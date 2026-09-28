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'No Manchester United não se pode intimidar ninguém!' - Rio Ferdinand dá veredito sobre JJ Gabriel enquanto o jovem de 15 anos força saída de Old Trafford em meio a interesse europeu
Ferdinand exalta o potencial "insano" de estrela adolescente
Ídolo do Manchester United, Ferdinand fez uma avaliação elogiosa da joia da base JJ Gabriel, embora tenha acompanhado os elogios com um alerta duro à diretoria do clube sobre o futuro do jogador. O atacante de 15 anos virou recentemente alvo de intensa especulação depois de seus representantes supostamente informarem aos dirigentes do United seu desejo de buscar um novo desafio longe de Old Trafford.
Falando em seu canal no YouTube, Ferdinand demonstrou admiração pela capacidade técnica e pela projeção física do adolescente. "Antes de mais nada, que talento esse garoto tem", afirmou o hexacampeão da Premier League. "É uma loucura. Não sei qual é o teto desse garoto. Já o vi jogar, já o vi treinar, ouvi pessoas que o treinaram por vários anos e não há dúvida de que esse garoto vai chegar ao topo."
Ele acrescentou: "Acho que precisamos entender os motivos pelos quais ele quer deixar o clube. Não é um jovem de 15 anos tomando essa decisão sozinho, a família dele pode ter seus motivos."
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A ascensão meteórica de Gabriel no Manchester United
A ascensão de Gabriel nas categorias de base em Carrington foi nada menos que meteórica. Depois de chegar à academia há quatro anos, ele foi promovido rapidamente ao time sub-18 com apenas 14 anos, destacando a enorme confiança que a comissão técnica depositava em suas habilidades. Seu desenvolvimento atingiu um novo marco no ano passado, quando foi convidado para treinar com o elenco principal, o que lhe deu uma visão em primeira mão dos padrões exigidos no nível de elite.
Ferdinand acredita que o clube deve priorizar a integridade de longo prazo da estrutura de sua base acima das exigências de um único indivíduo, observando que "haverá outras crianças usando isso como ponto de referência, então você não pode parecer fraco como clube de futebol. Mas, reitero, não conheço todos os fatos e adoraria conhecê-los."
Navegando pela dinâmica complexa do desenvolvimento de jovens
Ferdinand lembrou de ter visto o jovem se impor contra profissionais experientes, o que só reforçou sua crença no enorme potencial do jogador. "Eles estão sendo impacientes, estão achando que ele já deveria ter recebido minutos, foi prometido algo a eles e agora estão insatisfeitos?", questionou Ferdinand ao discutir as motivações por trás da possível saída.
"Lembro de vê-lo no treino e ele estava fazendo exercícios de finalização com Bruno Fernandes. Esse é o Jogador do Ano da PFA e um dos melhores meio-campistas do mundo. Aos 15 anos, isso teria sido o suficiente para mim. Mas talvez ele tenha ambições e queira já estar jogando. Mas o Manchester United não pode passar a impressão de estar sendo pressionado por um garoto de 15 anos, não importa o quão bom ele seja. Então, seja qual for o desfecho, o Manchester United tem de se manter firme nisso."
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Gigantes europeus de olho na contratação de Gabriel
A incerteza em torno do futuro de Gabriel colocou em alerta os maiores clubes do futebol mundial, criando um jogo de "pôquer" de alto risco por seus serviços. Embora Real Madrid e Barcelona tenham sido fortemente ligados ao atacante, o gigante alemão Bayern de Munique também está firmemente na disputa.
O Paris Saint-Germain também estaria pronto para agir, com o campeão francês supostamente monitorando a situação de perto enquanto Gabriel se aproxima de seu 16º aniversário, em 6 de outubro. Essa data é significativa, pois marca o momento em que ele pode ser legalmente representado por um intermediário licenciado de jogadores, o que pode acelerar as discussões formais de transferência.
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