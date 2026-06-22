“Nós não temos esse problema”, disse Klopp na MagentaTV, depois que o ex-jogador da seleção espanhola Michel Salgado havia afirmado que Lamine Yamal era simplesmente indispensável para a Espanha, Lionel Messi para a Argentina, Kylian Mbappé para a França e Harry Kane para a Inglaterra.
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"Nós não temos esse problema!" Jürgen Klopp vê uma grande vantagem da seleção alemã em relação às favoritas à Copa do Mundo, França e Inglaterra
"Não é assim que funciona. Se tirarmos Kane da Inglaterra — depois do jogo que vimos —, isso é quase inimaginável para mim", disse Klopp, referindo-se à atuação brilhante do atacante do Bayern na vitória por 4 a 2 dos Three Lions sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo. A ausência de um superastro absoluto nas fileiras alemãs é, porém, para Klopp, uma vantagem e não uma desvantagem.
“Conosco, todos são importantes, mas, no fundo — espero que isso não seja mal interpretado —, todos são substituíveis”, disse Klopp: “Ainda não utilizamos o Woltemade, mas ele certamente pode jogar dessa maneira também. Ainda não colocamos o Maxi Beier em campo, mas ele também sabe jogar. O Leweling também está aqui.” É verdade que “não é do nível do Kane, não é do nível do Mbappé, não é do nível do Yamal. Mas: é qualidade.”
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Musiala e Wirtz: potencial de superestrelas prejudicado por lesões graves
Nesse sentido, Nagelsmann não teria, em caso de emergência, o problema de precisar substituir um jogador que, na verdade, é insubstituível. Ele citou Mbappé como exemplo específico. “Se ele se lesionar pela França, entra Desire Doue, que continua sendo muito bom. Mas um Mbappé é, simplesmente, um ‘Difference Maker’, alguém que faz a diferença.”
O “jogador decisivo” da seleção alemã, após as duas primeiras partidas, é atualmente Deniz Undav, que até agora só saiu do banco sob o comando do técnico Julian Nagelsmann. Contra Curaçao e a Costa do Marfim, ele jogou um total de 56 minutos, nos quais marcou três gols e deu duas assistências. Seus dois gols viraram o segundo jogo da fase de grupos contra os marfinenses a favor da seleção alemã.
Embora a seleção alemã tenha em Florian Wirtz e Jamal Musiala dois jogadores com potencial para se tornarem superestrelas, ambos já sofreram, em suas carreiras ainda jovens, uma lesão grave cada um e ficaram afastados da seleção nacional por quase um ano. Wirtz sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em março de 2022 e, em consequência, perdeu a Copa do Mundo no Catar. Lá, Musiala era titular apesar de sua pouca idade e foi um dos destaques. Também no Euro em casa, dois anos depois, ele foi uma das estrelas da equipe, com três gols e atuações impressionantes.
Mas então Musiala sofreu uma lesão grave na Copa do Mundo de Clubes e, em uma disputa infeliz com o então goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, sofreu uma fratura na tíbia e lesões graves nos ligamentos, decorrentes de uma luxação do tornozelo. Desde seu retorno, no início deste ano, ele vem buscando recuperar sua antiga forma de ponta.