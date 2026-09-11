O Como marcou sua primeira partida de Champions League de todos os tempos com uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig em casa. O confronto histórico aconteceu no recém-reformado Stadio Sinigaglia, que foi modernizado durante o verão para atender aos rigorosos padrões da Uefa.

De forma notável, os quatro gols dos Lariani foram marcados por jogadores que ajudaram o clube a garantir sua vaga na elite europeia na temporada passada. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao e o reserva Maxi Perrone balançaram as redes para coroar uma estreia continental dos sonhos.

Andrija Maksimovic marcou um espetacular gol de consolação para o Leipzig, mas isso pouco fez para diminuir as comemorações eufóricas. A equipe italiana dominou amplamente a partida diante de seus apaixonados torcedores.