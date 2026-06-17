Noite histórica para Messi e “Zidane” criticado: top 5 do que você precisa saber sobre Argentina 3 x 0 Argélia

A Argentina começou sua caminhada na Copa do Mundo com uma atuação dominante e marcada por mais uma noite histórica de Lionel Messi. Em sua estreia no Grupo J, a atual campeã venceu a Argélia por 3 a 0, com o camisa 10 anotando os três gols da partida e comandando a equipe desde os minutos iniciais em uma exibição de alto controle técnico e decisivo.

Com o hat-trick, Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou o recorde de Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição.

Veja os principais destaques da partida.



