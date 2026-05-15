No FC Bayern, as lembranças voltam à tona! Mas qual será o futuro do “histórico” Tom Bischof?

Normalmente, Kompany, com seu jeito simpático e colegial, consegue habilmente contornar todos os pontos delicados. Quando questionado especificamente sobre o desempenho ou declarações de jogadores individuais, ele prefere — ao contrário de seus antecessores Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel — recorrer ao panorama geral. No entanto, quando Bischof, após a vitória por 1 a 0 contra o VfL Wolfsburg no sábado, criticou publicamente a pressão defensiva do time de Munique nas últimas semanas (e, com isso, justificou os muitos gols sofridos que, no fim das contas, contribuíram para a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain), Kompany se desviou de sua linha de conduta.

“Ele é um jogador jovem e cometeu um erro nessa entrevista”, disse Kompany com firmeza. Embora tenha proferido essas palavras bastante duras, Kompany continuou a parecer simpático e colegial. Bischof não precisa temer consequências; em vez disso, Kompany o elogiou como um “rapaz incrível”, apesar do “erro”.

Devido a uma lesão muscular, Bischof ficou fora das últimas semanas e só voltou a jogar contra o Wolfsburg. Ou seja: a crítica acabou se dirigindo apenas aos seus companheiros de equipe, ele próprio foi poupado — o que fez com que a declaração, independentemente do conteúdo, parecesse muito infeliz no geral. Provavelmente, o próprio Bischof nem percebeu como suas palavras afetariam o público e, possivelmente, também a equipe.

No entanto, em princípio, é louvável que os jogadores se preocupem e expressem suas opiniões com firmeza. No caminho para se tornar uma figura relevante no clube e, em última instância, um líder, é permitido cometer erros como esse. O fato de Bischof ter ousado fazer essa análise também demonstra seu notável desenvolvimento no FC Bayern.