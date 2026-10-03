O defensor italiano Alessandro Bastoni marcou seu segundo gol em dois jogos da Liga das Nações da Uefa para garantir um empate por 1 a 1 contra a França, em Paris. O zagueiro da Inter anulou o gol de abertura de Michael Olise, em um retorno memorável à seleção nacional após sua longa ausência depois de um cartão vermelho no playoff da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina.

Bastoni já havia balançado as redes na vitória da Itália por 4 a 1 sobre a Turquia antes de marcar novamente de forma decisiva no Stade de France.

Seu gol fez dele o artilheiro na segunda passagem de Roberto Mancini como técnico.