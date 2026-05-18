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FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP
Daniel Buse

Traduzido por

"No momento, não há muitos indícios disso": parece que houve uma mudança de planos em relação a um candidato a transferência do BVB

Bundesliga
Borussia Dortmund
J. Sancho
Aston Villa
Premier League

O interesse do Borussia Dortmund em trazer Jadon Sancho de volta teria diminuído consideravelmente.

"O Borussia Dortmund está considerando a possibilidade, mas, no momento, não há muitos indícios de um novo retorno", escreve a revista *kicker*. Nas últimas semanas e meses, tem havido muitas especulações sobre uma possível contratação do ponta inglês pelo BVB. 

  • O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, também se pronunciou recentemente sobre o caso de Sancho: “É claro que estamos de olho nele”, disse ele à Sky. “Jadon é um jogador extremamente criativo e já teve excelentes atuações pelo Borussia Dortmund no passado — estamos absolutamente convencidos disso”, acrescentou. 

    No entanto, segundo a reportagem, agora é questionável se haverá um acordo envolvendo Sancho, que ganha mais de dez milhões de euros por ano no seu clube, o Manchester United. 

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  • Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Manchester United empresta Sancho duas vezes

    No BVB, Sancho teve seu grande momento de destaque e, em 2021, foi transferido para o Manchester United por 85 milhões de euros. No entanto, as coisas não saíram como planejado com os Red Devils, e ele não conseguiu se firmar em Old Trafford. O United o emprestou de volta ao Dortmund para a segunda metade da temporada 23/24. Atualmente, Sancho está novamente emprestado — desta vez ao Aston Villa, finalista da Liga Europa. Seu contrato em Manchester expira no final da temporada, o que significa que ele poderá se transferir sem custo de transferência. 


  • Jadon Sancho Aston VillaGetty Images

    Jadon Sancho costuma ser apenas reserva no Aston Villa

    No Villa, Sancho soma 38 partidas nesta temporada, nas quais marcou um gol e deu três assistências. No entanto, na grande maioria das vezes, ele entrou apenas como reserva, já que o técnico Unai Emery prefere escalar Emiliano Buendía e John McGinn nas laterais do campo. 

    No Borussia Dortmund, especula-se sobre a saída de Karim Adeyemi, que, caso seja transferido, poderia render uma quantia significativa ao BVB e abriria uma vaga na lateral. 


  • Os números de Jadon Sancho na temporada 2025/2026:

    Jogos: 38
    Minutos em campo: 1663
    Minutos por partida na Premier League: 38
    Gols: 1
    Assistências: 3
Liga Europa
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