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“Nós decepcionamos vocês” – Folarin Balogun pede desculpas aos torcedores da seleção masculina dos EUA após a desastrosa eliminação da Copa do Mundo para a Bélgica, mas promete que a equipe vai se recuperar
Balogun quebra o silêncio sobre a decepção em Seattle
A poeira começa a baixar após uma noite de sofrimento em Seattle, onde os co-anfitriões foram derrotados de forma contundente por uma seleção belga implacável. Apesar da polêmica em torno de sua elegibilidade, Balogun foi titular, mas não conseguiu impedir que os gigantes europeus acabassem com o sonho americano. Nas redes sociais, o atacante expressou a profunda tristeza pela eliminação e assumiu a responsabilidade pelo desempenho.
“Minha estreia na Copa do Mundo”, começou o atacante. “Dói esperar quatro anos para competir no mais alto nível que nosso esporte tem a oferecer. Quero pedir desculpas aos nossos torcedores: não fomos bons o suficiente quando mais importava e decepcionamos vocês. O futebol nos Estados Unidos só vai crescer ainda mais — a crença, o talento e a paixão estão em constante crescimento, e sei que os melhores dias estão por vir. O futuro pertence àqueles que nunca deixam de acreditar; este momento vai nos servir de combustível. Nós vamos voltar. Por que não nós? Pela nação. Pela bandeira.”
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A saga sem precedentes do cartão vermelho
A participação de Balogun no torneio talvez seja mais lembrada pelo circo que antecedeu a partida das oitavas de final. Depois de ser expulso por uma falta contra a Bósnia e Herzegovina, parecia que sua Copa do Mundo havia chegado ao fim. No entanto, uma intervenção extraordinária envolvendo Donald Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, fez com que a entidade suspendesse inesperadamente sua punição de um jogo — uma decisão que deixou a Federação Belga de Futebol e o mundo do futebol em geral em total descrença.
Refletindo sobre toda essa confusão, Balogun manteve a profissionalidade, afirmando após a partida: “Quando você recebe um cartão vermelho, normalmente o protocolo é que você não jogue a partida seguinte. Então, quando essa decisão é revertida, é claro que vai gerar polêmica. Por isso, isso realmente não me surpreendeu muito. Mas, como jogador, meu trabalho é simplesmente entrar em campo e me concentrar no que tenho que fazer. E estou decepcionado por não termos conseguido vencer hoje. Aceitei a decisão quando recebi o cartão vermelho e também aceitei a decisão quando me disseram que eu poderia jogar. Não há muito mais que eu possa dizer sobre o assunto. Dito isso, a Bélgica foi a melhor equipe hoje. Eles jogaram muito melhor do que nós.”
Garcia oferece apoio ao atacante que está sob críticas
Enquanto especialistas e torcedores se mostraram divididos quanto à ética da decisão de deixá-lo jogar, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, não hesitou em defender o jovem atacante. O ex-técnico da Roma revelou que o jogador se aproximou dele após o apito final para discutir a situação, demonstrando um nível de maturidade que impressionou o técnico da equipe vencedora.
“Balogun veio falar comigo, e eu gostei disso. Não é culpa dele, ele não é o responsável. Eu disse isso a ele. Agradeço que ele tenha vindo conversar comigo”, disse Garcia. O técnico insistiu que sua equipe não usou a polêmica como motivação extra, acrescentando que o foco do time estava exclusivamente na execução tática necessária para superar uma seleção dos EUA “dinâmica”.
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Dest se une ao apelo pelo futuro
Balogun não é o único jogador do elenco de Mauricio Pochettino a sentir o peso da eliminação. O craque do PSV, Sergino Dest, também recorreu às redes sociais para compartilhar sua tristeza, ecoando o sentimento de que a equipe não conseguiu atender às expectativas da torcida local.
Em postagem no X, o ex-zagueiro do Barcelona e do AC Milan compartilhou: “Não há como descrever esse sentimento. Queríamos muito mais. Decepcionamos a nós mesmos, mas não vamos deixar que isso nos defina. Sonhávamos em dar ao nosso país algo especial e ficamos aquém disso. A todos os torcedores que acreditaram em nós desde o primeiro dia, muito obrigado. Seu apoio nunca passou despercebido. Carregaremos essa dor conosco, aprenderemos com ela e voltaremos mais fortes do que nunca. Este emblema não merece nada menos do que isso.”
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