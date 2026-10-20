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Noite de sonho! Fabregas mobiliza o Como para enfrentar o Manchester United após ascensão impressionante como treinador
Fabregas conduz o Como a confronto histórico com o Manchester United
Cesc Fabregas fez um balanço em conversa com a UEFA enquanto o Como se prepara para receber o Manchester United na terceira rodada da Champions League. A rápida ascensão do clube da Lombardia o levou à Série A em 2024. Na temporada passada, terminou em quarto lugar e garantiu uma vaga em competições europeias.
Para Fabregas, receber a equipe da Premier League representa um marco importante para toda a cidade de Como.
O técnico espanhol pediu ao elenco que mantivesse a calma e aproveitasse a chance de competir no mais alto nível.
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Técnico exige confiança apesar de enfrentar adversários superiores
Ao falar sobre o desafio de receber o Manchester United, tricampeão europeu, Fabregas destacou a confiança necessária para competir com adversários de elite. “É um grande jogo contra um dos melhores e maiores times da história”, afirmou Fabregas. “É uma partida dos sonhos, mas temos que tentar fazer o nosso melhor para vencer e conquistar os três pontos.”
“Aos poucos, precisamos entender como é enfrentar os melhores times, quando sabemos que são melhores do que nós, mas ainda assim temos que competir com o que temos.”
“Nossa força interior e nossa mentalidade são o que deve nos fortalecer e nos permitir acreditar que somos capazes”, enfatizou.
Fabregas revela filosofia fundamental que aprendeu com mentores icônicos
Fabregas explicou como trabalhar sob o comando de técnicos lendários como Arsene Wenger, Pep Guardiola e Jose Mourinho ajudou a moldar sua própria metodologia de trabalho. “Tive muita sorte de trabalhar com os melhores técnicos da história”, refletiu Fabregas. “Você também aproveita o que não foi tão positivo para formar suas próprias ideias.”
“No fim das contas, você também precisa ser você mesmo... E eu sempre me faço a mesma pergunta: ‘Como quero perder?’ Isso é fundamental para mim.”
“Quero voltar para casa depois de uma derrota sabendo que fizemos o que queríamos fazer”, acrescentou Fabregas. “Não quero voltar para casa depois de uma derrota pensando que não fomos nós mesmos.”
- ANP
Como se prepara para uma noite europeia histórica
Fabregas atribuiu às suas primeiras experiências como treinador das categorias de base e da equipe da Serie B do Como o aprendizado de como lidar com diferentes personalidades e tomar decisões difíceis na escalação. “Aos poucos, formamos uma equipe estável e sólida, capaz de crescer na Serie A, que é uma liga muito competitiva”, afirmou Fabregas.
“Temos um caminho muito difícil para nos classificarmos à próxima fase e, para nós, é um prazer estar aqui competindo.”
O Como recebe o Manchester United na quarta-feira, às 18h45 (horário de verão britânico), com o objetivo de transformar a filosofia ousada de seu treinador em um resultado europeu memorável.
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