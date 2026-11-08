Um hábito agradável. Cisse é um meia-atacante que marca gols como um atacante de verdade, experiente. Alpha tem a extraordinária capacidade inata de estar sempre no lugar certo, na hora certa. E praticamente nunca erra quando chega àquela região do campo em que é preciso ser decisivo. Contra o Genoa, foi esperto ao aproveitar a movimentação do generoso e altruísta Ramos, que abriu espaço para ele castigar Bijlow e um ótimo Genoa.
No Milan, Cisse iguala Shevchenko: cada vez mais na história do clube, é o primeiro na relação entre gols marcados e minutos jogados. Também graças à bronca de Amorim
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
Igualou Shevechenko
Com o hat-trick marcado contra o Salzburgo, ele havia escrito seu nome na história do Milan: Cisse é o jogador italiano mais jovem a marcar um hat-trick na Europa com a camisa do Milan. Contra o Genoa, marcou seu quinto gol no campeonato. O ex-jogador do Verona igualou Shevechenko, com 8 gols no total nas primeiras 13 partidas: apenas Pierino Prati, com 10 gols, e Mario Balotelli, com 12, fizeram mais.
PRIMEIRO NA ITÁLIA
Cisse mantém os pés no chão na entrevista após a partida, quando é lembrado de um dado que o coloca ao lado de um ícone da história do Milan como Shevechenko: "Não há o que comentar (risos, nota da redação). Tento aproveitar as oportunidades que o treinador me dá. Marcando ou não, o importante é vencer. E, se o gol sai, fico ainda mais feliz". Outro dado talvez seja ainda mais interessante e descreva perfeitamente a capacidade do jogador nascido em 2006 de fazer a diferença tanto como titular quanto ao entrar no decorrer da partida: ele tem a melhor média de gols em relação aos minutos jogados, com um a cada 81 minutos. Melhor que Lautaro Martinez, para se ter uma ideia.
ENTRE A SELEÇÃO ITALIANA E AMORIM
"Estou muito feliz. Quero mostrar minhas qualidades e provar que tenho lugar na seleção. Vou dar o meu máximo, como sempre." Foi assim que Cisse comentou a convocação para a seleção italiana para os jogos da Liga das Nações contra França e Bélgica. Alpha mereceu essa grande oportunidade após um início de temporada brilhante.
A relação com Amorim também foi decisiva: o treinador soube dosar cobrança e incentivo para fazê-lo melhorar dia após dia. O puxão de orelha após Milan-Ferencvaros trouxe, imediatamente, o resultado esperado.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.