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"Nós arruinamos a grande celebração deles!" - Alessandro Bastoni manda forte aviso depois de a Itália calar Paris
Bastoni completa notável reviravolta internacional em Paris
O defensor italiano Alessandro Bastoni marcou seu segundo gol em dois jogos da Liga das Nações da Uefa para garantir um empate por 1 a 1 contra a França, em Paris. O zagueiro da Inter anulou o gol de abertura de Michael Olise, em um retorno memorável à seleção nacional após sua longa ausência depois de um cartão vermelho no playoff da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina.
Bastoni já havia balançado as redes na vitória da Itália por 4 a 1 sobre a Turquia antes de marcar novamente de forma decisiva no Stade de France.
Seu gol fez dele o artilheiro na segunda passagem de Roberto Mancini como técnico.
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Astro da Inter detalha orgulho após arruinar planos de festa francesa
Falando após a partida, Bastoni expressou satisfação com a garra coletiva da Itália diante de uma oposição de nível mundial. O defensor revelou que o elenco viajou a Paris totalmente determinado a estragar as festividades planejadas pela França.
Bastoni enfatizou que manter a disciplina defensiva imediatamente após marcar continuou sendo seu principal foco.
"Foi um jogo duro, sabíamos que seria, mas estou muito feliz com o desempenho da equipe", disse Bastoni à RAI Sport. "Lutamos muito, sofremos, até estragamos alguns dos objetivos da França para esta noite, já que eles estavam preparados para uma grande celebração. Certamente é prazeroso marcar de novo, mas, no momento em que isso aconteceu, pensei que precisávamos garantir que não sofreríamos outro gol."
Zagueiro fala sobre resiliência pessoal e superação de contratempos
Bastoni falou sobre suas dificuldades recentes, que incluíram sua expulsão no play-off e especulações fora de campo pressionando por sua saída da Serie A. O jogador de 25 anos insistiu que nunca perdeu a confiança em suas capacidades ao longo de uma carreira profissional com mais de 300 partidas.
O histórico favorecia os visitantes diante do gol, com a França sem conseguir sair sem sofrer gols contra a Itália desde setembro de 2007.
A Itália pressionou em busca do gol da vitória no fim, depois que Dayot Upamecano recebeu cartão vermelho nos minutos finais.
"Eu não esperava marcar dois gols, mas nunca perdi a fé em mim mesmo", acrescentou Bastoni. "Não vou deixar que uma ou duas situações arruínem a carreira de mais de 300 jogos. Agradeço à minha família por estar ao meu lado e espero que manter a cabeça erguida seja visto como algo positivo."
- AFP
Itália dá forte sinal antes do próximo teste internacional
Bastoni acredita que a atuação dominante da Itália em Paris traz um grande impulso de confiança para o elenco daqui para frente. Ele afirmou que mostrar essa resiliência contra adversários de elite prova que a Itália pode competir com qualquer seleção do futebol mundial.
A equipe de Roberto Mancini agora volta suas atenções para o próximo compromisso pela Liga das Nações para encerrar a janela internacional.
A Itália busca manter o embalo em seu próximo jogo.
"Acreditávamos em nossas chances de vitória desde o início", concluiu Bastoni. "É um forte sinal, porque se conseguimos ter uma atuação como essa contra a França em Paris, então podemos fazer isso contra qualquer um. Agora há outro jogo nesta sequência e não estamos dando nada como garantido."
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