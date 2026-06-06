Nomes surpreendentes! Lothar Matthäus teria convocado “outra pessoa” após a eliminação de Lennart Karl da Copa do Mundo

Matthäus, por sua vez, não consegue entender totalmente a decisão do técnico da seleção alemã, já que Ouedraogo ficou fora de grande parte da última temporada devido a uma lesão no joelho e só conseguiu voltar a jogar em pleno ritmo na reta final da temporada.

“Com certeza haveria outros jogadores disponíveis. Não concordo 100% com Julian Nagelsmann. Provavelmente teria escolhido outra pessoa”, explicou o jogador com mais partidas pela seleção em entrevista à RTL/ntv e ao sport.de.

Em vez de levar mais um jogador com vocação ofensiva, Matthäus teria preferido reforçar o lado direito da defesa, que conta com poucos jogadores, onde o capitão Joshua Kimmich é titular, mas não há um substituto de verdade.