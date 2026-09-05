AFP
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"Nós merecíamos um ponto!" - Frank Lampard lamenta a derrota apertada do Coventry para o Manchester City enquanto o Coventry impressiona
Lampard encontra pontos positivos na decepção no Etihad
Lampard ficou com a sensação de ter sido prejudicado depois de ver seu Coventry City sofrer uma derrota apertada para o atual campeão. O Sky Blues chegou ao Etihad Stadium como grande azarão, mas apresentou uma atuação de garra e disciplina tática que frequentemente frustrou a estrelada escalação de Enzo Maresca.
Falando após o apito final, o ex-técnico de Chelsea e Everton se apressou em elogiar seus jogadores pela aplicação contra a elite da Premier League. "Não acho que merecíamos perder. À medida que o jogo avançou, crescemos, claro que eles criaram chances, mas os garotos foram muito bem, estou decepcionado por não termos conseguido o que merecíamos, que era um ponto", disse Lampard à BBC Match of the Day.
Ele continuou destacando a dificuldade da tabela no início da temporada, observando: "Enfrentamos os dois times mais difíceis no papel. Tudo o que você pode fazer é controlar o desempenho, os garotos cresceram e a pressão que tivemos em períodos do segundo tempo foi um grande progresso em relação ao Arsenal, há duas semanas."
- Getty Images Sport
Disciplina tática e solidez defensiva
Os visitantes foram obrigados a suportar uma pressão intensa na posse de bola, com o City registrando impressionantes 78% de posse. No entanto, a organização defensiva implementada por Lampard fez com que as chances claras de gol fossem relativamente escassas para os mandantes.
Lampard ficou particularmente satisfeito com a conexão entre o campo e as arquibancadas, afirmando: "Houve uma organização real da equipe, Ethan [Pinnock] entrou e foi ótimo. Não houve muitos momentos em que ficamos tensos, estou realmente satisfeito com os nossos rapazes e os torcedores mostraram o que acharam da atuação."
Ele acrescentou: "Devemos tirar muito desses três jogos. Nossa temporada será definida mais por jogos contra times como o Hull, o que foi decepcionante, mas ainda temos muitos jogos pela frente."
Haaland prova mais uma vez a diferença
Apesar dos melhores esforços do Coventry, o time acabou derrotado pelo inevitável Erling Haaland. O atacante norueguês, que agora já marcou contra 24 dos 25 times da Premier League que enfrentou, subiu mais alto para cabecear para as redes um cruzamento de Antoine Semenyo.
O gol saiu pouco depois de uma mudança de última hora na escalação do City, já que Enzo Fernandez foi colocado no time titular apenas minutos antes do pontapé inicial, depois que Nico O'Reilly sofreu uma lesão durante o aquecimento. Fernandez acabaria desempenhando um papel fundamental na jogada do gol da vitória.
- Getty Images Sport
Anderson brilha enquanto Donnarumma salva o City
O domínio do City também se refletiu nas estatísticas de passes, nas quais Elliot Anderson, contratado no verão, se destacou como o "mestre dos passes" da tarde. O meio-campista terminou o jogo tendo tentado 155 passes, ajudando sua equipe a manter o controle mesmo quando o Coventry ameaçava nos contra-ataques.
No entanto, o Coventry teve suas chances de empatar o placar, principalmente com Taiwo Awoniyi, que errou o alvo quando saiu cara a cara com o goleiro, e o reserva Ellis Simms, que viu uma finalização no fim ser impedida pelas defesas heroicas de Gianluigi Donnarumma.
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