A mulher de 40 anos, que atualmente ainda trabalha como diretora de Organização e Infraestrutura do clube campeão alemão, deve assumir o cargo de nova diretora esportiva do time da Hanse, segundo relatos da imprensa.
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No FC Bayern, uma saída está prestes a acontecer! Christoph Freund confirma as negociações
"Sim, podemos confirmar que a Kathleen nos informou que está mantendo conversas com o HSV", disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, na sexta-feira: "Não posso dizer, confirmar ou desmentir nada além disso, mas ela nos informou sobre as conversas."
Christoph Freund elogia Kathleen Krüger: "Excelente trabalho"
Krüger, que poderia se tornar a sucessora de Stefan Kuntz no HSV, é “muito, muito conceituada e muito ambiciosa”, acrescentou Freund. Ela “desempenhou um excelente trabalho no FC Bayern de Munique por muitos anos, em diversos cargos, e acumulou muita experiência”. “É sem dúvida uma honra que um clube tão grande tenha entrado em contato com ela para um cargo tão importante, uma história muito, muito bonita para Kathleen.”
Conforme noticiado pelo Hamburger Abendblatt na noite de quarta-feira, o conselho fiscal do HSV votou por maioria a favor de Krüger em uma reunião. Ela deve assinar seu contrato no clube do Elba em breve.