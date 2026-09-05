Lampard ficou com a sensação de ter sido prejudicado depois de ver seu Coventry City sofrer uma derrota apertada para o atual campeão. O Sky Blues chegou ao Etihad Stadium como grande azarão, mas apresentou uma atuação de garra e disciplina tática que frequentemente frustrou a estrelada escalação de Enzo Maresca.

Falando após o apito final, o ex-técnico de Chelsea e Everton se apressou em elogiar seus jogadores pela aplicação contra a elite da Premier League. "Não acho que merecíamos perder. À medida que o jogo avançou, crescemos, claro que eles criaram chances, mas os garotos foram muito bem, estou decepcionado por não termos conseguido o que merecíamos, que era um ponto", disse Lampard à BBC Match of the Day.

Ele continuou destacando a dificuldade da tabela no início da temporada, observando: "Enfrentamos os dois times mais difíceis no papel. Tudo o que você pode fazer é controlar o desempenho, os garotos cresceram e a pressão que tivemos em períodos do segundo tempo foi um grande progresso em relação ao Arsenal, há duas semanas."