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Manchester United v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Noite de sonho! Fabregas mobiliza o Como para enfrentar o Manchester United após ascensão impressionante como treinador

Como
Cesc Fábregas
Como x Manchester United
Manchester United
Liga dos Campeões

O técnico do Como, Cesc Fabregas, falou abertamente sobre a ascensão notável de sua equipe antes do confronto com o Manchester United pela Liga dos Campeões da UEFA. O treinador de 39 anos detalhou como mentores icônicos, como Arsene Wenger, Pep Guardiola e Jose Mourinho, moldaram sua identidade como técnico.

  • Fabregas conduz o Como a confronto histórico com o Manchester United

    Cesc Fabregas fez um balanço em conversa com a UEFA enquanto o Como se prepara para receber o Manchester United na terceira rodada da Champions League. A rápida ascensão do clube da Lombardia o levou à Série A em 2024. Na temporada passada, terminou em quarto lugar e garantiu uma vaga em competições europeias.

    Para Fabregas, receber a equipe da Premier League representa um marco importante para toda a cidade de Como.

    O técnico espanhol pediu ao elenco que mantivesse a calma e aproveitasse a chance de competir no mais alto nível.

  • ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Técnico exige confiança apesar de enfrentar adversários superiores

    Ao falar sobre o desafio de receber o Manchester United, tricampeão europeu, Fabregas destacou a confiança necessária para competir com adversários de elite. “É um grande jogo contra um dos melhores e maiores times da história”, afirmou Fabregas. “É uma partida dos sonhos, mas temos que tentar fazer o nosso melhor para vencer e conquistar os três pontos.”

    “Aos poucos, precisamos entender como é enfrentar os melhores times, quando sabemos que são melhores do que nós, mas ainda assim temos que competir com o que temos.”

    “Nossa força interior e nossa mentalidade são o que deve nos fortalecer e nos permitir acreditar que somos capazes”, enfatizou.

  • Fabregas revela filosofia fundamental que aprendeu com mentores icônicos

    Fabregas explicou como trabalhar sob o comando de técnicos lendários como Arsene Wenger, Pep Guardiola e Jose Mourinho ajudou a moldar sua própria metodologia de trabalho. “Tive muita sorte de trabalhar com os melhores técnicos da história”, refletiu Fabregas. “Você também aproveita o que não foi tão positivo para formar suas próprias ideias.”

    “No fim das contas, você também precisa ser você mesmo... E eu sempre me faço a mesma pergunta: ‘Como quero perder?’ Isso é fundamental para mim.”

    “Quero voltar para casa depois de uma derrota sabendo que fizemos o que queríamos fazer”, acrescentou Fabregas. “Não quero voltar para casa depois de uma derrota pensando que não fomos nós mesmos.”

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  • imago-sport-1084524284.jpgANP

    Como se prepara para uma noite europeia histórica

    Fabregas atribuiu às suas primeiras experiências como treinador das categorias de base e da equipe da Serie B do Como o aprendizado de como lidar com diferentes personalidades e tomar decisões difíceis na escalação. “Aos poucos, formamos uma equipe estável e sólida, capaz de crescer na Serie A, que é uma liga muito competitiva”, afirmou Fabregas.

    “Temos um caminho muito difícil para nos classificarmos à próxima fase e, para nós, é um prazer estar aqui competindo.”

    O Como recebe o Manchester United na quarta-feira, às 18h45 (horário de verão britânico), com o objetivo de transformar a filosofia ousada de seu treinador em um resultado europeu memorável.

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