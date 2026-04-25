"No intervalo, levamos uma bronca e voltamos a nos concentrar no que nos torna fortes", disse Goretzka após a vitória por 4 a 3 fora de casa contra o FSV Mainz 05, na tarde de sábado, em entrevista à DAZN. No intervalo, o Bayern, que havia feito várias alterações na escalação, perdia por 0 a 3.
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"No intervalo, levamos uma bronca e tanto": o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, não consegue conter um sorriso ao ser questionado sobre o que disse no vestiário em Mainz
“É normal sofrer reveses, mas o que importa é sempre a forma como se reage a eles”, continuou Goretzka. O meio-campista havia liderado o FCB em campo como capitão pela primeira vez na história, mas, do ponto de vista do já consagrado campeão alemão, o primeiro tempo foi para ser esquecido.
O técnico Vincent Kompany fez uma grande rotação de elenco de vista para o primeiro ato da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain na terça-feira. Dayot Upamecano e Joshua Kimmich nem sequer viajaram para Mainz; além disso, para poupar os jogadores, outros seis titulares — Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah e Josip Stanisic — começaram no banco. Um efeito colateral dessa grande rotação foi a estreia na equipe titular do talentoso meio-campista Bara Sapoko Ndiaye; no entanto, o jogador de 18 anos não teve um bom dia.
O Mainz, por sua vez, fez um primeiro tempo avassalador e chegou ao intervalo com uma vantagem de 3 a 0, graças aos gols de Dominik Kohr (15º minuto), Paul Nebel (29º) e Sheraldo Becker (45+2).
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Vincent Kompany explica a recuperação do Bayern em Mainz: "Não só com tática, mas também com muita emoção"
Quando questionado pela Sky sobre seu discurso no vestiário, Kompany respondeu inicialmente com um sorriso e, claro, muita ironia: “Houve muitos elogios.” Mas então o belga de 40 anos continuou, já com seriedade: “Ao longo da minha carreira, também já vivi momentos assim como capitão e líder da equipe. Sei como é a sensação no vestiário: o placar está 3 a 0 para o adversário, você acha que o jogo acabou. Mas aí é preciso ter essa raiva, não aceitar isso interiormente. E simplesmente dar tudo de si, pressionar o adversário até o último minuto. Foi isso que os rapazes fizeram.”
Uma reação desse tipo "não se provoca apenas com tática, mas envolve muita emoção", enfatizou Kompany, que reagiu ao fraco primeiro tempo com as substituições de Kane e Olise no segundo tempo. Já aos 53 minutos, Nicolas Jackson marcou o 1 a 3 para o time de Munique, mas nos últimos 20 minutos o Bayern finalmente virou o jogo. A partir dos 57 minutos, Musiala e Stanisic também entraram em campo.
Olise diminuiu a diferença aos 73 minutos com um chute curvo de sonho, antes de Musiala empatar em 3 a 3 poucos minutos depois. Pouco depois, coube a Kane garantir a vitória do time de Munique com seu gol que fechou o placar em 4 a 3. “No final, foi até um pouco mais emocionante do que se tivéssemos vencido o jogo por 3 a 0”, disse Goretzka, tirando algo de positivo do desenrolar da partida.
O FC Bayern de Munique pode encarar o primeiro confronto com o PSG com otimismo
Para o campeonato, do ponto de vista do FCB, a partida não teve importância do ponto de vista puramente esportivo, já que o 35º título de campeão estava garantido desde a vitória por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart no último fim de semana. No entanto, a recuperação foi importante para o Bayern, a fim de chegar com boa confiança para a partida de ida contra o PSG.
Já na terça-feira está marcada a primeira partida da semifinal fora de casa contra os franceses. Oito dias depois, o PSG visita Munique para a partida de volta, onde se decidirá quem avança para a final da Liga dos Campeões. Lá, o Bayern enfrentaria o Arsenal ou o Atlético de Madrid.
FC Bayern de Munique: Os próximos jogos do FCB
Data
Jogo
Competição
Terça-feira, 28 de abril
Paris Saint-Germain x FC Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Sábado, 2 de maio
FC Bayern de Munique x 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Quarta-feira, 6 de maio
FC Bayern de Munique x Paris Saint-Germain
Liga dos Campeões
Sábado, 9 de maio
VfL Wolfsburg x FC Bayern de Munique
Bundesliga