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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Christian Guinin

Traduzido por

No FC Barcelona, ele transformou jovens promessas em grandes jogadores! O novo técnico do Bayer Leverkusen, Carles Martinez, apresenta muitas semelhanças com Xabi Alonso - e traz à memória Pep Guardiola

Bundesliga
Especiais e Opinião
Bayer Leverkusen
C. Martinez

Com Carles Martinez, o Bayer apresenta sua “opção B” como novo técnico. Dadas as semelhanças com Xabi Alonso, a expectativa é alta; no entanto, o espanhol traz qualidades que combinam muito bem com o time.

Era, de certa forma, inevitável que, logo após a chegada de Carles Martinez ao Bayer 04 Leverkusen, começassem a circular as primeiras comparações com Xabi Alonso. As semelhanças evidentes entre os dois são grandes demais à primeira vista para que os torcedores do Werkself não se sintam, de alguma forma, um pouco transportados de volta ao ano de 2022 — o ano em que o futuro técnico do Chelsea assumiu o comando do B04 e, em seus cerca de dois anos e meio, escreveria uma história de sucesso sem precedentes.

Isso começa pela origem comum – ambos são espanhóis – e continua com seus respectivos inícios na carreira de treinadores nos dois maiores clubes do futebol espanhol. Enquanto Alonso deu seus primeiros passos como técnico principal nas categorias de base do Real Madrid, Martinez, cuja carreira profissional chegou ao fim prematuramente, trabalhou como técnico de juniores na “La Masia”, a famosa academia do FC Barcelona, após uma passagem pelo Espanyol.

  • Outro ponto em comum entre os dois treinadores é o sucesso moderado que tiveram antes de assumirem o cargo no Leverkusen. Embora Alonso já fosse considerado, ainda relativamente jovem, um potencial técnico principal do Real Madrid — cargo que acabou assumindo, embora com menos sucesso do que o esperado —, o início de sua carreira como técnico foi, no entanto, bastante acidentado. Não foi à toa que, após ter sido impedido de subir para a equipe principal dos Blancos, ele se transferiu para a Real Sociedad, onde, no entanto, assumiu apenas o comando da equipe B.

    Já para Martinez, a trajetória no Barça chegou ao fim em 2019, quando o clube se despediu dele em consequência de mudanças estruturais. Posteriormente, de 2019 a 2022, ele acumulou experiência internacional na equipe sub-19 do Al-Rayyan SC, no Catar, e como técnico da seleção sub-20 do Kuwait. Em 2023, ele finalmente assumiu pela primeira vez na carreira o cargo de técnico principal de um clube – por seis meses, ele integrou a comissão técnica do FC Toulouse como assistente técnico e chefe de metodologia, contribuindo para a conquista surpreendente da Copa Nacional, antes de assumir o comando técnico no verão seguinte.

    Em sua primeira temporada como técnico principal, Martinez levou o clube da Ligue 1 à melhor classificação dos últimos dez anos. Depois disso, a trajetória continuou em ascensão: nas temporadas 2024/25 e 2025/26, o Toulouse, sob sua liderança, continuou progredindo de forma constante e terminou, por fim, na nona posição. No entanto, na percepção do público, o técnico de 42 anos permaneceu praticamente fora dos holofotes, o que é, em grande parte, a razão pela qual ele é, no máximo, a segunda opção em Leverkusen, após a recusa do técnico preferido, Andoni Iraola, que vai para o Liverpool.

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  • Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images

    Carles Martinez é o oposto de Kasper Hjulmand

    Ao analisar mais detalhadamente a trajetória de Martinez até agora, é possível identificar muitos fatores que, do ponto de vista do Werkself, fazem dele uma escolha acertada para ocupar o cargo de treinador. Ao contrário do Bayer Leverkusen da última temporada, que sob o comando de Kasper Hjulmand muitas vezes carecia de uma ideia de jogo clara e raramente conseguia apresentar um desempenho de alto nível de forma consistente, os torcedores do B04 devem se preparar para ver novamente, com Martinez, um futebol ofensivo claro, preciso e direto, que já havia sido apreciado sob o comando de Alonso.

    O técnico de 42 anos defende um futebol moderno, orientado para a posse de bola, com construção controlada, distribuição inteligente do espaço e aceleração direcionada. Além disso, ele valoriza uma adaptação flexível ao adversário em questão e uma organização coletiva na defesa. Martinez está muito familiarizado com o sistema de linha defensiva de três jogadores adotado em Leverkusen desde a era Alonso; afinal, ele já havia utilizado essa formação durante sua passagem pelo Toulouse.

    Em termos de comunicação, também soprará um novo vento. Em comparação com Hjulmand, para quem as grandes emoções eram uma raridade devido ao seu estilo escandinavo clássico e reservado, Martinez é alguém que comanda a partir da linha lateral. Com gestos intensos, comandos claros e presença constante, ele age como um maestro que molda ativamente o jogo de sua equipe e quer conduzi-lo em todas as fases. Sua personalidade aberta se reflete principalmente no trabalho com jovens jogadores. Assim, durante sua passagem pelo Barça, ele abriu caminho no futebol mundial para jogadores de ponta como Gavi, Fermin Lopez, Xavi Simons ou mesmo Ansu Fati.

  • Carles MartinezGetty Images

    Carles Martinez? “Minha esposa diz que é a única coisa que eu realmente sei fazer”

    Em uma análise geral, o espanhol é um louco por futebol — no bom sentido. Não é por acaso que, em seu país natal, muitas pessoas o comparam ao lendário técnico Pep Guardiola devido à sua maneira meticulosa de trabalhar. O jornal espanhol Sport publicou certa vez uma história maravilhosa sobre o técnico de 42 anos. Nela, contava-se que Martinez, então técnico da equipe sub-14 do FC Barcelona, deixou sua noiva Maria esperando em seu próprio casamento porque ele e alguns convidados queriam jogar uma partida de futebol antes da festa. O casamento acabou sendo um sucesso — apesar de sua obsessão pela bola. “Sou técnico há 15 anos. Minha esposa diz que é a única coisa que eu realmente sei fazer — e ela está certa”, disse Martinez certa vez sobre si mesmo.

    Embora tenha sido uma “solução um pouco surpreendente no início”, admitiu o diretor esportivo do B04, Simon Rolfes, na apresentação do técnico de 42 anos na última sexta-feira. Mas: “Quando se olha para o currículo de Carles e para o Bayer 04, percebe-se as semelhanças. Martinez tem ‘essa paixão, essa dedicação, essa ambição’. Ele tem a coragem de escalar jogadores jovens. Na França, ele teve um time muito internacional, o que também temos aqui.”

    De qualquer forma, o “DNA do Bayer” combina com o estilo de jogo espanhol, enfatizou Rolfes, referindo-se ao próximo técnico espanhol no banco do Leverkusen. “Quando comecei como diretor esportivo em 2018, era muito lógico buscar proximidade com a Espanha”, disse Rolfes. Se olharmos para os sucessos do futebol de clubes espanhol nas últimas duas décadas, há “já um motivo para isso”.

  • Carles MartinezGetty Images

    Xabi Alonso como modelo a seguir? “Tenho certeza de que ele vai falar comigo”

    Com o Bayer Leverkusen, Martinez enfrenta agora o maior desafio de sua carreira até o momento. Outro espanhol já mostrou ao Werkself como uma ideia pode se transformar em uma história de sucesso.

    “Vou ligar para o Xabi, e tenho certeza de que ele vai falar comigo. Eu o conheço e sei que ele é um cara legal e só quer o melhor para o Leverkusen”, explicou Martinez. Seu compatriota mostrou “como pode funcionar ser um técnico espanhol”. O que o basco conquistou em Leverkusen é “fantástico”, segundo o técnico de 42 anos, que quer levar o B04 de volta ao topo da Bundesliga. “É um grande clube. Para alcançar isso, é preciso investir muito trabalho. Isso é o mais importante. Então, vamos tirar o máximo proveito disso.”

    Martinez tem, sem dúvida, todas as qualidades necessárias para isso; no entanto, não se deve subestimar o desafio, tendo em vista as expectativas.