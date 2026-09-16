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'No limite!' - Alex Neil dá atualização sincera sobre a condição física do desfalcado Millwall antes de duelo com o West Ham
Neil satisfeito com ponto conquistado com esforço em Middlesbrough
O técnico do Millwall, Alex Neil, expressou enorme satisfação depois que sua equipe conquistou um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Middlesbrough no meio de semana. O Millwall abriu uma surpreendente vantagem de dois gols até o intervalo com gols de Tairyk Arconte e Lyndon Dykes, antes de os donos da casa reagirem para empatar no segundo tempo.
O resultado fez do Millwall o primeiro time a tirar pontos do Middlesbrough no Riverside Stadium nesta temporada.
Isso deu um impulso muito necessário depois de perder quatro dos cinco jogos anteriores em todas as competições.
- NurPhoto
Técnico elogia elenco por lutar em meio à crise de lesões
Falando após a partida, Neil elogiou seus jogadores por superarem uma grave crise de lesões, que deixou 11 titulares do time principal fora de ação. Ele admitiu que os exigentes cronogramas de viagem e os jogos em semanas consecutivas, no meio da semana, levaram seu elenco ao limite físico.
Apesar do gol de empate no fim, o técnico escocês se recusou a questionar o comprometimento de sua equipe.
"Não posso questionar o esforço", afirmou Neil. "Já fizemos agora quatro terças-feiras seguidas. Temos o West Ham no fim de semana, e temos muitos rapazes jogando no limite neste momento. Estou muito satisfeito com o esforço que eles fizeram."
Leões desfalcados se preparam para o primeiro dérbi desde 2012
O empate muito disputado acontece pouco antes do aguardado confronto de sábado contra o West Ham United, no The Den. O duelo histórico representa o primeiro encontro competitivo entre os rivais londrinos desde fevereiro de 2012, quando o West Ham garantiu uma vitória por 2 a 1.
A apenas quatro pontos da liderança da Championship, o Millwall tenta atrapalhar os líderes da liga apesar do cansaço ainda presente.
O West Ham entra em campo em busca de um retorno imediato à Premier League após seu rebaixamento.
- APL
Millwall quer superar o desgaste para confronto em casa
Com um intervalo curto antes do pontapé inicial de sábado, Neil precisa contar com o espírito de equipe para conduzir o time neste confronto de alta tensão. O treinador destacou que tornar sua equipe difícil de ser batida continua sendo seu principal objetivo.
O Millwall espera aproveitar a atmosfera no The Den para conquistar uma vitória vital sobre seu arquirrival.
O Millwall segue sua preparação com a intenção de proporcionar aos torcedores em casa uma atuação memorável no clássico.
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