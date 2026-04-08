FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID

No coração do Camp Nou... O Atlético derrota o Barcelona e dá um passo rumo às semifinais da Liga dos Campeões

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

Um cenário chocante para a torcida do Barça

O Barcelona sofreu uma dura derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, disputada no Camp Nou.

A derrota ocorreu após momentos emocionantes, com destaque para a expulsão do zagueiro Pau Cubarsi no primeiro tempo, antes que o Atlético aproveitasse a vantagem numérica e marcasse seus dois gols com Julián Álvarez e Alexander Sørloth, colocando o time catalão em uma situação difícil antes da partida de volta.

  • Começo catalão e pressão logo no início

    O Barcelona impôs rapidamente seu ritmo e ameaçou a baliza do Atlético por meio de Marcus Rashford em mais de uma ocasião, seja com chutes diretos ou tentativas de penetração; além disso, João Cancelo quase abriu o placar com um chute defendido pelo goleiro Juan Musso.

    Por outro lado, o Atlético não ficou de braços cruzados e ameaçou o gol do Barcelona com uma jogada perigosa de Ademola Lookman, que foi afastada pela defesa na linha do gol.

  • Oportunidades perdidas e o brilhantismo dos goleiros

    A pressão catalã continuou, e Rashford marcou um gol que foi anulado por impedimento, antes de desperdiçar mais de uma chance clara, sendo a mais notável um chute forte defendido com maestria por Musso.

    Lamine Yamal também tentou furar a defesa do Atlético, mas suas tentativas esbarraram na sólida organização defensiva do time madrilenho.

  • O ponto de virada

    Aos 41 minutos, o árbitro mostrou um cartão amarelo a Pau Cubarsi após uma entrada violenta, mas o VAR interveio, anulando a advertência e transformando-a em cartão vermelho direto, fazendo com que o Barcelona terminasse a partida com dez jogadores.

    O Atlético aproveitou a desvantagem numérica, com Julián Álvarez marcando o gol da vantagem em uma cobrança de falta, mandando a bola no ângulo superior do gol do Barcelona, encerrando o primeiro tempo com a vantagem dos visitantes.

  • Tentativas de resgate na Catalunha

    Logo no início do segundo tempo, Hans Flick fez substituições rápidas, colocando Gavi e Fermin no lugar de Flick, numa tentativa de recuperar o equilíbrio apesar da desvantagem numérica.

    Rashford quase empatou o jogo com uma cobrança de falta espetacular, mas Musso brilhou mais uma vez e desviou a bola para a trave, antes que o Barcelona continuasse sua pressão por meio de jogadas de bola parada, sem conseguir converter em gols.

  • O Atlético sela a vitória com o segundo gol

    Apesar das tentativas do Barcelona, o Atlético conseguiu dar o golpe decisivo aos 70 minutos, quando Alexander Sørloth marcou o segundo gol com um chute forte de dentro da área, após passe de Mateo Rogeri.

  • O Barcelona tenta... e o Atlético fecha as portas

    Após o segundo gol marcado por Alexander Sørloth, o Barcelona tentou se recuperar rapidamente, aproveitando as jogadas de bola parada e a pressão constante sobre a defesa do Atlético de Madrid.

    O Barcelona teve mais de uma oportunidade em jogadas de bola parada, com Lamine Yamal cobrando uma bola perigosa dentro da área, mas que não representou uma ameaça real ao gol do Atlético, graças à atenção da defesa.

    Também surgiu uma chance perigosa em um escanteio, com Ronald Araújo subindo para cabecear, mas mandando a bola para longe do gol, apesar de estar tão perto.

    Hans Flick fez duas substituições de uma só vez aos 73 minutos, tirando Jules Koundé e Marcus Rashford e colocando Araújo e Ferran Torres, numa tentativa de revitalizar o ataque e aumentar a eficácia ofensiva.

    Por outro lado, o Atlético de Madrid manteve seu compromisso defensivo, com intervenções fortes, principalmente de Marcos Llorente, que interrompeu um ataque perigoso do Barcelona, resultando em uma falta para o time azul-grana, que não foi aproveitada de forma ideal.

  • Tentativas sem efeito

    O Barcelona não conseguiu aproveitar os últimos minutos para voltar ao jogo contra o Atlético de Madrid, apesar das tentativas de última hora por meio de jogadas de bola parada e pressão ofensiva.

    Nos acréscimos, o Barcelona recebeu uma falta em uma posição perigosa após uma entrada de Julián Álvarez, mas a cobrança de Lamine Yamal foi ruim, e a bola passou sem oferecer qualquer perigo.

    Fermín também tentou cruzar dentro da área, mas a defesa do Atlético estava atenta e conseguiu afastar a bola com facilidade, permitindo que o time madrilenho mantivesse o domínio defensivo até os últimos instantes.

