexão após uma temporada maratona
A derrota marcou o fim de uma campanha exaustiva de 63 jogos para a equipe de Mikel Arteta, que finalmente encerrou sua espera de 22 anos por um título do campeonato no início deste mês. Rice enfatizou que, embora o resultado seja doloroso, o progresso alcançado pelo time não pode ser ignorado.
“É devastador perder uma final da Liga dos Campeões nos pênaltis”, admitiu Rice. “Tentamos colocar em perspectiva o quanto avançamos como grupo. Uma temporada incrível. Nosso 63º jogo em todas as competições. Demos absolutamente tudo de nós. Levamos o jogo para os pênaltis. É uma loteria. Isso é futebol, você pode ganhar nos pênaltis ou perder. Algumas das melhores equipes do mundo já perderam nos pênaltis. Hoje à noite, fomos vítimas disso. Ganhamos juntos e perdemos juntos. Tenho muito orgulho desses rapazes. Que temporada! Foi incrível. Não tenho palavras para elogiar a todos. É claro que estou arrasado, mas estou tentando ver as coisas com um pouco de perspectiva. Vamos voltar.”
O futuro continua promissor para os jogadores de Arteta
Apesar da natureza “cruel” da derrota, Rice acredita que a trajetória do clube está clara. Sob a orientação de Arteta, o Arsenal passou de quartas de final a finalista em pouco tempo. O meio-campista revelou que a mensagem do técnico após a partida foi de amor e orgulho, incentivando os jogadores a não deixarem que uma noite na Hungria definisse sua trajetória.
“As emoções e o que está em jogo são muito altos. É cruel. [Arteta] falou sobre o quanto ele nos ama como grupo. Como temos dado 100% em cada jogo, enfrentando tudo o que nos foi imposto”, explicou Rice. “Isso é apenas o começo para nós. Conseguimos nos classificar na Premier League; isso teria sido mais um passo adiante, mas não era para ser. Continuamos a construir. Desde que cheguei ao clube, fomos eliminados nas quartas de final, depois nas semifinais e agora na final. Continuamos em frente e mantemos o otimismo. Isso não vai nos definir.”
- AFP
O PSG entra para o seleto grupo após vitória histórica nos pênaltis
A dramática final de sábado marcou a primeira vez que uma decisão da Liga dos Campeões foi decidida nos pênaltis desde que o Real Madrid derrotou o vizinho Atlético de Madrid há uma década. Com essa vitória, o PSG gravou seu nome na história do futebol, tornando-se apenas o segundo time na era moderna da Liga dos Campeões (desde 1992) a defender com sucesso seu título, igualando a histórica tríplice coroa do Real Madrid entre 2016 e 2018. No geral, o gigante francês é agora o décimo clube na história da Copa da Europa, que remonta ao início da competição em 1955, a conquistar títulos consecutivos.