McInnes não mediu palavras depois de ver o Celtic garantir uma vitória dramática com um pênalti aos 99 minutos. O resultado significa que o Hearts, que venceu o Falkirk por 3 a 0 na noite de quarta-feira, mantém uma vantagem mínima de um ponto sobre o Hoops antes da última rodada da temporada. Em entrevista à Sky Sports, McInnes expressou sua incredulidade diante da decisão de marcar pênalti contra o Motherwell por mão na bola já nos acréscimos.

“Quando estavam analisando um pênalti aos 96 minutos, você presume que eles [o Celtic] vão recebê-lo”, disse McInnes. “É revoltante. Estamos contra todo mundo. Não acho que seja pênalti. Se eu fosse o Motherwell, estaria muito decepcionado. É uma decisão péssima e parece que [o Celtic] recebeu o pênalti de presente. Eles tiveram muita sorte. A decisão vai para a última partida. Estamos muito felizes por fazer parte disso. Para conseguir, vamos ter que ir lá e buscar um resultado positivo. Que jogo vai ser esse!”