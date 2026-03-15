No fim das contas, a culpa foi dele? Marc-André ter Stegen sofre mais um golpe amargo no FC Barcelona

De acordo com uma reportagem da ESPN, a recusa do voto não foi um erro irritante, mas sim resultado de uma falha de ter Stegen. O goleiro simplesmente se esqueceu de atualizar sua filiação ao Barça. A atualização teria sido necessária para constar no cadastro eleitoral.

Essa curiosa recusa em votar se encaixa no quadro infeliz em que a carreira de ter Stegen se encontrou nos últimos meses. No Barça, após longos problemas com lesões, ele perdeu a vaga de titular para o recém-contratado Joan Garcia, que chegou antes da temporada vindo do rival Espanyol. Para ganhar experiência em campo e, quem sabe, ainda poder realizar o sonho de defender a seleção alemã na Copa do Mundo no verão, ter Stegen foi emprestado em janeiro ao Girona, também da LaLiga.

Lá, ele assumiu a titularidade no gol, mas, após apenas duas partidas, no início de fevereiro, veio o próximo grande revés. Devido a uma lesão na coxa, ter Stegen deve ficar fora dos gramados até meados de abril – depois disso, será quase impossível se candidatar à vaga de goleiro da seleção alemã na Copa do Mundo. “O livro ainda não está totalmente fechado, mas não há dúvida de que será muito apertado, pois não se deve levar em conta apenas o último período de afastamento, mas também o tempo anterior. Ele quase não jogou durante quase um ano – isso é extremamente pouco”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, em entrevista recente à revista kicker, deixando poucas esperanças para ter Stegen.