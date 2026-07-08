“Nós decepcionamos vocês” – Folarin Balogun pede desculpas aos torcedores da seleção masculina dos EUA após a desastrosa eliminação da Copa do Mundo para a Bélgica, mas promete que a equipe vai se recuperar

A participação de Balogun no torneio talvez seja mais lembrada pelo circo que antecedeu a partida das oitavas de final. Depois de ser expulso por uma falta contra a Bósnia e Herzegovina, parecia que sua Copa do Mundo havia chegado ao fim. No entanto, uma intervenção extraordinária envolvendo Donald Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, fez com que a entidade suspendesse inesperadamente sua punição de um jogo — uma decisão que deixou a Federação Belga de Futebol e o mundo do futebol em geral em total descrença.

Refletindo sobre toda essa confusão, Balogun manteve a profissionalidade, afirmando após a partida: “Quando você recebe um cartão vermelho, normalmente o protocolo é que você não jogue a partida seguinte. Então, quando essa decisão é revertida, é claro que vai gerar polêmica. Por isso, isso realmente não me surpreendeu muito. Mas, como jogador, meu trabalho é simplesmente entrar em campo e me concentrar no que tenho que fazer. E estou decepcionado por não termos conseguido vencer hoje. Aceitei a decisão quando recebi o cartão vermelho e também aceitei a decisão quando me disseram que eu poderia jogar. Não há muito mais que eu possa dizer sobre o assunto. Dito isso, a Bélgica foi a melhor equipe hoje. Eles jogaram muito melhor do que nós.”