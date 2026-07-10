"Todo mundo sabe que ele é um jogador de ponta. Um daqueles que todo mundo gostaria de ter no time", disse Yamal em entrevista ao Mundo Deportivo. "Nós o recebemos de braços abertos. Se ele vier, todos ficaremos muito felizes. Acho que ele é um jogador que se encaixa muito bem no estilo do Barça."
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"Nós o recebemos de braços abertos": Lamine Yamal deseja uma transferência bem específica para o FC Barcelona
O Barcelona vem tentando contratar há meses o atacante argentino de 26 anos, que ainda tem contrato com o Atlético de Madrid até 2030. O rival da La Liga recusou uma oferta do Barça de supostamente 120 milhões de euros e insiste na cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.
Julian Alvarez: “Acho que uma transferência é o melhor para todos”
Alvarez está atualmente participando da Copa do Mundo com a seleção argentina e já deixou clara, lá mesmo nos EUA, sua disposição para mudar de time. “Acho que não é o momento certo para falar sobre isso, mas também não posso me esconder nem fingir que nada está acontecendo”, disse Alvarez à ESPN. “Tento ser uma pessoa honesta. E conversei de forma aberta e sincera com as pessoas do clube com quem precisava falar. Acredito que uma transferência seja o melhor para todos, e quero realizar meus sonhos.”
Embora Alvarez tenha atuado pelas cinco partidas da Argentina na Copa do Mundo e tenha sido titular em duas delas, ele ainda aguarda seu primeiro ponto como artilheiro. A próxima chance será nas quartas de final, na madrugada de sábado para domingo, contra a Suíça. Yamal, que pode vir a ser futuro companheiro de equipe de Alvarez, enfrenta a Bélgica com a Espanha na noite de sexta-feira; na final, os dois podem se enfrentar diretamente.
Na última temporada, Álvarez marcou 20 gols e deu nove assistências em 49 partidas oficiais pelo Atlético de Madrid, clube que o contratou em 2024 por 75 milhões de euros, vindo do Manchester City.
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