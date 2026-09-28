Ídolo do Manchester United, Ferdinand fez uma avaliação elogiosa da joia da base JJ Gabriel, embora tenha acompanhado os elogios com um alerta duro à diretoria do clube sobre o futuro do jogador. O atacante de 15 anos virou recentemente alvo de intensa especulação depois de seus representantes supostamente informarem aos dirigentes do United seu desejo de buscar um novo desafio longe de Old Trafford.

Falando em seu canal no YouTube, Ferdinand demonstrou admiração pela capacidade técnica e pela projeção física do adolescente. "Antes de mais nada, que talento esse garoto tem", afirmou o hexacampeão da Premier League. "É uma loucura. Não sei qual é o teto desse garoto. Já o vi jogar, já o vi treinar, ouvi pessoas que o treinaram por vários anos e não há dúvida de que esse garoto vai chegar ao topo."

Ele acrescentou: "Acho que precisamos entender os motivos pelos quais ele quer deixar o clube. Não é um jovem de 15 anos tomando essa decisão sozinho, a família dele pode ter seus motivos."