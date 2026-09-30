Segundo reportagem do Marca, Ronaldo confirmou sua saída da seleção de Portugal ao divulgar um comunicado direto nas redes sociais. O comunicado foi publicado pouco depois de o técnico Jorge Jesus conceder uma entrevista coletiva e de conversas de emergência acontecerem com a Federação Portuguesa de Futebol.

Ronaldo afirmou: "Após a entrevista coletiva do técnico da seleção e depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar a concentração da seleção." A saída acontece pouco antes de um confronto crucial da Liga das Nações contra a Dinamarca.