"Nós nos vingamos!" Jogadores do Mainz 05 perdem completamente o controle após o desastre e as provocações contra o Racing de Estrasburgo

Quando o atacante Phillip Tietz se juntou à confusão e gritou furiosamente com Godo, a situação se agravou. Cada vez mais jogadores de ambas as equipes se juntaram à briga, formando um tumulto e cenas de confusão. Por fim, foram necessários vários seguranças para separar as equipes e acalmar os ânimos.

O árbitro João Pinheiro ainda mostrou um cartão vermelho a Amiri por sua falta, enquanto Godo recebeu pelo menos um cartão amarelo por sua provocação.

“Na semana passada, eles não nos respeitaram, mas mantivemos a calma. Nós nos vingamos em campo”, explicou o jogador do Strasbourg, Emmanuel Emegha, após o jogo, ao Canal +. Já o diretor esportivo do Mainz, Christian Heidel, falou em “briga de criança”: “Houve uma confusão e Nadiem deu uma empurradinha no adversário. O árbitro viu. Na verdade, tudo isso é desnecessário, mas não é nada dramático.”