Segundo o Guardian, que se baseia em um trecho do livro *Inside England*, de Rob Draper e Jonathan Northcroft, Tuchel teria convencido os dirigentes de tal forma durante uma reunião secreta em Munique, em 2024, que eles o nomearam técnico da seleção inglesa logo em seguida.
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"Nos deixou boquiabertos": Thomas Tuchel encantou os dirigentes do futebol inglês em uma reunião secreta
“Acho que podemos afirmar com toda a certeza que o Thomas nos impressionou profundamente. Ele fez uma apresentação em PowerPoint sobre como conquistar uma segunda estrela para a camisa. O plano estava tão bem elaborado, detalhando até mesmo cada um dos dias dos próximos 18 meses no St. George’s Park”, afirmou Mark Bullingham, diretor executivo da FA.
No entanto, o alemão não impressionou apenas pelo conteúdo, mas também pela “paixão e eloquência com que o apresentou. Foi brilhante.” A reunião teria ocorrido em uma sala alugada especialmente para o evento no aeroporto de Munique, com todas as partes chegando em voos diferentes para não chamar atenção. No fim das contas, Tuchel se destacou entre uma série de outros candidatos e conseguiu o cargo.
Bullingham revelou que se buscou o técnico certo por meio de uma análise de dados extremamente detalhada. “Há algumas coisas surpreendentes que se pode fazer com dados, como, por exemplo, ver quais técnicos são bons em desenvolver jogadores, quais são bons em torneios de mata-mata e assim por diante”, disse o chefe da FA.
Tuchel tem sido alvo de críticas recentemente na seleção inglesa
O diretor técnico, John McDermott, também se mostrou entusiasmado com Tuchel: “Ele transmite calor humano e clareza. Ele amava o futebol, amava o futebol inglês. Ele me fez um milhão de perguntas.”
Tuchel assumiu o cargo na seleção inglesa em 1º de janeiro de 2025, após a renúncia de Gareth Southgate, que deixou o cargo após a derrota para a Espanha na final do Euro 2024.
Em doze jogos até agora, o ex-técnico do Borussia Dortmund e do FC Bayern de Munique conta com nove vitórias, um empate e duas derrotas. Após resultados inicialmente muito bons e uma qualificação impecável para a Copa do Mundo, Tuchel tem sido alvo de críticas com mais frequência nos últimos meses. O motivo foram os dois últimos jogos amistosos – uma derrota por 0 a 1 para o Japão e um empate em 1 a 1 com o Uruguai. Algumas decisões do técnico alemão sobre a escalação também não foram bem recebidas.
Na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, a Inglaterra enfrentará a Croácia, o Panamá e Gana no Grupo L.