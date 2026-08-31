O jogador de 23 anos, que vestirá a camisa 29 do Liverpool, expressou sua alegria por se juntar ao gigante da Premier League após meses de especulação. Em entrevista ao site oficial do clube, Barcola disse: "É um grande orgulho poder jogar pelo Liverpool. Estou muito feliz. Demorou muito tempo, mas estou realmente feliz hoje por poder jogar pelo Liverpool e tudo o que eu quero é estar em campo e poder jogar. Espero alcançar coisas muito grandes."

Ele acrescentou: "Eu estava com a minha família, tranquilo, esperando isso acontecer. Quando vi a notícia, fiquei muito feliz e cercado pelas pessoas que mais amo. Comemoramos bastante e agora tudo o que esperamos é poder aproveitar isso juntos aqui."

O ponta também relembrou suas experiências anteriores jogando em Anfield como adversário, o que teve um papel importante em sua decisão de se mudar para a Premier League. Barcola acrescentou: "Tive a chance de jogar duas vezes neste estádio e vi a atmosfera e como os torcedores estavam ao lado dos jogadores do Liverpool. Quando soube do interesse do Liverpool em mim, não fiz perguntas e sabia que era um clube muito grande para mim." A conta oficial do Liverpool celebrou a notícia ao simplesmente declarar: "Bradley Barcola é do Liverpool. Allez Les Rouges."