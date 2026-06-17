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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Noite histórica para Messi e “Zidane” criticado: top 5 do que você precisa saber sobre Argentina 3 x 0 Argélia

Copa do Mundo
Argentina x Argélia
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Messi marca três vezes e atinge 16 gols em Copas, igualando Miroslav Klose no topo da artilharia histórica do torneio

A Argentina começou sua caminhada na Copa do Mundo com uma atuação dominante e marcada por mais uma noite histórica de Lionel Messi. Em sua estreia no Grupo J, a atual campeã venceu a Argélia por 3 a 0, com o camisa 10 anotando os três gols da partida e comandando a equipe desde os minutos iniciais em uma exibição de alto controle técnico e decisivo.

Com o hat-trick, Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou o recorde de Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição.

Veja os principais destaques da partida.

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  • messi(C)Getty Images

    Messi entra para a história em sua sexta Copa do Mundo

    A partida marcou mais um capítulo da carreira lendária do craque argentino. Ao entrar em campo, Messi se tornou o primeiro jogador da história a disputar seis edições diferentes da Copa do Mundo. O camisa 10 já havia participado dos Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, quando conquistou o título pela primeira vez.

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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hat-trick amplia coleção de recordes do camisa 10

    Além dos três gols na vitória, Messi alcançou marcas históricas. O argentino chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição. O camisa 10 também ampliou o recorde de participações diretas em gols em Mundiais, somando 24 (16 gols e oito assistências), superando Pelé.

  • Imprensa e torcedores exaltam Messi após atuação histórica

    O hat-trick de Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia repercutiu dentro e fora dos estádios. Enquanto veículos internacionais classificaram a atuação do camisa 10 como um "show inacreditável" e destacaram os recordes alcançados pelo argentino, torcedores de diversas partes do mundo lotaram as redes sociais com elogios ao craque.

    Entre as reações, mensagens como "não há ninguém igual a Messi", "nunca veremos outro jogador como ele" e "Messi nos faz atualizar os recordes a cada 15 minutos" viralizaram após a partida.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Pisão em Mandi gera polêmica e divide especialistas

    Nem tudo foi festa para Messi. Ainda no primeiro tempo, o argentino acertou um pisão na panturrilha de Aissa Mandi após perder a posse de bola. O lance provocou reclamações dos jogadores argelinos e dividiu opiniões entre especialistas de arbitragem.

    Enquanto Renata Ruel, da ESPN, considerou que o lance era para cartão vermelho por colocar em risco a integridade física do adversário, Carlos Eugênio Simon avaliou que a jogada merecia apenas cartão amarelo.

    O árbitro Szymon Marciniak não aplicou nenhuma advertência e, também, não foi acionado pelo VAR.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ALG-URUAFP

    Luca Zidane vira alvo de críticas após falhas nos gols de Messi

    Filho do ídolo francês Zinedine Zidane, o goleiro Luca Zidane viveu uma noite difícil na estreia da Argélia. O arqueiro foi criticado pela atuação nos dois primeiros gols de Messi. No lance que abriu o placar, o camisa 10 argentino acertou um chute de longa distância, e Luca foi apontado como responsável por não conseguir espalmar a bola com mais força.

    Já no segundo gol, o goleiro rebateu uma finalização de fora da área e entregou o rebote nos pés de Messi, que aproveitou para ampliar a vantagem argentina.

    Nas redes sociais, torcedores destacaram as falhas do goleiro, que acabou se tornando um dos personagens da derrota por 3 a 0.

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