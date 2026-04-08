No coração do Camp Nou... O Atlético derrota o Barcelona e dá um passo rumo às semifinais da Liga dos Campeões

Após o segundo gol marcado por Alexander Sørloth, o Barcelona tentou se recuperar rapidamente, aproveitando as jogadas de bola parada e a pressão constante sobre a defesa do Atlético de Madrid.
O Barcelona teve mais de uma oportunidade em jogadas de bola parada, com Lamine Yamal cobrando uma bola perigosa dentro da área, mas que não representou uma ameaça real ao gol do Atlético, graças à atenção da defesa.
Também surgiu uma chance perigosa em um escanteio, com Ronald Araújo subindo para cabecear, mas mandando a bola para longe do gol, apesar de estar tão perto.
Hans Flick fez duas substituições de uma só vez aos 73 minutos, tirando Jules Koundé e Marcus Rashford e colocando Araújo e Ferran Torres, numa tentativa de revitalizar o ataque e aumentar a eficácia ofensiva.
Por outro lado, o Atlético de Madrid manteve seu compromisso defensivo, com intervenções fortes, principalmente de Marcos Llorente, que interrompeu um ataque perigoso do Barcelona, resultando em uma falta para o time azul-grana, que não foi aproveitada de forma ideal.