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Chelsea v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Nós merecemos ser campeões!”: Mauricio Pochettino exige que o Tottenham receba o título da Premier League de 2016-17 após violações financeiras do Chelsea

M. Pochettino
Chelsea
Tottenham
Premier League
Estados Unidos da América
Copa do Mundo

O ex-técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, afirmou de forma bombástica que o Spurs deveria ser declarado retrospectivamente campeão da Premier League de 2016-17. O argentino argumenta que a admissão do Chelsea de violações das regras financeiras significa que o troféu pertence ao norte de Londres. Embora o Chelsea tenha sido multado em £ 10 milhões pela FA no início deste verão, Pochettino acredita que a ausência de sanções esportivas é uma traição ao fair play.

  • A disputa pelo título de 2016-17 revisitada

    A Football Association recentemente aplicou ao Chelsea uma multa de £10 milhões e um banimento de transferências suspenso. A punição veio após a admissão do clube de 74 violações das regras financeiras durante a gestão de Roman Abramovich. As infrações ocorreram entre 2011 e 2018 e giraram em torno de pagamentos ilícitos a agentes não registrados em transferências importantes.

    A atual administração do Chelsea se autodenunciou por essas irregularidades após comprar o clube em 2022. Entre as contratações envolvidas nas violações estão Eden Hazard, David Luiz e Nemanja Matic, que todos tiveram papéis cruciais quando Antonio Conte levou o Chelsea ao título da Premier League na temporada 2016-17.

    O Tottenham terminou apenas sete pontos atrás, na segunda colocação, naquele ano. Apesar de ter o melhor ataque da divisão, a defesa menos vazada e o menor número de derrotas, o Tottenham encerrou a temporada sem conquistar nada. Agora, seu ex-técnico acredita que os livros de recordes precisam ser reescritos.


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    "Merecemos ser campeões"

    Pochettino segue irredutível ao afirmar que seu ex-clube foi roubado da glória doméstica por um campo de jogo desigual. Ele ressaltou que uma punição financeira é insuficiente para uma violação sistemática das regras.

    “Eu disse que deveríamos ganhar um título, uma Premier League”, disse Pochettino aos repórteres. “Deveríamos ter recebido isso. Se isso era verdade, e aconteceu, com certeza merecíamos ser campeões naquele ano. Porque fomos o segundo melhor.”

    O treinador argentino destacou os diferentes limites operacionais impostos aos dois rivais londrinos. "Eles foram punidos, admitiram (isso), então é isso?", disse. "O título deveria ser do time que ficou em segundo. Não competimos com as mesmas regras. OK, agora podemos dizer que eles fizeram gols, venceram jogos. Mas é completamente justo dizer que não competimos, antes do início da temporada, com a mesma carta."

    Pochettino sugeriu que um cenário financeiro equilibrado poderia ter mudado a história. "Talvez com as mesmas regras, se aplicarmos as mesmas coisas, talvez pudéssemos ter contratado alguns jogadores que teriam melhorado o time, ou feito mais gols", explicou. "Não sou eu reclamando. É a verdade."


  • Campos desiguais na ponte

    Apesar de ter comandado o Chelsea durante a temporada 2023-24, Pochettino não se esquivou de confrontar seus ex-empregadores. "Os torcedores do Chelsea vão ficar chateados comigo por eu dizer isso", admitiu. "Mas, se estivéssemos no Tottenham e tivéssemos quebrado as regras, eu admitiria o mesmo e diria: 'Olha, não merecemos o título porque quebramos as regras'. É impossível se apenas alguns clubes jogam com impedimento e outro joga sem impedimento. Ou um joga com VAR e outro joga sem VAR. Não. Para todos, precisam ser as mesmas regras e a capacidade de montar o melhor time."

    Embora tenha elogiado seu colega de profissão, Pochettino insistiu que a integridade esportiva deve vir em primeiro lugar. "Não estou dizendo que eles não jogaram bem. Conte, o treinador, foi ótimo. Não quero que distorçam essa mensagem. Mas, se você quebrou as regras, naquele momento, então 'tchau'. Você precisa dar isso a outro time."

    Ele alertou que a falta de sanções esportivas severas cria um precedente perigoso. "O que está sendo promovido e incentivado é quebrar as regras", argumentou. "Se você não pune da maneira como precisa punir, eu digo 'sim, mas perdi meu emprego porque não vencemos o título'." Ao refletir sobre sua própria saída do Spurs em 2019, concluiu: "Estávamos lutando com clubes [que trabalhavam] de uma forma completamente diferente da nossa. Acho que merecíamos mais. Operávamos de uma forma diferente."


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  • Chelsea v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    O futebol inglês vai abrir um precedente?

    As autoridades do futebol inglês historicamente resistem a retirar grandes títulos por má conduta financeira, preferindo a dedução de pontos nas últimas temporadas. No entanto, com o aumento da fiscalização sobre as regras de fair play financeiro e de sustentabilidade na Premier League, casos históricos como o do Chelsea continuarão a provocar debate intenso.

    Qualquer ação retroativa contra o Chelsea segue sendo altamente improvável, garantindo que os livros de história permaneçam intocados por enquanto. Ainda assim, os comentários de Pochettino sem dúvida vão ampliar a conversa em torno da integridade esportiva e de como a Premier League fiscaliza seus clubes mais ricos daqui para frente.