No FC Bayern, uma saída está prestes a acontecer! Christoph Freund confirma as negociações

Krüger, que poderia se tornar a sucessora de Stefan Kuntz no HSV, é “muito, muito conceituada e muito ambiciosa”, acrescentou Freund. Ela “desempenhou um excelente trabalho no FC Bayern de Munique por muitos anos, em diversos cargos, e acumulou muita experiência”. “É sem dúvida uma honra que um clube tão grande tenha entrado em contato com ela para um cargo tão importante, uma história muito, muito bonita para Kathleen.”

Conforme noticiado pelo Hamburger Abendblatt na noite de quarta-feira, o conselho fiscal do HSV votou por maioria a favor de Krüger em uma reunião. Ela deve assinar seu contrato no clube do Elba em breve.