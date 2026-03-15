O goleiro Marc-Andre ter Stegen, atualmente emprestado pelo FC Barcelona ao FC Girona, passou por um momento bastante amargo durante a eleição para a presidência do Barça no domingo.
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No fim das contas, a culpa foi dele? Marc-André ter Stegen sofre mais um golpe amargo no FC Barcelona
Ter Stegen compareceu na manhã de domingo ao Camp Nou para votar na seção eleitoral local. Como ele ainda tem contrato com o campeão espanhol até 2028, normalmente teria direito a votar, embora atualmente não jogue pela equipe do técnico Hansi Flick.
No entanto, o goleiro alemão, que, como muitos outros dos 105 mil membros, pretendia votar no atual presidente Joan Laporta ou no adversário Victor Font, não pôde marcar sua escolha. O problema: o nome de Ter Stegen não constava no cadastro eleitoral. Vídeos que circulam na internet mostram que, apesar de uma busca intensiva no registro, o jogador de 33 anos simplesmente não foi encontrado.
Ter Stegen esperou mais cerca de dez minutos no local de votação, na esperança de que a situação se esclarecesse e ele pudesse, afinal, votar. Mas não foi o que aconteceu e, no fim das contas, o jogador com 44 convocações pela seleção alemã teve que ir embora sem ter dado seu voto.
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Parece que Marc-André ter Stegen não renovou sua filiação ao Barça
De acordo com uma reportagem da ESPN, a recusa do voto não foi um erro irritante, mas sim resultado de uma falha de ter Stegen. O goleiro simplesmente se esqueceu de atualizar sua filiação ao Barça. A atualização teria sido necessária para constar no cadastro eleitoral.
Essa curiosa recusa em votar se encaixa no quadro infeliz em que a carreira de ter Stegen se encontrou nos últimos meses. No Barça, após longos problemas com lesões, ele perdeu a vaga de titular para o recém-contratado Joan Garcia, que chegou antes da temporada vindo do rival Espanyol. Para ganhar experiência em campo e, quem sabe, ainda poder realizar o sonho de defender a seleção alemã na Copa do Mundo no verão, ter Stegen foi emprestado em janeiro ao Girona, também da LaLiga.
Lá, ele assumiu a titularidade no gol, mas, após apenas duas partidas, no início de fevereiro, veio o próximo grande revés. Devido a uma lesão na coxa, ter Stegen deve ficar fora dos gramados até meados de abril – depois disso, será quase impossível se candidatar à vaga de goleiro da seleção alemã na Copa do Mundo. “O livro ainda não está totalmente fechado, mas não há dúvida de que será muito apertado, pois não se deve levar em conta apenas o último período de afastamento, mas também o tempo anterior. Ele quase não jogou durante quase um ano – isso é extremamente pouco”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, em entrevista recente à revista kicker, deixando poucas esperanças para ter Stegen.
Eleições no FC Barcelona: Xavi também vai votar
Ter Stegen, na Catalunha desde 2014, foi uma das figuras marcantes do Barça na última década. Até agora, ele disputou 423 partidas pelo Blaugrana, conquistando com o time, entre outros títulos, a Liga dos Campeões (2015) e seis campeonatos espanhóis.
Além de ter Stegen, é claro que vários rostos conhecidos apareceram no domingo nos locais de votação do Barça. Entre outros, o lendário meio-campista Xavi compareceu ao meio-dia para votar.
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Os próximos jogos do FC Barcelona
Data Jogo Quarta-feira, 18 de março Barcelona x Newcastle (Liga dos Campeões) Domingo, 22 de março Barcelona x Rayo Vallecano (LaLiga) Sábado, 4 de abril Atlético de Madrid x Barcelona (LaLiga)