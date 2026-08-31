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"Nós comemoramos bem" - Barcola conclui aguardada transferência de £ 123 milhões para o Liverpool, e novo reforço do clube revela emocionante comemoração em família
Gigantes de Anfield contratam alvo de longa data em acordo recorde
O Liverpool anunciou oficialmente a contratação de Bradley Barcola junto ao Paris Saint-Germain, colocando fim a uma das novelas de transferência de maior repercussão do verão. O atacante francês assinou um contrato de cinco anos em Anfield depois de passar nos exames médicos no AXA Training Centre.
No acordo, o Liverpool pagará £106 milhões garantidos pelo ponta, com bônus adicionais por desempenho que podem elevar o valor para £123 milhões. Esse enorme investimento faz de Barcola a segunda contratação mais cara da história do Liverpool, atrás apenas do acordo de £125 milhões por Alexander Isak, vindo do Newcastle, em 2025.
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Barcola empolgado por se juntar ao Liverpool
O jogador de 23 anos, que vestirá a camisa 29 do Liverpool, expressou sua alegria por se juntar ao gigante da Premier League após meses de especulação. Em entrevista ao site oficial do clube, Barcola disse: "É um grande orgulho poder jogar pelo Liverpool. Estou muito feliz. Demorou muito tempo, mas estou realmente feliz hoje por poder jogar pelo Liverpool e tudo o que eu quero é estar em campo e poder jogar. Espero alcançar coisas muito grandes."
Ele acrescentou: "Eu estava com a minha família, tranquilo, esperando isso acontecer. Quando vi a notícia, fiquei muito feliz e cercado pelas pessoas que mais amo. Comemoramos bastante e agora tudo o que esperamos é poder aproveitar isso juntos aqui."
O ponta também relembrou suas experiências anteriores jogando em Anfield como adversário, o que teve um papel importante em sua decisão de se mudar para a Premier League. Barcola acrescentou: "Tive a chance de jogar duas vezes neste estádio e vi a atmosfera e como os torcedores estavam ao lado dos jogadores do Liverpool. Quando soube do interesse do Liverpool em mim, não fiz perguntas e sabia que era um clube muito grande para mim." A conta oficial do Liverpool celebrou a notícia ao simplesmente declarar: "Bradley Barcola é do Liverpool. Allez Les Rouges."
Mudança tática e o plano de sucessão de Salah
A chegada de Barcola é vista por muitos como a peça central da era pós-Mohamed Salah no Liverpool. Embora Barcola atue com frequência pelo lado esquerdo, há uma expectativa significativa de que ele entregue o mesmo nível de produtividade que a lenda egípcia ofereceu por quase uma década. No entanto, a transferência não esteve isenta de críticos.
A dinâmica tática em Anfield mudou significativamente sob o comando de Andoni Iraola, especialmente após as chegadas de centroavantes como Hugo Ekitike e Alexander Isak. Antes, Salah se beneficiava da movimentação altruísta de Roberto Firmino, mas a configuração atual exige que os pontas atuem mais como provedores tradicionais.
- (C)Getty Images
Despedida emocionante do Parc des Princes
Antes de seguir para Merseyside, o ponta tirou um momento para se dirigir aos torcedores na capital francesa. Pelos canais oficiais de redes sociais de seu ex-clube, umamensagem final de Barcola foi divulgada aos fiéis do PSG, marcando o fim de uma passagem bem-sucedida de três anos.
Barcola deixa Paris com um currículo impressionante, tendo feito 152 partidas pelo clube, com 39 gols marcados e 35 assistências. Sua passagem pelo Parc des Princes foi repleta de títulos, incluindo três troféus consecutivos da Ligue 1 e conquistas seguidas da Liga dos Campeões, consolidando seu status como um dos principais talentos ofensivos da Europa.
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