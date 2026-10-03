"Nós merecíamos mais!": Zinedine Zidane reage após seu primeiro jogo em casa no comando da França terminar em frustração

Zinedine Zidane viveu uma conclusão frustrante em seu primeiro jogo em casa como técnico da França, já que a seleção francesa ficou no empate por 1 a 1 com a Itália pela Liga das Nações. Michael Olise abriu o placar com um belo chute dez minutos após o intervalo, mas Alessandro Bastoni empatou para os visitantes.

O resultado encerrou a sequência de duas vitórias de Zidane desde que assumiu o comando da seleção.

A França também sofreu seu primeiro gol sob o comando do campeão da Copa do Mundo de 1998.