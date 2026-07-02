Nesse sentido, Guardiola também poderia ser uma opção para a DFB. “Acho que o dinheiro estaria disponível”, afirmou o técnico de 56 anos. A Alemanha é uma das “quatro principais candidatas do mundo”, razão pela qual precisa da “melhor qualidade possível” no banco de reservas para colocar a seleção de volta nos trilhos.

Tanto Glasner quanto Guardiola não estão sob contrato com nenhum clube no momento, portanto, em teoria, estariam disponíveis. No entanto, segundo reportagens da mídia, o austríaco deve assinar em breve com o Nottingham Forest, da Premier League.

Após a vergonhosa derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis contra o Paraguai e a consequente eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo, Nagelsmann está com a posição bastante abalada como técnico da seleção alemã.

Embora o técnico de 38 anos tenha se mostrado combativo mesmo após a partida e tenha enfatizado que estaria à disposição caso a DFB quisesse continuar com ele, multiplicam-se os relatos de que poderia ocorrer uma demissão em breve.