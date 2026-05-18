"No momento, não há muitos indícios disso": parece que houve uma mudança de planos em relação a um candidato a transferência do BVB

O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, também se pronunciou recentemente sobre o caso de Sancho: “É claro que estamos de olho nele”, disse ele à Sky. “Jadon é um jogador extremamente criativo e já teve excelentes atuações pelo Borussia Dortmund no passado — estamos absolutamente convencidos disso”, acrescentou.

No entanto, segundo a reportagem, agora é questionável se haverá um acordo envolvendo Sancho, que ganha mais de dez milhões de euros por ano no seu clube, o Manchester United.