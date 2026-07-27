AFP
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“Nós devíamos a vocês um final melhor” - Kylian Mbappé envia carta aberta emocionante aos torcedores da França após a decepção na Copa do Mundo de 2026
Mbappé reflete sobre a decepção na Copa do Mundo
Uma semana após a campanha na Copa do Mundo, que terminou com um sabor amargo para a seleção francesa — que ficou em quarto lugar após ser derrotada pela Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar —, Mbappé decidiu se dirigir diretamente aos torcedores por meio de uma carta aberta publicada na imprensa regional na segunda-feira. Nessa carta, ilustrada com fotos pessoais, incluindo uma lembrança de infância em que ele aparece em frente a um pôster de seu ídolo Thierry Henry, Mbappé não escondeu a dor que sentiu após o fracasso da equipe.
“Não trouxemos nenhum troféu para casa. Isso dói, e vai continuar doendo por um tempo; não vou mentir para vocês sobre isso”, escreveu Mbappé.
- Getty Images
Uma mensagem forte aos torcedores franceses
Grande parte da carta é dedicada aos torcedores franceses, que acompanharam as aventuras da seleção apesar da significativa diferença de fuso horário. Mbappé destacou a dedicação dos torcedores em toda a França e além. “Vocês ficaram acordados até tarde, às vezes até altas horas da madrugada, dependendo do fuso horário, para nos ver jogar do outro lado do mundo. Vocês se reuniram em casa, em bares, com a família ou amigos, por toda a França e além”, enfatizou.
“Outros estavam bem ali conosco, nos estádios, com bandeiras sobre os ombros. Crianças com olhos brilhantes, homens e mulheres de todas as origens e gerações, unidos pela mesma alegria: a alegria de compartilhar. Esse é o poder desse esporte. E vocês nunca desistiram de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando menos merecíamos. Essa história foi escrita por milhões de mãos, não apenas pelas onze em campo, todas movidas pela mesma paixão.
“Acima de tudo, é a paixão, a mesma paixão que nos move em campo e move vocês, diante da tela e nas arquibancadas. Foi isso que vivemos juntos: uma história incrível.”
Orgulho individual e uma homenagem ao coletivo
Mbappé terminou a competição como artilheiro, com um total impressionante de 10 gols. No entanto, essa distinção individual permanece secundária aos seus olhos em comparação com o objetivo final que escapou aos Bleus, que foram eliminados pela Espanha — futura campeã — nas semifinais. “Aceito o título de artilheiro com orgulho, mas teria sido muito melhor se tivéssemos conquistado a taça também. Talvez devêssemos a vocês um final melhor. Mas nem sempre escolhemos o final da história; escolhemos o que colocamos nela, e colocamos tudo o que tínhamos. Temos orgulho disso”, afirmou.
O capitão também não esqueceu seus companheiros de equipe, prestando uma homenagem sincera àqueles que o ajudaram a alcançar suas estatísticas excepcionais: “Obrigado aos meus companheiros de equipe. Sem o trabalho deles, suas jogadas, seus passes, sem esse espírito de equipe que nos levou da primeira à última partida, eu nunca teria marcado tantos gols. Esse título pertence tanto à equipe quanto a mim. Quando criança, sonhava em jogar uma Copa do Mundo, pelo menos uma. Joguei em três, ganhei uma e, este ano, tive a honra de disputar essa Copa do Mundo como capitão. Nunca vou esquecer isso.”
- Getty
O futebol “nos une a todos”
Mbappé fez questão de reconhecer o trabalho de seu mentor, Didier Deschamps — que deve ser substituído no comando da seleção nacional por Zinedine Zidane —, e de toda a comissão técnica: “Já disse o que tinha que dizer ao Didier, ele sabe disso. Agradeço a ele e a toda a sua equipe também: fisioterapeutas, cozinheiros, preparadores físicos, motoristas, todas essas pessoas que ninguém vê e sem as quais nada disso seria possível. E a todos que nos receberam nos Estados Unidos durante todo este torneio.”
Para concluir, Mbappé reiterou os valores simples do futebol, o esporte que o cativa desde a infância: “O futebol, em sua essência, continua sendo um jogo. Um jogo que levamos muito a sério, pelo qual nos dedicamos a vida inteira para tentar dominá-lo, mas que, ainda assim, é um jogo, com suas regras simples que não mudaram desde que começamos a jogá-lo: bola, gol, vontade de marcar. É por isso que ele nos une a todos com a mesma paixão.”
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