O técnico do Millwall, Alex Neil, expressou enorme satisfação depois que sua equipe conquistou um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Middlesbrough no meio de semana. O Millwall abriu uma surpreendente vantagem de dois gols até o intervalo com gols de Tairyk Arconte e Lyndon Dykes, antes de os donos da casa reagirem para empatar no segundo tempo.

O resultado fez do Millwall o primeiro time a tirar pontos do Middlesbrough no Riverside Stadium nesta temporada.

Isso deu um impulso muito necessário depois de perder quatro dos cinco jogos anteriores em todas as competições.