Noni Madueke afirma que seu “instinto” esteve por trás da jogada que resultou no pênalti para o Arsenal, enquanto o substituto admite que o clima no time “não está ótimo” após o empate com o Bayer Leverkusen

Madueke provou ser o grande divisor de águas durante o empate de 1 a 1 de sua equipe com o Bayer Leverkusen na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Entrando em campo nos últimos trinta minutos na BayArena, o jogador da seleção inglesa injetou o ritmo necessário na equipe de Mikel Arteta, depois que ela ficou atrás no placar no início do segundo tempo. No final da partida, Madueke levou a bola para dentro da área do Leverkusen, mas caiu após uma dividida com Malik Tillman, embora a equipe da casa tenha protestado contra a decisão.

Em entrevista ao site oficial do Arsenal após a partida, Madueke apontou suas tendências naturais como a força motriz por trás do momento. “Sempre acho que posso causar impacto, seja começando a partida ou ficando no banco”, disse o ponta Noni. “Meu instinto me disse para entrar na área quando peguei a bola, então eu simplesmente fui.”