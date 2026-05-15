Ele tem apenas 20 anos e está no clube há menos de um ano. Mas, de certa forma, Tom Bischof já fez história no FC Bayern: ele foi o primeiro jogador a provocar uma reprimenda pública do técnico Vincent Kompany por causa de seu comportamento.
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No FC Bayern, as lembranças voltam à tona! Mas qual será o futuro do “histórico” Tom Bischof?
Normalmente, Kompany, com seu jeito simpático e colegial, consegue habilmente contornar todos os pontos delicados. Quando questionado especificamente sobre o desempenho ou declarações de jogadores individuais, ele prefere — ao contrário de seus antecessores Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel — recorrer ao panorama geral. No entanto, quando Bischof, após a vitória por 1 a 0 contra o VfL Wolfsburg no sábado, criticou publicamente a pressão defensiva do time de Munique nas últimas semanas (e, com isso, justificou os muitos gols sofridos que, no fim das contas, contribuíram para a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain), Kompany se desviou de sua linha de conduta.
“Ele é um jogador jovem e cometeu um erro nessa entrevista”, disse Kompany com firmeza. Embora tenha proferido essas palavras bastante duras, Kompany continuou a parecer simpático e colegial. Bischof não precisa temer consequências; em vez disso, Kompany o elogiou como um “rapaz incrível”, apesar do “erro”.
Devido a uma lesão muscular, Bischof ficou fora das últimas semanas e só voltou a jogar contra o Wolfsburg. Ou seja: a crítica acabou se dirigindo apenas aos seus companheiros de equipe, ele próprio foi poupado — o que fez com que a declaração, independentemente do conteúdo, parecesse muito infeliz no geral. Provavelmente, o próprio Bischof nem percebeu como suas palavras afetariam o público e, possivelmente, também a equipe.
No entanto, em princípio, é louvável que os jogadores se preocupem e expressem suas opiniões com firmeza. No caminho para se tornar uma figura relevante no clube e, em última instância, um líder, é permitido cometer erros como esse. O fato de Bischof ter ousado fazer essa análise também demonstra seu notável desenvolvimento no FC Bayern.
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Tom Bischof rapidamente se consolidou como jogador de rodízio no FC Bayern
Após apenas um ano como titular no TSG Hoffenheim, Bischof foi para o FC Bayern no verão passado. Na verdade, sem custo de transferência. Mas como o time de Munique já queria contar com ele na Copa do Mundo de Clubes nos EUA, acabou pagando 300 mil euros. Em sua primeira temporada, Bischof tem se mostrado um jogador versátil e confiável na rotação do time.
Ele alterna entre as posições sem grandes problemas: Bischof atuou tanto na lateral esquerda quanto na direita e também foi escalado em sua posição preferida, no meio-campo central. Em 36 partidas, ele foi titular 16 vezes e acumulou, até o momento, 1.564 minutos. Isso significa o 15º lugar no ranking interno, à frente, entre outros, dos mais experientes e caros Nicolas Jackson e Raphael Guerreiro. Além disso, ele conseguiu três assistências e dois gols, incluindo um duplo gol no final da partida na vitória por 3 a 2 sobre o SC Freiburg no início de abril.
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Tom Bischof lembra Joshua Kimmich
Bischof relembra os primeiros tempos de Joshua Kimmich no FC Bayern. Entre outros, menciona: Joshua Kimmich. “A situação do Tom me lembra a minha própria situação há onze anos”, disse recentemente o vice-capitão, hoje com 31 anos. “Naquela época, antes do início da temporada, parecia que ninguém acreditava que alguém pudesse ser importante para um time como o Bayern de Munique.” Kimmich foi transferido em 2015, aos 20 anos, por 9,5 milhões de euros do então time da segunda divisão RB Leipzig para o Bayern de Munique e, sob o comando de Pep Guardiola, passou a jogar regularmente em várias posições.
Em uma entrevista ao FAZ em janeiro, Bischof revelou que Kimmich havia entrado em contato com ele logo após o anúncio da transferência: “Ele escreveu que, quando foi para o Bayern, ainda não tinha disputado nenhuma partida da Bundesliga – e, mesmo assim, se sentia capaz de dar esse passo. E que ele também acredita que eu sou capaz disso. Ele disse que está feliz e que acredita em mim. Foi um momento emocionante, receber tanta confiança logo de cara.”
Aliás, Bischof lembra Kimmich não apenas por causa de sua evolução e de sua firmeza de opinião, mas também por causa de seu estilo de jogo. “Já algumas vezes”, segundo ele mesmo, “ouvi essa comparação”. Kimmich acabou se tornando, em sua terceira temporada no FC Bayern (2017/18), titular indiscutível na lateral direita, antes de passar gradualmente para o meio-campo defensivo. Onde estão as melhores chances de Bischof conquistar uma vaga de titular ainda não está claro – e depende decisivamente das atividades de transferências do time de Munique no verão.
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FC Bayern: O que está acontecendo no mercado de transferências?
Com a saída de Raphael Guerreiro e Leon Goretzka, dois rivais diretos deixam o clube sem custo de transferência. Neste momento, Bischof seria a primeira opção no meio-campo defensivo, atrás dos titulares Kimmich e Aleksandar Pavlovic. Noel Aseko (20), formado nas categorias de base, retorna após um empréstimo convincente ao Hannover 96. Além disso, persistem rumores sobre um interesse no jovem talento de 16 anos Kennet Eichhorn, do Hertha BSC, mas a concorrência é grande. Nathan De Cat (17), do RSC Anderlecht, também já foi cogitado.
Para as laterais defensivas, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Alphons Davies e Hiroki Ito estão disponíveis para a próxima temporada. No entanto, há muitos pontos de interrogação. Stanisic e Ito também poderiam ser necessários na zaga. Especialmente se Min-Jae Kim for transferido e nenhum substituto adequado for contratado. Além disso, Ito é considerado um candidato a venda. Enquanto isso, o estado de saúde de Davies é motivo de crescente preocupação: depois de já ter perdido grande parte desta temporada devido a lesões, ele sofreu novamente uma lesão muscular na coxa contra o PSG e, por isso, sua participação na Copa do Mundo também é incerta. A permanência de Laimer além do término de seu contrato em 2027 está totalmente incerta, pelo menos desde as declarações críticas de Uli Hoeneß na semana passada.
Independentemente disso, um novo lateral-direito deve chegar no verão. Givairo Read, do Feyenoord de Roterdã, foi considerado o favorito por muito tempo, mas ele também ficou de fora por lesão recentemente, o que teria esfriado um pouco o interesse. De qualquer forma, o time de Munique não está disposto a pagar os supostos 30 milhões de euros exigidos pelo Feyenoord, assim como não está disposto a aceitar as exigências salariais de Laimer de 15 milhões de euros por ano.
É de se agradecer que Bischof continue, por enquanto, ganhando experiência em diferentes posições conforme a necessidade, colocando-se assim em posição de, algum dia, suceder Kimmich, que já tem 31 anos, no meio-campo central.
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Tom Bischof tem poucas chances de ser convocado para o Mundial
Antes de se falar sobre o futuro papel de Bischof no FC Bayern, como se sabe, ainda há uma Copa do Mundo pela frente. Sua única partida pela seleção até o momento data de junho de 2025; mais recentemente, Bischof atuou como capitão da seleção sub-21. “É claro que espero receber uma ligação”, disse Bischof no sábado. Na próxima quinta-feira, Julian Nagelsmann anunciará sua convocação para a Copa do Mundo. Se acreditarmos nas palavras do técnico da seleção alemã em uma coletiva de imprensa antes dos jogos internacionais de março, uma resposta positiva parece bastante improvável.
Questionado sobre a ausência de Bischof, o técnico da seleção elogiou-o por sua “perfeita compreensão do papel” (ou seja: ele confia que Bischof aceitaria sentar no banco sem reclamar), mas, ao mesmo tempo, não viu (ainda) um papel esportivo significativo para ele. “É preciso saber: quando eu coloco o jogador em campo? E, nesse aspecto, simplesmente havia outros jogadores em primeiro plano na minha mente, que têm mais ritmo, mais experiência. A ideia com o Tom ainda não amadureceu tanto devido ao tempo de jogo recente.” Naquela época, Bischof vinha acumulando minutos regularmente no FC Bayern como jogador de rodízio. Pouco depois, ele se lesionou e ficou fora por cerca de um mês. Isso provavelmente prejudicou ainda mais suas chances.
“O simples fato de estarmos discutindo o nome dele, com o pouco tempo de jogo que teve, já é um prêmio suficiente. Se ele não conseguir ir para a Copa do Mundo, ele simplesmente precisa seguir em frente”, opina Nagelsmann, e ainda fez um pequeno elogio a Bischof. Ele é um “jogador de futebol excepcionalmente bom”; na sua única convocação, há um ano, “ele se comportou de maneira excelente como pessoa, foi muito modesto, ajudou a carregar caixas”. Segundo Nagelsmann, Bischof também é “muito querido no vestiário do Bayern de Munique e pelo técnico”. Isso provavelmente não mudou, apesar da bronca histórica.