Conforme noticiado, entre outros, pelo jornal esportivo L'Equipe, uma mudança no ataque da Seleção Francesa parece estar se configurando para o próximo confronto. Segundo a reportagem, Olise ocupou a posição de número 10 no suposto time titular durante o treino final. O craque ofensivo do FC Bayern de Munique, assim, provavelmente deixará Desire Doue no banco, que terá de ceder sua vaga em relação à partida de estreia.
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No FC Bayern de Munique, ele ainda nunca jogou! Michael Olise tem a chance de assumir um novo papel na seleção francesa durante a Copa do Mundo
Para Olise, essa medida significaria a realização de um desejo pessoal. Recentemente, ele havia deixado claro em uma entrevista que sua posição ideal em campo, na verdade, é no meio.
Na vitória convincente por 3 a 1 contra o Senegal, na estreia na Copa do Mundo, o técnico da seleção, Didier Deschamps, já deu provas dessa tese: só quando Olise foi deslocado da lateral para o centro é que ele realmente decolou e contribuiu com duas assistências para a vitória.
“Essa função oferece mais liberdade. Foi nessa posição que joguei quando era jogador juvenil. Por isso, é a que me parece mais natural”, explicou Olise recentemente.
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Olise deve jogar na posição 10 pela França
Embora Olise seja escalado quase que exclusivamente na ala direita do clube campeão alemão em Munique, a função de meia-armador na seleção nacional não é novidade para ele. No passado, ele já desempenhou esse papel com sucesso em várias ocasiões.
A mudança de posição do astro do Bayern também garante um elenco de estrelas de peso no ataque dos Bleus. Com a mudança para o centro, a ala direita fica livre para Ousmane Dembélé. Já na ala esquerda, Bradley Barcola deve estar na escalação inicial, enquanto o astro Kylian Mbappé ocupa a ponta de ataque.
Caso Deschamps venha a reconsiderar de última hora, além de Barcola, Lucas Digne e Manu Kone também estariam disponíveis como alternativas. Se o novo sistema, com Olise como eixo central absoluto, vai funcionar, só saberemos na segunda-feira à noite, a partir das 23h.
Muitos rumores sobre o futuro de Olise
Além da Copa do Mundo, os rumores sobre o futuro de Olise têm se intensificado recentemente. Diante dos rumores de transferência, o Real Madrid se viu obrigado a publicar um comunicado afirmando que não havia havido qualquer contato com o jogador. Segundo a Sky, o próprio jogador teria feito a mesma declaração por meio de seus assessores no Bayern. Já o jornal Marca informou que o Real Madrid realmente deseja muito contratar Olise e estaria até mesmo disposto a ultrapassar o limite de 200 milhões de euros pelo valor da transferência.
De modo geral, porém, a situação parece clara por enquanto: o Bayern não quer e não vai vender Olise no meio do ano e, por sua vez, busca uma renovação antecipada do contrato do excepcional jogador francês. Após a Copa do Mundo, essa deve ser a prioridade do clube alemão, recordista em títulos: Olise deve renovar até 2031 e se tornar um dos jogadores mais bem pagos do time, ao lado de Harry Kane e Jamal Musiala. Ambos ganham, segundo especulações, cerca de 25 milhões de euros por ano.
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Olise é “imprevisível” para o FC Bayern?
Na segunda-feira, porém, a revista “kicker” noticiou os primeiros atritos entre o jogador e o clube. Segundo a publicação, já no inverno teria havido uma primeira consulta informal a Olise sobre a renovação do contrato, mas o Bayern teria sido “rejeitado”. Além disso, Olise seria “muito difícil de entender e de decifrar”. Pelo menos é esse o tom que se ouve na diretoria. Ações como a exclusão de suas fotos com a camisa do Bayern em suas redes sociais também causaram “espanto”.
Além disso, a revista especializada supõe que o caso Olise possa rapidamente se tornar uma questão prioritária para os dirigentes do clube, liderados pelo presidente honorário Uli Hoeneß e pelo ex-presidente da diretoria Karl-Heinz Rummenigge, caso o Real Madrid realmente pretenda montar um pacote de 200 milhões para contratar Olise.
O contrato de Olise em Munique ainda vai até 2029. O jogador de 24 anos chegou do Crystal Palace no verão de 2024 por meio de uma cláusula de rescisão de apenas 53 milhões de euros e, desde então, tem se destacado em Munique. Em 107 partidas oficiais, ele marcou 42 gols e deu 54 assistências até o momento.