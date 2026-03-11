Getty Images Sport
Traduzido por
Noni Madueke afirma que seu “instinto” esteve por trás da jogada que resultou no pênalti para o Arsenal, enquanto o substituto admite que o clima no time “não está ótimo” após o empate com o Bayer Leverkusen
Impacto instintivo na primeira mão
Madueke provou ser o grande divisor de águas durante o empate de 1 a 1 de sua equipe com o Bayer Leverkusen na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Entrando em campo nos últimos trinta minutos na BayArena, o jogador da seleção inglesa injetou o ritmo necessário na equipe de Mikel Arteta, depois que ela ficou atrás no placar no início do segundo tempo. No final da partida, Madueke levou a bola para dentro da área do Leverkusen, mas caiu após uma dividida com Malik Tillman, embora a equipe da casa tenha protestado contra a decisão.
Em entrevista ao site oficial do Arsenal após a partida, Madueke apontou suas tendências naturais como a força motriz por trás do momento. “Sempre acho que posso causar impacto, seja começando a partida ou ficando no banco”, disse o ponta Noni. “Meu instinto me disse para entrar na área quando peguei a bola, então eu simplesmente fui.”
- AFP
Reação do vestiário ao empate
Embora um empate fora de casa na Europa seja frequentemente visto como um resultado positivo, os elevados padrões dentro do Arsenal significaram que o sentimento era um pouco misto ao apito final. Madueke fez uma avaliação honesta da atmosfera entre seus companheiros de equipe, enquanto eles se preparam para levar a disputa de volta ao norte de Londres com tudo ainda por decidir.
O atacante acredita que o histórico da equipe no Emirates Stadium lhes dará vantagem na partida de volta. “O clima no vestiário não é incrível, mas também não é terrível”, explicou. “Acho que tudo ainda está em jogo em Londres, em nosso estádio, onde somos muito, muito bons. Sim, então, tudo ainda está em jogo e todos estão bem.”
Elogios a Havertz e à profundidade do elenco
A penalidade conquistada por Madueke foi convertida com frieza por Kai Havertz, que voltou para assombrar seu antigo clube na Alemanha. O jovem ala não hesitou em elogiar o jogador da seleção alemã por sua confiabilidade na marca do pênalti e destacou a incrível profundidade do elenco do Arsenal nesta temporada, que busca a glória continental.
Ter vários jogadores capazes de influenciar partidas de alto nível é uma grande vantagem para o time da Premier League, como observou Madueke. “Kai é um jogador de classe”, afirmou. “Obviamente, todos conhecem suas qualidades, todos conhecem a força que temos neste time, então, quer você comece ou termine, sempre há espaço para você causar impacto. Mal posso esperar, sei que a atmosfera será incrível. Vamos precisar deles e estamos confiantes de que vamos conseguir.”
- Getty Images Sport
Jogos cruciais em casa aguardam o Arsenal
Com o empate europeu em 1 a 1, todos os olhos estão voltados para uma semana decisiva no Emirates Stadium. Antes de receber o Bayer Leverkusen na próxima terça-feira para a partida de volta, o Arsenal precisa enfrentar o Everton no sábado. Os Gunners estão dominando a Premier League, liderando a tabela com sete pontos de vantagem.
Publicidade