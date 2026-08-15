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'Nós estaremos lá' - Michael Carrick manda recado de mobilização aos torcedores do Manchester United após decepcionante derrota para o Milan
Fragilidades defensivas expostas na Polônia
Os preparativos finais do Manchester United para a nova campanha da Premier League sofreram um duro golpe, já que a equipe foi desmontada por um Milan clínico. As coisas começaram bem para o time de Carrick, quando Harry Maguire subiu mais alto para cabecear para o gol após escanteio cobrado por Bruno Fernandes logo aos dois minutos, mas o Milan empatou aos 37, quando Goncalo Ramos serviu Samuel Chukwueze para o gol de igualdade.
O United teve uma oportunidade de ouro para ir ao intervalo em vantagem, mas Fernandes viu seu pênalti, cobrado com força, ser defendido, deixando o placar empatado no intervalo. Patrick Dorgu conseguiu recolocar o United na frente ao aproveitar um recuo displicente de Filippo Terracciano, mas a estrutura defensiva desmoronou completamente depois disso. O United foi alcançado mais uma vez quando Alphadjo Cisse apareceu livre no segundo pau, enquanto Chukwueze destruía o time de Carrick pelo lado direito. O ponta nigeriano então serviu Ramos para cabecear e colocar o Milan em vantagem pela primeira vez, antes de Ruben Loftus-Cheek explorar o mesmo flanco vulnerável para fazer o quarto gol e selar uma atuação dominante.
- AFP
Carrick exige melhora imediata
Apesar da natureza preocupante do colapso, Carrick foi rápido ao abordar a atuação, mantendo uma perspectiva positiva antes da estreia na Premier League fora de casa contra o Hull City, em 22 de agosto. O técnico do United reconheceu que a exibição na Polônia ficou muito abaixo dos padrões esperados em Old Trafford, mas se recusou a deixar que o resultado abalasse o ambiente no elenco.
"Hoje, estamos decepcionados com isso. Não jogamos bem hoje. Há razões para isso e precisamos melhorar. Alguns dos rapazes estavam jogando seus primeiros minutos. Razões diferentes, mas sem desculpas. Não jogamos muito bem", disse Carrick aos repórteres após o apito final.
O foco se volta para a estreia na Premier League
Com a nova temporada prestes a começar, o United precisa corrigir rapidamente as falhas táticas expostas pelo Milan. Antes desta derrota, o time de Carrick havia registrado resultados mistos na pré-temporada, empatando por 1 a 1 com o Leeds United antes de vencer nos pênaltis, segurando um empate por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain e derrotando o Atletico Madrid por 2 a 1. Apesar do revés, Carrick segue confiante na capacidade de reação do elenco.
"No geral, estamos prontos para a próxima semana. Muitos dos garotos vão se beneficiar dos minutos em campo. Fizemos muito trabalho nos treinamentos, as atuações nos jogos foram muito boas. Ainda estamos com o moral bom para a próxima semana", acrescentou Carrick, reforçando a ideia de que o resultado contra o Milan foi um revés isolado, e não um sinal de uma crise mais profunda.
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Uma promessa ousada para os torcedores
À medida que a contagem regressiva para a nova temporada começa, a disputa por vagas entre os titulares está esquentando. A partida marcou a primeira aparição de Marcus Rashford pelo United em 20 meses, saindo do banco aos 60 minutos com a camisa 9. Foi a primeira vez que ele entrou em campo pelo clube desde dezembro de 2024, quando Amorim ainda estava no início de sua passagem por Old Trafford. Ao lado dos retornos de Lisandro Martinez e Kobbie Mainoo, a volta de Rashford dá a Carrick muitas opções, embora as falhas defensivas contra o time italiano sigam sendo uma preocupação principal.
"Temos um bom elenco. Há decisões a serem tomadas. Claro que há. Temos mais uma semana de treinos para nos prepararmos para a próxima semana. É uma sensação totalmente diferente quando é o primeiro jogo da liga na temporada. Estaremos lá", concluiu Carrick.
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