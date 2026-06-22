No FC Bayern de Munique, ele ainda nunca jogou! Michael Olise tem a chance de assumir um novo papel na seleção francesa durante a Copa do Mundo

Para Olise, essa medida significaria a realização de um desejo pessoal. Recentemente, ele havia deixado claro em uma entrevista que sua posição ideal em campo, na verdade, é no meio.

Na vitória convincente por 3 a 1 contra o Senegal, na estreia na Copa do Mundo, o técnico da seleção, Didier Deschamps, já deu provas dessa tese: só quando Olise foi deslocado da lateral para o centro é que ele realmente decolou e contribuiu com duas assistências para a vitória.

“Essa função oferece mais liberdade. Foi nessa posição que joguei quando era jogador juvenil. Por isso, é a que me parece mais natural”, explicou Olise recentemente.