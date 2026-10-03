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imago-sport-1084057892.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

"Nós merecíamos mais!": Zinedine Zidane reage após seu primeiro jogo em casa no comando da França terminar em frustração

França
Z. Zidane
França x Itália
Itália
Liga das Nações A

O técnico da França, Zinedine Zidane, expressou leve frustração após ver sua equipe ficar no empate por 1 a 1 com a Itália pela Liga das Nações em sua primeira partida em casa no comando. Apesar de Michael Olise ter aberto o placar, a França sofreu o empate antes de o defensor Dayot Upamecano ser expulso.

  • Início vencedor de Zidane é interrompido pela dura Itália em Paris

    Zinedine Zidane viveu uma conclusão frustrante em seu primeiro jogo em casa como técnico da França, já que a seleção francesa ficou no empate por 1 a 1 com a Itália pela Liga das Nações. Michael Olise abriu o placar com um belo chute dez minutos após o intervalo, mas Alessandro Bastoni empatou para os visitantes.

    O resultado encerrou a sequência de duas vitórias de Zidane desde que assumiu o comando da seleção.

    A França também sofreu seu primeiro gol sob o comando do campeão da Copa do Mundo de 1998.

  • imago-sport-1084059397.jpgIPA Sport

    Técnico acredita que a França merecia a vitória apesar das oscilações

    Falando após a partida, Zidane demonstrou satisfação com o desempenho geral, ao mesmo tempo em que afirmou que a França criou chances suficientes para garantir a vitória antes de a Itália empatar. Ele destacou que a França teve controle territorial total até a arrancada central de Bastoni mudar o rumo do jogo.

    Zidane sustentou que a equipe está construindo uma base estrutural sólida para os próximos compromissos.

    "Foi apertado, mas estou feliz com o desempenho da minha equipe e com o que vi", disse Zidane à UEFA. "Claro, é um resultado um pouco frustrante porque talvez merecêssemos um pouco mais. Acho que merecíamos mais esta noite, especialmente até o gol deles. Certamente poderíamos ter marcado um segundo gol."

  • França mantém longa invencibilidade na Liga das Nações

    Apesar de não ter somado a pontuação máxima, a França ampliou para oito jogos sua invencibilidade em partidas da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, com seis vitórias e dois empates nesse período. Dayot Upamecano recebeu o segundo cartão amarelo no fim do segundo tempo, deixando a França para terminar com dez jogadores.

    Zidane elogiou o comprometimento da equipe e insistiu que o desempenho geral é um bom presságio para o futuro.

    "É um bom presságio, especialmente em termos do que conseguimos implementar", acrescentou Zidane. "Acho que posso ter muito orgulho do meu time."

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  • imago-sport-1084059023.jpgFlash Press Agency

    França mira reação imediata no confronto em casa de segunda-feira

    Zidane e seu elenco seguem no Stade de France enquanto se preparam para a segunda partida em casa pela Nations League na segunda-feira. O técnico da França busca uma resposta tática imediata para consolidar sua posição no Grupo A.

    A Itália volta para casa após sua atuação positiva fora de casa em Paris.

    Zidane busca garantir sua primeira vitória em casa no comando na segunda-feira.

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