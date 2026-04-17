Logo após o apito final, o atacante do Estrasburgo, Martial Godo, correu em direção à torcida do Mainz e pendurou sua camisa na bandeira de escanteio. O jogador da seleção nacional Nadiem Amiri, aparentemente, interpretou isso como uma provocação, correu atrás do marfinense e o derrubou com um empurrão em plena corrida.
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"Nós nos vingamos!" Jogadores do Mainz 05 perdem completamente o controle após o desastre e as provocações contra o Racing de Estrasburgo
Quando o atacante Phillip Tietz se juntou à confusão e gritou furiosamente com Godo, a situação se agravou. Cada vez mais jogadores de ambas as equipes se juntaram à briga, formando um tumulto e cenas de confusão. Por fim, foram necessários vários seguranças para separar as equipes e acalmar os ânimos.
O árbitro João Pinheiro ainda mostrou um cartão vermelho a Amiri por sua falta, enquanto Godo recebeu pelo menos um cartão amarelo por sua provocação.
“Na semana passada, eles não nos respeitaram, mas mantivemos a calma. Nós nos vingamos em campo”, explicou o jogador do Strasbourg, Emmanuel Emegha, após o jogo, ao Canal +. Já o diretor esportivo do Mainz, Christian Heidel, falou em “briga de criança”: “Houve uma confusão e Nadiem deu uma empurradinha no adversário. O árbitro viu. Na verdade, tudo isso é desnecessário, mas não é nada dramático.”
O técnico do Mainz, Urs Fischer, pede mais serenidade aos jogadores
O técnico do Mainz, Urs Fischer, também pediu aos seus jogadores que, no futuro, reagissem com mais serenidade a esse tipo de provocação e se mostrassem perdedores esportivos: “Quando se perde por 0 a 4, deve-se parabenizar o adversário e não se deixar provocar. Mas, claro, eu também entendo. No calor do momento, você fica decepcionado. Não sei dizer exatamente o que aconteceu, eu estava cumprimentando os adversários”, afirmou o suíço na coletiva de imprensa.
Em termos esportivos, o Mainz teve pouco a oferecer contra os franceses na noite de quinta-feira. Após um promissor 2 a 0 na partida de ida, o time de Mainz sofreu uma merecida derrota por 0 a 4 em Estrasburgo, perdendo assim a chance de avançar para a fase das quatro equipes finais.
Sebastian Nanasi (26') e Abdoul Ouattara (35') empataram logo no início, anulando a vantagem aparentemente confortável da primeira partida; Julio Enciso (69') e Emmanuel Emegha (74') deram o golpe final no Mainz. Durante grande parte da partida, ficou evidente a diferença de nível. Sem o excelente goleiro Daniel Batz, que chegou a defender um pênalti de Emegha (66'), a eliminação já teria sido selada mais cedo.