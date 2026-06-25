A Sky informa que, em Frankfurt, “a incompreensão vem aumentando”, porque não se consegue fechar o negócio.
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No Eintracht Frankfurt, “a perplexidade vai aumentando” e dois grandes clubes entram na disputa: a transferência de Nathaniel Brown para o FC Bayern está em risco?
As condições gerais já estão definidas: os dirigentes do Eintracht estão, em princípio, dispostos a liberar Brown. Eles exigem uma taxa de transferência de 55 milhões de euros, incluindo bônus, pelo lateral-esquerdo de 23 anos. O contrato dele com o clube da Hesse vai até 2030.
E enquanto o acordo entre os clubes ainda se faz esperar, segundo relatos coincidentes da mídia, já existe há algum tempo um acordo entre Brown e o Bayern. Ele deve assinar um contrato válido até 2031 na Säbener Straße.
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Chelsea e Arsenal estão de olho em Nathaniel Brown, alvo do Bayern
Segundo a Sky, dois grandes clubes da Premier League ainda querem impedir isso: o campeão inglês FC Arsenal e o campeão mundial de clubes FC Chelsea estariam vendo uma oportunidade. Ambos os clubes londrinos teriam manifestado interesse na contratação “e estão acompanhando a situação de perto”, afirma a reportagem.
O Chelsea está em busca de um novo lateral-esquerdo após a saída do campeão europeu Marc Cucurella para o Real Madrid. Já o Arsenal havia sido associado a Brown há algumas semanas. Na época, porém, dizia-se que o jogador do Frankfurt havia recusado propostas de clubes estrangeiros e optado pelo FCB. De acordo com a Sky, essa postura básica de Brown não mudou, apesar da confusão em torno do caso.
Brown, que se transferiu do 1. FC Nürnberg para o Eintracht Frankfurt em 2024 por 5,5 milhões de euros, teve uma temporada forte no Eintracht, que vem enfrentando dificuldades, e uma ascensão meteórica. Atualmente, ele é jogador da seleção alemã e foi titular nas duas partidas disputadas até agora pela DFB na Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México. Na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, ele contribuiu com dois pontos.
No entanto, Brown não poderá disputar a última partida da fase de grupos contra o Equador, na noite de quinta-feira: ele vem sofrendo com dores nos adutores. Em seu lugar, David Raum, do Leipzig, entra na escalação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.
As vendas recordes do Eintracht Frankfurt
Jogadores Posição Transferido para Ano Valor da transferência Randal Kolo Muani Ataque PSG 2023 95 milhões de euros Hugo Ekitike Ataque FC Liverpool 2025 95 milhões de euros Omar Marmoush Ataque Manchester City 2025 75 milhões de euros Luka Jović Ataque Real Madrid 2019 63 milhões de euros Sebastien Haller Ataque West Ham United 2019 50 milhões de euros