O Daily Mail afirma ter sabido que o clube alemão mais titulado está acompanhando de perto a situação do dinamarquês. Este poderia assumir o papel de Nicolas Jackson como reserva de Harry Kane. O senegalês, emprestado pelo Chelsea FC, deverá deixar o Bayern de Munique no meio do ano, conforme confirmou o diretor esportivo Max Eberl no final de abril.
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No verão, ele ainda estava de acordo com o Eintracht Frankfurt: será que o FC Bayern de Munique vai causar uma surpresa no mercado de transferências?
O fato de Osula estar agora sendo associado ao Bayern é bastante surpreendente. Recentemente, era seu companheiro de equipe Anthony Gordon que, segundo relatos coincidentes da mídia, era considerado uma das opções favoritas para o reforço ofensivo que o clube busca, devido à sua versatilidade no ataque. Além disso, há rumores persistentes sobre Yan Diomande, do RB Leipzig, que, segundo o The Athletic, seria até mesmo o candidato preferido, mas cuja transferência seria ainda mais cara do que a de Gordon.
Osula, por outro lado, é um centroavante clássico. Apesar de sua altura de 1,91 metro, o jogador de 22 anos também se destaca pela velocidade. Um perfil interessante que, segundo a reportagem, também teria chamado a atenção do Bayer Leverkusen, do Everton e do Crystal Palace. No entanto, ao contrário de Gordon, ele não desempenha um papel de destaque nos Magpies.
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O Newcastle impediu a transferência de Osula para o Eintracht Frankfurt
Durante grande parte da temporada atual, Osula esteve longe de garantir uma vaga no time titular. Embora tenha entrado em campo 32 vezes, somou pouco mais de 1.000 minutos em campo. Nesse período, conseguiu marcar sete gols. Recentemente, porém, Osula foi titular em quatro partidas consecutivas da Premier League e marcou três gols.
Já antes do início da temporada, era previsível que Osula enfrentaria dificuldades por longos períodos sob o comando do técnico Eddie Howe, após as contratações de Nick Woltemade e Yoane Wissa. Consequentemente, rumores persistentes sobre uma transferência se mantiveram. Embora, segundo relatos, Osula tenha chegado a um acordo com o Eintracht Frankfurt, entre outros, para um empréstimo com opção de compra, o Newcastle se opôs. No fim das contas, o acordo fracassou devido às condições de transferência. Uma nova tentativa no inverno também não deu certo, embora Osula continuasse sendo apenas reserva naquele momento. O VfB Stuttgart também teria demonstrado interesse por volta da virada do ano.
Osula não seria uma pechincha — será que Vlahovic vai sair sem custo de transferência?
No entanto, Osula continuaria não sendo uma pechincha, já que foi transferido do Sheffield United para o Newcastle em 2024 por 11,6 milhões de euros. O Daily Mail informa que o valor exigido seria de cerca de 46 milhões de euros, uma vez que o Newcastle precisa gerar receitas com urgência para cumprir as rigorosas regras financeiras da Inglaterra. Especialmente porque o time, que ocupa a 13ª posição na tabela, ficará de fora das competições internacionais. Além disso, o jogador da seleção sub-21 da Dinamarca ainda tem contrato até 2029. Por isso, uma renovação de contrato com melhores condições salariais não está em pauta no momento, embora Osula tenha se destacado como o atacante em melhor forma da equipe.
Em Dusan Vlahovic, o Bayern provavelmente encontra uma alternativa bem mais barata, caso opte por um atacante clássico. O sérvio, que ficará sem contrato no meio do ano, quer muito se transferir para Munique, segundo a Gazzetta dello Sport. Por outro lado, a permanência na Juventus de Turim parece cada vez mais improvável; parece haver um silêncio total entre as duas partes devido a diferenças nas expectativas salariais.
William Osula: Dados de desempenho e estatísticas do Newcastle United
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