De acordo com os exames, o atacante de 18 anos do FC Bayern de Munique sofreu uma ruptura de um feixe muscular durante o treino final antes do último amistoso da seleção alemã contra os EUA, no sábado (20h30). Com isso, o torneio chegou ao fim para ele.
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Nomes surpreendentes! Lothar Matthäus teria convocado “outra pessoa” após a eliminação de Lennart Karl da Copa do Mundo
De forma um tanto surpreendente, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, decidiu então preencher a vaga com o jovem Ouedraogo, do RB Leipzig (que já disputou uma partida pela seleção principal). Assim como Karl, o jogador de 20 anos pode atuar tanto na lateral quanto no meio-campo ofensivo.
“Com Assan Ouedraogo, ganhamos agora um jogador que, assim como Lenny, teve uma excelente estreia conosco. Ele também é muito talentoso e deve jogar aqui com ousadia e despreocupação”, justificou Nagelsmann sua escolha.
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Matthäus: “Certamente haveria outros jogadores”
Matthäus, por sua vez, não consegue entender totalmente a decisão do técnico da seleção alemã, já que Ouedraogo ficou fora de grande parte da última temporada devido a uma lesão no joelho e só conseguiu voltar a jogar em pleno ritmo na reta final da temporada.
“Com certeza haveria outros jogadores disponíveis. Não concordo 100% com Julian Nagelsmann. Provavelmente teria escolhido outra pessoa”, explicou o jogador com mais partidas pela seleção em entrevista à RTL/ntv e ao sport.de.
Em vez de levar mais um jogador com vocação ofensiva, Matthäus teria preferido reforçar o lado direito da defesa, que conta com poucos jogadores, onde o capitão Joshua Kimmich é titular, mas não há um substituto de verdade.
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Matthäus sugere Vagnoman e Baku como substitutos
Josha Vagnoman, do VfB Stuttgart, e Ridle Baku, do RB Leipzig, teriam sido possíveis candidatos nesse sentido, segundo o técnico de 65 anos: “É claro que é preciso levar tudo em consideração, e presumo que Julian Nagelsmann já tenha pensado nisso”.
Vagnoman havia entrado em campo no final de março na partida internacional contra Gana (2 a 1), após um hiato de três anos na seleção alemã; Baku, que já disputou oito partidas pela seleção, havia atuado pela última vez em novembro de 2025 contra a Eslováquia (6 a 0) pela seleção alemã.
Mesmo no ataque, haveria outras opções. Matthäus citou Said El Mala, do 1. FC Köln, e Chris Führich, do VfB Stuttgart, que, ao contrário de Ouedraogo, são considerados alas mais clássicos. Matthäus teria convocado “pelo menos um jogador de ponta” em vez de Ouedraogo para ter mais versatilidade.