No FC Barcelona, ele transformou jovens promessas em grandes jogadores! O novo técnico do Bayer Leverkusen, Carles Martinez, apresenta muitas semelhanças com Xabi Alonso - e traz à memória Pep Guardiola

Era, de certa forma, inevitável que, logo após a chegada de Carles Martinez ao Bayer 04 Leverkusen, começassem a circular as primeiras comparações com Xabi Alonso. As semelhanças evidentes entre os dois são grandes demais à primeira vista para que os torcedores do Werkself não se sintam, de alguma forma, um pouco transportados de volta ao ano de 2022 — o ano em que o futuro técnico do Chelsea assumiu o comando do B04 e, em seus cerca de dois anos e meio, escreveria uma história de sucesso sem precedentes.
Isso começa pela origem comum – ambos são espanhóis – e continua com seus respectivos inícios na carreira de treinadores nos dois maiores clubes do futebol espanhol. Enquanto Alonso deu seus primeiros passos como técnico principal nas categorias de base do Real Madrid, Martinez, cuja carreira profissional chegou ao fim prematuramente, trabalhou como técnico de juniores na “La Masia”, a famosa academia do FC Barcelona, após uma passagem pelo Espanyol.