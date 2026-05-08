No verão, ele ainda estava de acordo com o Eintracht Frankfurt: será que o FC Bayern de Munique vai causar uma surpresa no mercado de transferências?

O fato de Osula estar agora sendo associado ao Bayern é bastante surpreendente. Recentemente, era seu companheiro de equipe Anthony Gordon que, segundo relatos coincidentes da mídia, era considerado uma das opções favoritas para o reforço ofensivo que o clube busca, devido à sua versatilidade no ataque. Além disso, há rumores persistentes sobre Yan Diomande, do RB Leipzig, que, segundo o The Athletic, seria até mesmo o candidato preferido, mas cuja transferência seria ainda mais cara do que a de Gordon.

Osula, por outro lado, é um centroavante clássico. Apesar de sua altura de 1,91 metro, o jogador de 22 anos também se destaca pela velocidade. Um perfil interessante que, segundo a reportagem, também teria chamado a atenção do Bayer Leverkusen, do Everton e do Crystal Palace. No entanto, ao contrário de Gordon, ele não desempenha um papel de destaque nos Magpies.