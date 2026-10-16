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Nós explodimos de tanto rir: lenda do Chelsea conta história surpreendente sobre os gols de Messi

Liga dos Campeões
Barcelona
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L. Messi
D. Drogba
Espanha
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Costa do Marfim

63 gols que fizeram o vestiário do Chelsea explodir em risadas

Ao longo de sua carreira, Lionel Messi alcançou números excepcionais, a ponto de seus adversários não conseguirem encontrar as palavras adequadas para expressar o próprio espanto.

O marfinense Didier Drogba, um dos atacantes mais destacados do futebol europeu nas últimas décadas, foi protagonista de uma das histórias mais surpreendentes envolvendo o astro argentino.

O ex-jogador do Chelsea relembrou qual foi a reação dos atletas do clube londrino quando Roberto Di Matteo, então treinador da equipe, mostrou a eles as estatísticas de gols marcados pelos jogadores do Barcelona, antes do confronto entre os dois times nas semifinais da Liga dos Campeões de 2012.

Essa história, contada por Drogba em sua autobiografia, reflete o quanto os números de Messi eram difíceis de assimilar, até mesmo para jogadores acostumados a enfrentar os melhores astros do mundo.

O jornal Sport publicou as declarações de Drogba, que disse: "Lembro bem dessa história. Di Matteo, treinador do Chelsea naquela época, estava fazendo o que sempre costumava fazer, ou seja, nos mostrava uma lista com os melhores artilheiros da equipe adversária. Normalmente apareciam nomes como Wayne Rooney, que havia marcado 22 gols, ou Robin van Persie, que havia marcado 15 gols, e assim por diante".

Esse procedimento fazia parte da preparação habitual para os jogos, já que o treinador italiano queria que seus jogadores conhecessem as principais fontes de perigo ofensivo dos rivais. Mas, quando chegou a hora de analisar o Barcelona comandado por Pep Guardiola, os números provocaram uma reação totalmente inesperada.

Drogba prosseguiu: "Quando apareceu a lista do Barcelona, Xavi estava na terceira posição, com 14 gols. Na segunda posição, vinham Alexis Sánchez e Cesc Fàbregas empatados, com 15 gols cada um. Mas todos nós começamos a rir quando o nome do artilheiro da equipe apareceu na tela, Lionel Messi, com 63 gols, sendo 14 deles na Liga dos Campeões".

Drogba explicou que a diferença enorme entre Messi e seus companheiros de equipe era tão grande que levou os jogadores do Chelsea a reagirem aos números com uma mistura de incredulidade e humor.

Não se tratava de menosprezar o astro argentino, muito ao contrário, já que seus números eram tão excepcionais que pareciam impossíveis de acreditar.

A lenda da Costa do Marfim afirmou: "63 gols naquela temporada? Era um número tão exagerado que olhamos uns para os outros, incapazes de acreditar, e então começamos a rir. O que mais poderíamos fazer? Eu até tirei uma foto do número de gols, porque aquilo me pareceu realmente uma loucura".

Essa lembrança ganha ainda mais importância quando se leva em conta que Messi encerrou aquela temporada com 73 gols oficiais pelo Barcelona, sendo 50 deles no Campeonato Espanhol, alcançando um recorde histórico na competição. Além disso, o astro argentino terminou o ano de 2012 com 91 gols pelo Barcelona e pela seleção de seu país, superando o recorde anterior, que pertencia a Gerd Müller.

  • FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi FinalGetty Images Sport

    O Chelsea conseguiu parar Messi

    Ironicamente, aquele confronto se tornou uma das maiores decepções europeias de Messi e do Barcelona comandado por Guardiola. O Chelsea venceu por 1 a 0 o jogo de ida, em Stamford Bridge, justamente com um gol de Drogba, e depois resistiu na partida de volta no Camp Nou, que entrou para a história da competição.

    O time catalão conseguiu abrir 2 a 0 com gols de Sergio Busquets e Andrés Iniesta, mas o Chelsea, apesar de jogar com 10 atletas após a expulsão de John Terry, conseguiu virar o jogo em termos de equilíbrio e se classificar para a final.

    Ramires diminuiu a diferença antes do fim do primeiro tempo e, nos acréscimos, Fernando Torres marcou o gol do empate final por 2 a 2.

    Messi teve a chance de mudar o rumo da história, mas sua cobrança de pênalti bateu no travessão, e outra de suas tentativas acertou a trave. O astro argentino encerrou sua campanha naquela edição da Liga dos Campeões com 14 gols, o mesmo número que apareceu na famosa tela e que deixou Drogba e seus companheiros perplexos.

    No fim, o Chelsea conquistou o título da Liga dos Campeões após superar o Bayern de Munique na partida final, decidida nos pênaltis.

    Drogba foi decisivo na final: marcou o gol de empate e depois converteu a cobrança que deu o título ao time inglês.

    Passados 14 anos, essa história segue sendo uma das melhores imagens do que significava jogar contra Messi em seu auge. Até os adversários mais experientes tinham dificuldade para assimilar os números que ele alcançava.

    Drogba, por sua vez, encontrou uma forma de guardar aquela lembrança para sempre, ao fotografar uma estatística que parecia desafiar a lógica.

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