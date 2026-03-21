"No topo" da lista de Luis Enrique: será que o PSG vai contratar uma estrela em ascensão da Bundesliga por mais de 40 milhões de euros?

Considera-se provável uma transferência no verão. O jornal *Bild* noticiou no início de março que o diretor do Werder, Clemens Fritz, e o agente de Coulibaly, Nochi Hamasor, já teriam chegado a um acordo para a venda na próxima temporada. No entanto, o clube de Bremen teria recusado uma oferta de 20 milhões de euros feita por um clube cujo nome não foi revelado.

O grande interesse de vários clubes com poder financeiro deve, portanto, ser do interesse dos hanseáticos, que podem contar com uma alta quantia de transferência em caso de uma disputa de lances. Segundo o Deichstube, eles esperam receber entre 40 e 45 milhões de euros. Com isso, ele se tornaria a venda mais cara da história do Werder. Até agora, esse recorde ainda pertence a Diego, que rendeu 27 milhões de euros aos cofres do clube ao se transferir para a Juventus em 2009.

Coulibaly, natural de Oldenburg, jogou nas categorias de base do Bramfeld e do Barmbek antes de se transferir para o Hamburger SV em 2018. Após seis anos lá, ele assinou com o Werder em 2024 sem custo de transferência. Lá, ele é o artilheiro mais jovem da história do clube, com 18 anos, 3 meses e 7 dias, desde o espetacular empate em 3 a 3 contra o Bayer Leverkusen na 2ª rodada.

Durante a semana, Coulibaly foi convocado pela primeira vez para a seleção alemã sub-21 pelo técnico Antonio Di Salvo. Antes disso, ele já havia atuado pelas seleções sub-17, sub-18 e sub-19 da DFB, entre outras.