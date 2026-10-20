Cesc Fabregas fez um balanço em conversa com a UEFA enquanto o Como se prepara para receber o Manchester United na terceira rodada da Champions League. A rápida ascensão do clube da Lombardia o levou à Série A em 2024. Na temporada passada, terminou em quarto lugar e garantiu uma vaga em competições europeias.

Para Fabregas, receber a equipe da Premier League representa um marco importante para toda a cidade de Como.

O técnico espanhol pediu ao elenco que mantivesse a calma e aproveitasse a chance de competir no mais alto nível.