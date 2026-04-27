"Nós o adoramos!" - Presidente do Trabzonspor pede a contratação de André Onana após o goleiro emprestado pelo Manchester United ser o herói na cobrança de pênalti na Copa da Turquia

O goleiro camaronês viveu seu melhor momento desde que se transferiu para a Turquia, dando uma aula de goleiro para levar o Trabzonspor às semifinais da Copa da Turquia. Diante de uma disputa de pênaltis decisiva contra o Samsunspor, Onana se destacou ao defender três dos quatro pênaltis que enfrentou, garantindo a vitória por 3 a 1 na disputa para sua equipe.

O desempenho foi um retorno à forma de elite que originalmente convenceu o Manchester United a aprovar uma transferência milionária pelo ex-jogador da Inter. Tendo enfrentado críticas significativas em Old Trafford antes de sua saída temporária, Onana encontrou uma nova vida na Super Lig, onde agora busca títulos e uma possível vaga na Liga dos Campeões.