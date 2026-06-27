Ramos foi transferido do Benfica para a capital francesa no inverno de 2024 por 65 milhões de euros, mas nunca conseguiu realmente corresponder às expectativas como centroavante de peso. Em toda a fase eliminatória da última temporada da UCL, o jogador de 25 anos somou apenas 65 minutos em campo pelo time que acabou sendo campeão do torneio.

Em 131 partidas pelo PSG, Ramos marcou 45 gols; seu contrato em Paris tinha validade até 2028. Em Milão, o português substitui Niclas Füllkrug, que, após o término de seu empréstimo, retornará inicialmente ao West Ham United, a menos que seja contratado pela AC Florença antes disso.