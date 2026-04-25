"No intervalo, levamos uma bronca e tanto": o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, não consegue conter um sorriso ao ser questionado sobre o que disse no vestiário em Mainz

“É normal sofrer reveses, mas o que importa é sempre a forma como se reage a eles”, continuou Goretzka. O meio-campista havia liderado o FCB em campo como capitão pela primeira vez na história, mas, do ponto de vista do já consagrado campeão alemão, o primeiro tempo foi para ser esquecido.

O técnico Vincent Kompany fez uma grande rotação de elenco de vista para o primeiro ato da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain na terça-feira. Dayot Upamecano e Joshua Kimmich nem sequer viajaram para Mainz; além disso, para poupar os jogadores, outros seis titulares — Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah e Josip Stanisic — começaram no banco. Um efeito colateral dessa grande rotação foi a estreia na equipe titular do talentoso meio-campista Bara Sapoko Ndiaye; no entanto, o jogador de 18 anos não teve um bom dia.

O Mainz, por sua vez, fez um primeiro tempo avassalador e chegou ao intervalo com uma vantagem de 3 a 0, graças aos gols de Dominik Kohr (15º minuto), Paul Nebel (29º) e Sheraldo Becker (45+2).