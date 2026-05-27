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"Nos ajudou muito" - Deco confirma que o Barcelona está "satisfeito" com Marcus Rashford, enquanto o Manchester United estuda a venda definitiva
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O Barcelona comemora o impacto de Rashford
Rashford revitalizou sua carreira na Catalunha, e Deco não hesitou em elogiar o profissionalismo e o desempenho do jogador emprestado pelo United. Apesar de enfrentar forte concorrência por uma vaga na linha de ataque de Hansi Flick, Rashford marcou 14 gols em todas as competições, incluindo um memorável gol de falta no El Clásico que se tornou um dos destaques da temporada.
“Marcus nos ajudou muito porque veio por empréstimo; não é fácil vir por empréstimo sendo um jogador como ele, pois é um jogador de ponta. Ele nos ajudou muito porque teve a responsabilidade de substituir Raphinha; não é fácil, mas ele se saiu muito bem”, disse Deco àBBC Sport. O ex-meio-campista de Portugal também destacou como Rashford lidou com os períodos fora de campo, afirmando: “Às vezes ele fica no banco e não é fácil, mas ele reagiu muito bem e deu tudo de si.”
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Um futuro definitivo no Camp Nou?
Com o Manchester United supostamente pronto para autorizar a saída definitiva de Rashford, o foco agora recai sobre se o Barcelona vai exercer a opção de compra de 35 milhões de euros (30 milhões de libras). Embora o atacante tenha dado a entender que deseja permanecer na La Liga após uma temporada produtiva, Deco manteve-se evasivo quanto a um acordo definitivo, mas deixou clara sua admiração pessoal pelo jogador.
O diretor esportivo do Barça comentou sobre a campanha de Rashford, que lhe rendeu uma vaga na seleção inglesa, dizendo: “A temporada dele foi muito boa e estamos felizes por ele ter conquistado a La Liga conosco. Ele merece [isso], trabalha muito e se esforça para estar aqui. Estamos felizes com ele.”
O início de uma nova era
O sucesso da campanha atual convenceu Deco de que o Barcelona está à beira de um período de domínio nas competições nacionais e europeias. Com jovens estrelas como Lamine Yamal e Pau Cubarsi liderando o time, o diretor esportivo acredita que a sede de títulos da equipe continua insaciável, apesar de ter conquistado dois títulos consecutivos do campeonato, à frente do Real Madrid.
“É verdade que ganhamos duas La Ligas, mas esses jogadores querem ganhar mais, eles acreditam que podem ganhar mais”, explicou Deco. “É por isso que é importante, porque se os jogadores acreditam que podem conquistar coisas mais importantes, você vê que eles ainda querem fazer algo importante. Acredito que essa equipe, para mim, é o início de uma era, o início da história desse time, porque eles são muito jovens e ainda querem ganhar algo importante.”
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A revolução tática de Flick dá frutos
A chegada de Hansi Flick transformou o clima no Barcelona, com o técnico alemão construindo um time coeso que aposta fortemente na formação interna. Deco acredita que o elenco atual está tão bem estruturado que o clube não precisará realizar o tipo de reformulação massiva no verão que caracterizou suas últimas janelas de transferências.
Ao integrar os formandos da La Masia com estrelas consagradas, Flick criou um modelo sustentável de sucesso. “Hansi Flick montou um time que significa que não precisaremos ir ao mercado atrás de quatro ou cinco jogadores”, observou Deco.