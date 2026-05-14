Getty Images Sport
Traduzido por
"Nós contra todos!" – O técnico do Hearts, Derek McInnes, critica o pênalti "repugnante" concedido ao Celtic, enquanto uma decisão polêmica define o confronto no topo da tabela que decidirá a disputa pelo título da Premiership escocesa
Controvérsia em torno da mão de Nicholson
A disputa pelo título da Premiership escocesa foi levada ao limite na noite de quarta-feira, após uma intervenção do VAR que deixou McInnes furioso. Com o Celtic empatado em 2 a 2 contra o Motherwell já nos acréscimos, John Beaton marcou pênalti após considerar uma mão de Sam Nicholson, permitindo que Iheanacho garantisse a vitória por 3 a 2 para o Hoops com o último chute da partida. O incidente ocorreu quando Nicholson saltou para defender um lançamento longo ao lado de Auston Trusty, do Celtic. Embora o braço de Nicholson estivesse levantado, os replays sugeriram que a bola pode ter batido em sua cabeça, e não na mão, o que gerou uma onda de críticas.
- Getty Images Sport
McInnes fica furioso com a intervenção “repugnante” do VAR
McInnes não mediu palavras depois de ver o Celtic garantir uma vitória dramática com um pênalti aos 99 minutos. O resultado significa que o Hearts, que venceu o Falkirk por 3 a 0 na noite de quarta-feira, mantém uma vantagem mínima de um ponto sobre o Hoops antes da última rodada da temporada. Em entrevista à Sky Sports, McInnes expressou sua incredulidade diante da decisão de marcar pênalti contra o Motherwell por mão na bola já nos acréscimos.
“Quando estavam analisando um pênalti aos 96 minutos, você presume que eles [o Celtic] vão recebê-lo”, disse McInnes. “É revoltante. Estamos contra todo mundo. Não acho que seja pênalti. Se eu fosse o Motherwell, estaria muito decepcionado. É uma decisão péssima e parece que [o Celtic] recebeu o pênalti de presente. Eles tiveram muita sorte. A decisão vai para a última partida. Estamos muito felizes por fazer parte disso. Para conseguir, vamos ter que ir lá e buscar um resultado positivo. Que jogo vai ser esse!”
O elenco do Celtic defende o momento “grandioso” da vitória
Enquanto o Hearts ficava abalado, o técnico do Celtic, Martin O'Neill, não perdeu tempo em elogiar o herói da partida, Iheanacho, que manteve a calma para empurrar a bola para o fundo da rede nos segundos finais. O'Neill insistiu que o processo do VAR funcionou corretamente, observando que o árbitro "não hesitou" assim que viu o monitor. Iheanacho passou por uma temporada difícil devido a lesões, mas sua contribuição no Fir Park pode vir a ser o gol mais importante da campanha.
O'Neill disse à BBC Scotland: “Iheanacho tem sido fantástico para nós nas pequenas participações que teve. Ele passou por um período realmente frustrante nesta temporada com problemas nos tendões, mas tem sido fundamental para nós nessas últimas semanas, absolutamente fundamental, e foi ele quem cobrou o pênalti. Fiquei muito feliz por ter sido ele quem cobrou. Bem, eu vi o lance rapidamente, foi uma mão na bola, e parece que também houve uma cotovelada na lateral da cabeça. O VAR pediu ao árbitro para dar uma olhada, e ele não hesitou em marcar o pênalti.”
- Getty Images Sport
O confronto decisivo da última rodada aguarda em Parkhead
O drama do pênalti no final garantiu que a sequência de vitórias do Celtic chegasse a seis partidas. A vitória prepara o terreno para um confronto decisivo e emocionante contra o Hearts em Parkhead neste fim de semana, onde os jogadores de O'Neill sabem que uma vitória garantirá o título. O Celtic já não precisa de uma grande diferença de gols na última rodada, embora, atualmente, o Hearts esteja cinco gols à frente dos Hoops.