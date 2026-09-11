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Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

'Noites como esta são o motivo pelo qual eu fiquei!' - Nico Paz reage à histórica goleada do Como por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Liga dos Campeões

N. Paz
Como
Liga dos Campeões
Como x Leipzig
Leipzig

Nico Paz revelou que "fez a escolha certa" ao permanecer no Como depois que o time goleou o RB Leipzig por 4 a 1 em seu primeiro jogo de Champions League na história. O meia argentino celebrou uma noite histórica no Stadio Sinigaglia, enquanto o Como marcou sua estreia na principal competição europeia de forma categórica.

  • Como fazer história na Champions League

    O Como marcou sua primeira partida de Champions League de todos os tempos com uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig em casa. O confronto histórico aconteceu no recém-reformado Stadio Sinigaglia, que foi modernizado durante o verão para atender aos rigorosos padrões da Uefa.

    De forma notável, os quatro gols dos Lariani foram marcados por jogadores que ajudaram o clube a garantir sua vaga na elite europeia na temporada passada. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao e o reserva Maxi Perrone balançaram as redes para coroar uma estreia continental dos sonhos.

    Andrija Maksimovic marcou um espetacular gol de consolação para o Leipzig, mas isso pouco fez para diminuir as comemorações eufóricas. A equipe italiana dominou amplamente a partida diante de seus apaixonados torcedores.

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  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Paz está feliz com a decisão sobre a transferência

    Ex-promessa do Real Madrid, Paz foi peça central no sucesso do Como e expressou sua enorme alegria após o apito final. O internacional argentino recusou a chance de se transferir para outro lugar no verão, insistindo que noites como esta justificam sua escolha.

    "Foi uma noite histórica, fizemos um jogo incrível, estávamos muito animados para disputar esta partida e estamos muito felizes", disse Paz à Sky Sport Italia. "Foi por noites como esta que eu quis ficar, eu sabia que era aqui que eu mais cresceria, e estou muito satisfeito com a minha decisão. Fiz a escolha certa."

  • Baturina brilha no cenário europeu

    A ocasião foi ainda mais marcante considerando que muitos jogadores do Como faziam suas primeiras aparições em competições europeias. Apesar da falta de experiência em alto nível, os mandantes se recusaram a se intimidar com a magnitude do torneio. Baturina recebeu elogios após abrir o placar e dar uma assistência crucial.

    "Baturina é um jogador incrível, ele viu quanto espaço tinha para machucar o Leipzig e fez um trabalho notável", observou Paz.

    Ele acrescentou: "Tivemos de defender mais no segundo tempo, porque estávamos vencendo por 3 a 1. Não sei de onde tirei energia nos minutos finais para aquela assistência, mas fui até o fim!"

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  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Levantando a bandeira da Itália

    O triunfo contundente do Como se destaca ainda mais diante das dificuldades europeias de seus rivais domésticos. O time foi o único italiano a registrar uma vitória na 1ª rodada da Liga dos Campeões.

    Enquanto os pesos-pesados Inter e Napoli sofreram derrotas decepcionantes, a Roma ficou limitada a um empate por 1 a 1 com o Fenerbahce. Isso torna a vitória de impacto do Como contra veteranos de campanhas europeias como o Leipzig ainda mais impressionante.

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