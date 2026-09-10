A Football Association recentemente aplicou ao Chelsea uma multa de £10 milhões e um banimento de transferências suspenso. A punição veio após a admissão do clube de 74 violações das regras financeiras durante a gestão de Roman Abramovich. As infrações ocorreram entre 2011 e 2018 e giraram em torno de pagamentos ilícitos a agentes não registrados em transferências importantes.

A atual administração do Chelsea se autodenunciou por essas irregularidades após comprar o clube em 2022. Entre as contratações envolvidas nas violações estão Eden Hazard, David Luiz e Nemanja Matic, que todos tiveram papéis cruciais quando Antonio Conte levou o Chelsea ao título da Premier League na temporada 2016-17.

O Tottenham terminou apenas sete pontos atrás, na segunda colocação, naquele ano. Apesar de ter o melhor ataque da divisão, a defesa menos vazada e o menor número de derrotas, o Tottenham encerrou a temporada sem conquistar nada. Agora, seu ex-técnico acredita que os livros de recordes precisam ser reescritos.



