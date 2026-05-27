"Nos ajudou muito" - Deco confirma que o Barcelona está "satisfeito" com Marcus Rashford, enquanto o Manchester United estuda a venda definitiva

Rashford revitalizou sua carreira na Catalunha, e Deco não hesitou em elogiar o profissionalismo e o desempenho do jogador emprestado pelo United. Apesar de enfrentar forte concorrência por uma vaga na linha de ataque de Hansi Flick, Rashford marcou 14 gols em todas as competições, incluindo um memorável gol de falta no El Clásico que se tornou um dos destaques da temporada.

“Marcus nos ajudou muito porque veio por empréstimo; não é fácil vir por empréstimo sendo um jogador como ele, pois é um jogador de ponta. Ele nos ajudou muito porque teve a responsabilidade de substituir Raphinha; não é fácil, mas ele se saiu muito bem”, disse Deco àBBC Sport. O ex-meio-campista de Portugal também destacou como Rashford lidou com os períodos fora de campo, afirmando: “Às vezes ele fica no banco e não é fácil, mas ele reagiu muito bem e deu tudo de si.”