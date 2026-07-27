“Nós devíamos a vocês um final melhor” - Kylian Mbappé envia carta aberta emocionante aos torcedores da França após a decepção na Copa do Mundo de 2026

Grande parte da carta é dedicada aos torcedores franceses, que acompanharam as aventuras da seleção apesar da significativa diferença de fuso horário. Mbappé destacou a dedicação dos torcedores em toda a França e além. “Vocês ficaram acordados até tarde, às vezes até altas horas da madrugada, dependendo do fuso horário, para nos ver jogar do outro lado do mundo. Vocês se reuniram em casa, em bares, com a família ou amigos, por toda a França e além”, enfatizou.

“Outros estavam bem ali conosco, nos estádios, com bandeiras sobre os ombros. Crianças com olhos brilhantes, homens e mulheres de todas as origens e gerações, unidos pela mesma alegria: a alegria de compartilhar. Esse é o poder desse esporte. E vocês nunca desistiram de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando menos merecíamos. Essa história foi escrita por milhões de mãos, não apenas pelas onze em campo, todas movidas pela mesma paixão.

“Acima de tudo, é a paixão, a mesma paixão que nos move em campo e move vocês, diante da tela e nas arquibancadas. Foi isso que vivemos juntos: uma história incrível.”