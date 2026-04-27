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"Nós o adoramos!" - Presidente do Trabzonspor pede a contratação de André Onana após o goleiro emprestado pelo Manchester United ser o herói na cobrança de pênalti na Copa da Turquia
Onana é o herói na disputa de pênaltis da Copa da Turquia
O goleiro camaronês viveu seu melhor momento desde que se transferiu para a Turquia, dando uma aula de goleiro para levar o Trabzonspor às semifinais da Copa da Turquia. Diante de uma disputa de pênaltis decisiva contra o Samsunspor, Onana se destacou ao defender três dos quatro pênaltis que enfrentou, garantindo a vitória por 3 a 1 na disputa para sua equipe.
O desempenho foi um retorno à forma de elite que originalmente convenceu o Manchester United a aprovar uma transferência milionária pelo ex-jogador da Inter. Tendo enfrentado críticas significativas em Old Trafford antes de sua saída temporária, Onana encontrou uma nova vida na Super Lig, onde agora busca títulos e uma possível vaga na Liga dos Campeões.
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O presidente Dogan deixa clara sua posição sobre as transferências
Após as atuações heroicas de Onana, o presidente do Trabzonspor não escondeu sua admiração pelo jogador de 30 anos. Em declarações à imprensa, conforme citado pela NTV Spor, o dirigente do clube expressou um forte desejo de transformar o contrato de empréstimo em uma transferência definitiva, embora tenha reconhecido que vários fatores ainda permanecem incertos em relação a uma transferência no verão.
“Onana já tem um plano de carreira bem definido”, disse Dogan. “Nós o adoramos. Como já disse antes, ele tem um plano específico para sua carreira. Se as condições forem favoráveis, queremos que ele fique. A decisão final será de Onana.” Embora o time turco esteja encantado com o goleiro, reportagens anteriores sugeriram que o clube tem enfrentado dificuldades para arcar com o alto preço pedido pelo United, já que os Red Devils buscam maximizar seu retorno financeiro.
Futuro incerto em Old Trafford
Apesar de seu renascimento na Turquia, o caminho de Onana de volta ao Manchester United parece cada vez mais bloqueado, com relatos sugerindo que o United não tem planos de reintegrá-lo ao elenco principal neste verão. A diretoria de Old Trafford tomou um rumo diferente, apoiando totalmente o goleiro belga Senne Lammens como titular a longo prazo, após uma série de atuações impressionantes na Premier League.
Com Lammens firmemente estabelecido como titular e Onana ainda recebendo um salário robusto de £ 120.000 por semana, a diretoria do United estaria ansiosa para se desfazer do camaronês a fim de reduzir a folha salarial. Embora Onana pareça disposto a lutar por seu lugar, o desejo do clube de avançar com um elenco de goleiros mais jovem e econômico torna uma saída definitiva o desfecho mais provável para todas as partes envolvidas.
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O Trabzonspor está perto de conquistar um título
Onana tem agora a oportunidade de encerrar a temporada em grande estilo, conquistando títulos nacionais. O Trabzonspor ocupa a terceira posição na Super Lig turca e ainda mantém, matematicamente, chances de disputar o título, estando nove pontos atrás do líder, o Galatasaray. No entanto, a Copa da Turquia continua sendo o caminho mais realista para conquistar um troféu, com um confronto nas semifinais contra o Genclerbirligi já marcado.
Quer ele permaneça na Turquia ou busque uma transferência para outro lugar — com o Besiktas e clubes da Arábia Saudita também interessados —, Onana certamente está reconstruindo sua reputação. Para o United, sua melhora na forma é um desenvolvimento bem-vindo que poderia ajudá-los a recuperar uma parte significativa dos 47 milhões de libras que pagaram há apenas alguns anos.