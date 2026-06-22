"Nós não temos esse problema!" Jürgen Klopp vê uma grande vantagem da seleção alemã em relação às favoritas à Copa do Mundo, França e Inglaterra

Nesse sentido, Nagelsmann não teria, em caso de emergência, o problema de precisar substituir um jogador que, na verdade, é insubstituível. Ele citou Mbappé como exemplo específico. “Se ele se lesionar pela França, entra Desire Doue, que continua sendo muito bom. Mas um Mbappé é, simplesmente, um ‘Difference Maker’, alguém que faz a diferença.”

O “jogador decisivo” da seleção alemã, após as duas primeiras partidas, é atualmente Deniz Undav, que até agora só saiu do banco sob o comando do técnico Julian Nagelsmann. Contra Curaçao e a Costa do Marfim, ele jogou um total de 56 minutos, nos quais marcou três gols e deu duas assistências. Seus dois gols viraram o segundo jogo da fase de grupos contra os marfinenses a favor da seleção alemã.

Embora a seleção alemã tenha em Florian Wirtz e Jamal Musiala dois jogadores com potencial para se tornarem superestrelas, ambos já sofreram, em suas carreiras ainda jovens, uma lesão grave cada um e ficaram afastados da seleção nacional por quase um ano. Wirtz sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em março de 2022 e, em consequência, perdeu a Copa do Mundo no Catar. Lá, Musiala era titular apesar de sua pouca idade e foi um dos destaques. Também no Euro em casa, dois anos depois, ele foi uma das estrelas da equipe, com três gols e atuações impressionantes.

Mas então Musiala sofreu uma lesão grave na Copa do Mundo de Clubes e, em uma disputa infeliz com o então goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, sofreu uma fratura na tíbia e lesões graves nos ligamentos, decorrentes de uma luxação do tornozelo. Desde seu retorno, no início deste ano, ele vem buscando recuperar sua antiga forma de ponta.