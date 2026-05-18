"O Borussia Dortmund está considerando a possibilidade, mas, no momento, não há muitos indícios de um novo retorno", escreve a revista *kicker*. Nas últimas semanas e meses, tem havido muitas especulações sobre uma possível contratação do ponta inglês pelo BVB.
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"No momento, não há muitos indícios disso": parece que houve uma mudança de planos em relação a um candidato a transferência do BVB
O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, também se pronunciou recentemente sobre o caso de Sancho: “É claro que estamos de olho nele”, disse ele à Sky. “Jadon é um jogador extremamente criativo e já teve excelentes atuações pelo Borussia Dortmund no passado — estamos absolutamente convencidos disso”, acrescentou.
No entanto, segundo a reportagem, agora é questionável se haverá um acordo envolvendo Sancho, que ganha mais de dez milhões de euros por ano no seu clube, o Manchester United.
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O Manchester United empresta Sancho duas vezes
No BVB, Sancho teve seu grande momento de destaque e, em 2021, foi transferido para o Manchester United por 85 milhões de euros. No entanto, as coisas não saíram como planejado com os Red Devils, e ele não conseguiu se firmar em Old Trafford. O United o emprestou de volta ao Dortmund para a segunda metade da temporada 23/24. Atualmente, Sancho está novamente emprestado — desta vez ao Aston Villa, finalista da Liga Europa. Seu contrato em Manchester expira no final da temporada, o que significa que ele poderá se transferir sem custo de transferência.
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Jadon Sancho costuma ser apenas reserva no Aston Villa
No Villa, Sancho soma 38 partidas nesta temporada, nas quais marcou um gol e deu três assistências. No entanto, na grande maioria das vezes, ele entrou apenas como reserva, já que o técnico Unai Emery prefere escalar Emiliano Buendía e John McGinn nas laterais do campo.
No Borussia Dortmund, especula-se sobre a saída de Karim Adeyemi, que, caso seja transferido, poderia render uma quantia significativa ao BVB e abriria uma vaga na lateral.
Os números de Jadon Sancho na temporada 2025/2026:
Jogos: 38 Minutos em campo: 1663 Minutos por partida na Premier League: 38 Gols: 1 Assistências: 3