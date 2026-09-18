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Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Noiva de Morgan Gibbs-White aparentemente manda indireta para Thomas Tuchel após corte da Inglaterra, e sua mensagem destaca os números impressionantes da estrela do Forest

T. Tuchel
M. Gibbs-White
Inglaterra
Espanha
Liga das Nações A
Tchéquia
Croácia

Morgan Gibbs-White mais uma vez se viu de fora após a mais recente convocação da Inglaterra feita por Thomas Tuchel. Apesar de um início produtivo de temporada na Premier League com o Nottingham Forest, o meio-campista foi uma ausência de destaque na lista da Inglaterra para a próxima sequência de três jogos.

  • Reação nas redes sociais à ausência da convocação

    A repercussão da mais recente convocação da Inglaterra feita por Tuchel chegou às redes sociais, com Britney De Villiers, noiva de Gibbs-White, aparentemente questionando a decisão de deixar de fora o talismã do Nottingham Forest. Pouco depois de a lista ser divulgada, De Villiers foi ao Instagram compartilhar uma estatística contundente que destacou a influência de seu parceiro na elite do futebol inglês.

    A publicação de De Villiers dizia: "Morgan Gibbs-White é o único jogador a ter criado 5+ chances em um único jogo da Premier League nesta temporada." A mensagem chega em um momento em que o jogador de 26 anos vive grande fase no City Ground, já tendo contribuído com um gol e duas assistências em apenas quatro partidas nesta temporada.

    Morgan-Gibbs-White-fiancée-StoryIG


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  • England Men Press ConferenceGetty Images Sport

    Tuchel justifica as escolhas para o meio-campo

    Apesar do barulho nas redes sociais, Tuchel se manteve firme em seu raciocínio tático durante a coletiva de imprensa de sexta-feira. O treinador alemão optou por um perfil específico para o meio-campo ofensivo, escolhendo Jude Bellingham, Cole Palmer e Eberechi Eze para preencher os três papéis de 'camisa 10' no elenco. Quando foi questionado especificamente sobre por que o astro do Forest ficou de fora, Tuchel disse na sexta-feira: "Não faz sentido convocar três, quatro, cinco, camisas 10. Isso simplesmente não ajuda ninguém."

    O ex-treinador de Bayern de Munique e Chelsea fez questão de esclarecer rapidamente que a decisão não refletia uma falta de capacidade de Gibbs-White, mas sim o resultado da intensa competição por vagas. O técnico reconheceu a contribuição significativa do jogador para a permanência do Forest na última temporada e seu crescimento contínuo na campanha atual. "Podemos ver a forma em que Morgan está, e ele terminou a temporada muito, muito forte e foi o jogador-chave para o Forest não ser rebaixado."

  • O desafio para Palmer e os atuais ocupantes da posição

    Tuchel também aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem clara àqueles que foram convocados, incluindo Cole Palmer, do Chelsea. Sobre o nível exigido pela Inglaterra, o técnico alemão comentou: "Uma coisa é ser convocado, aliás, como aconteceu com Cole [Palmer], e garantir sua volta ao elenco. Mas outra coisa é render pela Inglaterra, e isso também conta."

    Ele acrescentou: "Então, especialmente Cole também precisa subir de nível quando vier e precisa mostrar esse tipo de números e esse tipo de atuações para conquistar seu lugar, manter sua camisa e justificar a convocação."

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    De olho nos testes da Liga das Nações

    O anúncio da convocação prepara o terreno para um período crucial para a Inglaterra, que terá de lidar com uma agenda cheia na Liga das Nações. A seleção inglesa se prepara para confrontos de alto nível contra Espanha, República Tcheca e Croácia. Essas partidas servirão como um teste decisivo para as escolhas táticas de Tuchel, especialmente enquanto ele reintegra estrelas que estão de volta a um grupo que sofreu uma grande decepção durante o verão. Para Gibbs-White, o foco agora precisa voltar para os compromissos pelo Nottingham Forest, enquanto tenta se recolocar na disputa por uma vaga na seleção.

    O meio-campista ficou fora de forma notável da convocação para a Copa do Mundo no início deste ano, e esta mais recente preterição sugere que ele ainda tem trabalho a fazer para convencer a comissão técnica.