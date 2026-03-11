Goal.com
Noni Madueke afirma que seu “instinto” esteve por trás da jogada que resultou no pênalti para o Arsenal, enquanto o substituto admite que o clima no time “não está ótimo” após o empate com o Bayer Leverkusen

O ala do Arsenal, Noni Madueke, revelou que foi o puro instinto que guiou sua jogada crucial que resultou em pênalti na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de garantir um empate vital por 1 a 1 fora de casa contra o Bayer Leverkusen, o dinâmico substituto está profundamente confiante de que a torcida barulhenta do Emirates Stadium levará o time de Mikel Arteta às quartas de final quando as duas equipes se enfrentarem novamente na próxima semana.

  • Impacto instintivo na primeira mão

    Madueke provou ser o grande divisor de águas durante o empate de 1 a 1 de sua equipe com o Bayer Leverkusen na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Entrando em campo nos últimos trinta minutos na BayArena, o jogador da seleção inglesa injetou o ritmo necessário na equipe de Mikel Arteta, depois que ela ficou atrás no placar no início do segundo tempo. No final da partida, Madueke levou a bola para dentro da área do Leverkusen, mas caiu após uma dividida com Malik Tillman, embora a equipe da casa tenha protestado contra a decisão.

    Em entrevista ao site oficial do Arsenal após a partida, Madueke apontou suas tendências naturais como a força motriz por trás do momento. “Sempre acho que posso causar impacto, seja começando a partida ou ficando no banco”, disse o ponta Noni. “Meu instinto me disse para entrar na área quando peguei a bola, então eu simplesmente fui.”

    Reação do vestiário ao empate

    Embora um empate fora de casa na Europa seja frequentemente visto como um resultado positivo, os elevados padrões dentro do Arsenal significaram que o sentimento era um pouco misto ao apito final. Madueke fez uma avaliação honesta da atmosfera entre seus companheiros de equipe, enquanto eles se preparam para levar a disputa de volta ao norte de Londres com tudo ainda por decidir.

    O atacante acredita que o histórico da equipe no Emirates Stadium lhes dará vantagem na partida de volta. “O clima no vestiário não é incrível, mas também não é terrível”, explicou. “Acho que tudo ainda está em jogo em Londres, em nosso estádio, onde somos muito, muito bons. Sim, então, tudo ainda está em jogo e todos estão bem.”

  • Elogios a Havertz e à profundidade do elenco

    A penalidade conquistada por Madueke foi convertida com frieza por Kai Havertz, que voltou para assombrar seu antigo clube na Alemanha. O jovem ala não hesitou em elogiar o jogador da seleção alemã por sua confiabilidade na marca do pênalti e destacou a incrível profundidade do elenco do Arsenal nesta temporada, que busca a glória continental.

    Ter vários jogadores capazes de influenciar partidas de alto nível é uma grande vantagem para o time da Premier League, como observou Madueke. “Kai é um jogador de classe”, afirmou. “Obviamente, todos conhecem suas qualidades, todos conhecem a força que temos neste time, então, quer você comece ou termine, sempre há espaço para você causar impacto. Mal posso esperar, sei que a atmosfera será incrível. Vamos precisar deles e estamos confiantes de que vamos conseguir.”

    Jogos cruciais em casa aguardam o Arsenal

    Com o empate europeu em 1 a 1, todos os olhos estão voltados para uma semana decisiva no Emirates Stadium. Antes de receber o Bayer Leverkusen na próxima terça-feira para a partida de volta, o Arsenal precisa enfrentar o Everton no sábado. Os Gunners estão dominando a Premier League, liderando a tabela com sete pontos de vantagem.

