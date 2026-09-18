A repercussão da mais recente convocação da Inglaterra feita por Tuchel chegou às redes sociais, com Britney De Villiers, noiva de Gibbs-White, aparentemente questionando a decisão de deixar de fora o talismã do Nottingham Forest. Pouco depois de a lista ser divulgada, De Villiers foi ao Instagram compartilhar uma estatística contundente que destacou a influência de seu parceiro na elite do futebol inglês.

A publicação de De Villiers dizia: "Morgan Gibbs-White é o único jogador a ter criado 5+ chances em um único jogo da Premier League nesta temporada." A mensagem chega em um momento em que o jogador de 26 anos vive grande fase no City Ground, já tendo contribuído com um gol e duas assistências em apenas quatro partidas nesta temporada.

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