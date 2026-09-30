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'No momento certo, vou dizer a verdade' - Cristiano Ronaldo faz declaração desafiadora após deixar a seleção de Portugal
Ronaldo divulga um comunicado oficial
Segundo reportagem do Marca, Ronaldo confirmou sua saída da seleção de Portugal ao divulgar um comunicado direto nas redes sociais. O comunicado foi publicado pouco depois de o técnico Jorge Jesus conceder uma entrevista coletiva e de conversas de emergência acontecerem com a Federação Portuguesa de Futebol.
Ronaldo afirmou: "Após a entrevista coletiva do técnico da seleção e depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar a concentração da seleção." A saída acontece pouco antes de um confronto crucial da Liga das Nações contra a Dinamarca.
Prometendo revelar a verdade exata
A relação entre o jogador e o técnico se desgastou quando Ronaldo foi deixado no banco sem ser utilizado durante a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega. Após a partida, ele seguiu direto para o túnel.
Em sua publicação nas redes sociais, Ronaldo prometeu total transparência sobre o desentendimento. Ele acrescentou: "No devido tempo, direi a todos os portugueses a verdade sobre as razões que levaram à minha saída da seleção nacional, à qual sempre estive totalmente comprometido. Por enquanto, é hora de desejar a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção, a melhor sorte do mundo."
Tensões sobre tempo de jogo
A disputa gira em torno do tempo de jogo e da comunicação. Jesus optou por escalar Joao Felix e Goncalo Ramos no ataque contra a Noruega, e ambos os jogadores balançaram as redes. Apesar de ter aquecido no segundo tempo, Ronaldo permaneceu no banco.
Mais tarde, Jesus insistiu que havia informado seu capitão de que ele poderia não jogar. O técnico declarou: "Eu disse ao jogador que ele não ia jogar. Se eu precisar de você por 30 minutos, você vai jogar; se não, não vai. Nenhum jogador vai me fazer mudar de ideia."
- AFP
Qual é o próximo passo para o capitão?
Ronaldo deixou Copenhague em seu jato particular com destino a Madri. Embora essa saída antecipada o tire dos próximos jogos da Liga das Nações, ainda não está claro se o atacante pretende se aposentar definitivamente do futebol internacional ou apenas se afastar enquanto Jesus seguir no comando.
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