Os preparativos finais do Manchester United para a nova campanha da Premier League sofreram um duro golpe, já que a equipe foi desmontada por um Milan clínico. As coisas começaram bem para o time de Carrick, quando Harry Maguire subiu mais alto para cabecear para o gol após escanteio cobrado por Bruno Fernandes logo aos dois minutos, mas o Milan empatou aos 37, quando Goncalo Ramos serviu Samuel Chukwueze para o gol de igualdade.

O United teve uma oportunidade de ouro para ir ao intervalo em vantagem, mas Fernandes viu seu pênalti, cobrado com força, ser defendido, deixando o placar empatado no intervalo. Patrick Dorgu conseguiu recolocar o United na frente ao aproveitar um recuo displicente de Filippo Terracciano, mas a estrutura defensiva desmoronou completamente depois disso. O United foi alcançado mais uma vez quando Alphadjo Cisse apareceu livre no segundo pau, enquanto Chukwueze destruía o time de Carrick pelo lado direito. O ponta nigeriano então serviu Ramos para cabecear e colocar o Milan em vantagem pela primeira vez, antes de Ruben Loftus-Cheek explorar o mesmo flanco vulnerável para fazer o quarto gol e selar uma atuação dominante.