"Nos deixou boquiabertos": Thomas Tuchel encantou os dirigentes do futebol inglês em uma reunião secreta

“Acho que podemos afirmar com toda a certeza que o Thomas nos impressionou profundamente. Ele fez uma apresentação em PowerPoint sobre como conquistar uma segunda estrela para a camisa. O plano estava tão bem elaborado, detalhando até mesmo cada um dos dias dos próximos 18 meses no St. George’s Park”, afirmou Mark Bullingham, diretor executivo da FA.

No entanto, o alemão não impressionou apenas pelo conteúdo, mas também pela “paixão e eloquência com que o apresentou. Foi brilhante.” A reunião teria ocorrido em uma sala alugada especialmente para o evento no aeroporto de Munique, com todas as partes chegando em voos diferentes para não chamar atenção. No fim das contas, Tuchel se destacou entre uma série de outros candidatos e conseguiu o cargo.

Bullingham revelou que se buscou o técnico certo por meio de uma análise de dados extremamente detalhada. “Há algumas coisas surpreendentes que se pode fazer com dados, como, por exemplo, ver quais técnicos são bons em desenvolver jogadores, quais são bons em torneios de mata-mata e assim por diante”, disse o chefe da FA.