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Millwall v Norwich City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduzido por

'No limite!' - Alex Neil dá atualização sincera sobre a condição física do desfalcado Millwall antes de duelo com o West Ham

Millwall x West Ham
A. Neil
Millwall
West Ham
Championship

O técnico do Millwall, Alex Neil, elogiou o esforço de seu elenco desfalcado após o empate por 2 a 2 com o Middlesbrough, antes do clássico de sábado contra o West Ham United. Apesar de ter 11 jogadores do time principal ausentes, Neil segue orgulhoso de sua equipe enquanto ela se prepara para receber seu rival ferrenho no The Den.

  • Neil satisfeito com ponto conquistado com esforço em Middlesbrough

    O técnico do Millwall, Alex Neil, expressou enorme satisfação depois que sua equipe conquistou um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Middlesbrough no meio de semana. O Millwall abriu uma surpreendente vantagem de dois gols até o intervalo com gols de Tairyk Arconte e Lyndon Dykes, antes de os donos da casa reagirem para empatar no segundo tempo.

    O resultado fez do Millwall o primeiro time a tirar pontos do Middlesbrough no Riverside Stadium nesta temporada.

    Isso deu um impulso muito necessário depois de perder quatro dos cinco jogos anteriores em todas as competições.

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  • imago-sport-1083379476.jpgNurPhoto

    Técnico elogia elenco por lutar em meio à crise de lesões

    Falando após a partida, Neil elogiou seus jogadores por superarem uma grave crise de lesões, que deixou 11 titulares do time principal fora de ação. Ele admitiu que os exigentes cronogramas de viagem e os jogos em semanas consecutivas, no meio da semana, levaram seu elenco ao limite físico.

    Apesar do gol de empate no fim, o técnico escocês se recusou a questionar o comprometimento de sua equipe.

    "Não posso questionar o esforço", afirmou Neil. "Já fizemos agora quatro terças-feiras seguidas. Temos o West Ham no fim de semana, e temos muitos rapazes jogando no limite neste momento. Estou muito satisfeito com o esforço que eles fizeram."

  • Leões desfalcados se preparam para o primeiro dérbi desde 2012

    O empate muito disputado acontece pouco antes do aguardado confronto de sábado contra o West Ham United, no The Den. O duelo histórico representa o primeiro encontro competitivo entre os rivais londrinos desde fevereiro de 2012, quando o West Ham garantiu uma vitória por 2 a 1.

    A apenas quatro pontos da liderança da Championship, o Millwall tenta atrapalhar os líderes da liga apesar do cansaço ainda presente.

    O West Ham entra em campo em busca de um retorno imediato à Premier League após seu rebaixamento.

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  • imago-sport-1083367406.jpgAPL

    Millwall quer superar o desgaste para confronto em casa

    Com um intervalo curto antes do pontapé inicial de sábado, Neil precisa contar com o espírito de equipe para conduzir o time neste confronto de alta tensão. O treinador destacou que tornar sua equipe difícil de ser batida continua sendo seu principal objetivo.

    O Millwall espera aproveitar a atmosfera no The Den para conquistar uma vitória vital sobre seu arquirrival.

    O Millwall segue sua preparação com a intenção de proporcionar aos torcedores em casa uma atuação memorável no clássico.

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