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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

No Eintracht Frankfurt, “a perplexidade vai aumentando” e dois grandes clubes entram na disputa: a transferência de Nathaniel Brown para o FC Bayern está em risco?

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N. Brown

A transferência prevista de Nathaniel Brown do Eintracht Frankfurt para o FC Bayern, seu rival na Bundesliga, pode acabar ficando em dúvida — e isso por dois motivos.

A Sky informa que, em Frankfurt, “a incompreensão vem aumentando”, porque não se consegue fechar o negócio.

  • As condições gerais já estão definidas: os dirigentes do Eintracht estão, em princípio, dispostos a liberar Brown. Eles exigem uma taxa de transferência de 55 milhões de euros, incluindo bônus, pelo lateral-esquerdo de 23 anos. O contrato dele com o clube da Hesse vai até 2030.

    E enquanto o acordo entre os clubes ainda se faz esperar, segundo relatos coincidentes da mídia, já existe há algum tempo um acordo entre Brown e o Bayern. Ele deve assinar um contrato válido até 2031 na Säbener Straße.

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Chelsea e Arsenal estão de olho em Nathaniel Brown, alvo do Bayern

    Segundo a Sky, dois grandes clubes da Premier League ainda querem impedir isso: o campeão inglês FC Arsenal e o campeão mundial de clubes FC Chelsea estariam vendo uma oportunidade. Ambos os clubes londrinos teriam manifestado interesse na contratação “e estão acompanhando a situação de perto”, afirma a reportagem.

    O Chelsea está em busca de um novo lateral-esquerdo após a saída do campeão europeu Marc Cucurella para o Real Madrid. Já o Arsenal havia sido associado a Brown há algumas semanas. Na época, porém, dizia-se que o jogador do Frankfurt havia recusado propostas de clubes estrangeiros e optado pelo FCB. De acordo com a Sky, essa postura básica de Brown não mudou, apesar da confusão em torno do caso.

    Brown, que se transferiu do 1. FC Nürnberg para o Eintracht Frankfurt em 2024 por 5,5 milhões de euros, teve uma temporada forte no Eintracht, que vem enfrentando dificuldades, e uma ascensão meteórica. Atualmente, ele é jogador da seleção alemã e foi titular nas duas partidas disputadas até agora pela DFB na Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México. Na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, ele contribuiu com dois pontos.

    No entanto, Brown não poderá disputar a última partida da fase de grupos contra o Equador, na noite de quinta-feira: ele vem sofrendo com dores nos adutores. Em seu lugar, David Raum, do Leipzig, entra na escalação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.



  • As vendas recordes do Eintracht Frankfurt

    JogadoresPosiçãoTransferido paraAnoValor da transferência
    Randal Kolo MuaniAtaquePSG202395 milhões de euros
    Hugo EkitikeAtaqueFC Liverpool202595 milhões de euros
    Omar MarmoushAtaqueManchester City202575 milhões de euros
    Luka JovićAtaqueReal Madrid201963 milhões de euros
    Sebastien HallerAtaqueWest Ham United201950 milhões de euros