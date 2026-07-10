Alvarez está atualmente participando da Copa do Mundo com a seleção argentina e já deixou clara, lá mesmo nos EUA, sua disposição para mudar de time. “Acho que não é o momento certo para falar sobre isso, mas também não posso me esconder nem fingir que nada está acontecendo”, disse Alvarez à ESPN. “Tento ser uma pessoa honesta. E conversei de forma aberta e sincera com as pessoas do clube com quem precisava falar. Acredito que uma transferência seja o melhor para todos, e quero realizar meus sonhos.”

Embora Alvarez tenha atuado pelas cinco partidas da Argentina na Copa do Mundo e tenha sido titular em duas delas, ele ainda aguarda seu primeiro ponto como artilheiro. A próxima chance será nas quartas de final, na madrugada de sábado para domingo, contra a Suíça. Yamal, que pode vir a ser futuro companheiro de equipe de Alvarez, enfrenta a Bélgica com a Espanha na noite de sexta-feira; na final, os dois podem se enfrentar diretamente.

Na última temporada, Álvarez marcou 20 gols e deu nove assistências em 49 partidas oficiais pelo Atlético de Madrid, clube que o contratou em 2024 por 75 milhões de euros, vindo do Manchester City.