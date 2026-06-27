Conforme informam o especialista em transferências Fabrizio Romano e o The Athletic, o Milan e o PSG chegaram a um acordo sobre um valor de transferência de 74 milhões de euros. Além disso, o jogador da seleção portuguesa já teria passado pelo exame médico na Flórida, onde se encontra atualmente para disputar a Copa do Mundo.
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No clube dele, ele é apenas um funcionário em regime de meio período! Mesmo assim, o AC Milan parece estar fechando a transferência mais cara da história do clube
O novo técnico do Milan, Ruben Amorim, teria desempenhado um papel decisivo na contratação de seu compatriota, pelo qual os Rossoneri estão pagando uma quantia nunca antes vista por um jogador. A contratação mais cara do Milan até então era Rafael Leão, que chegou do Lille em 2019 por 49,5 milhões.
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Não há futuro para Füllkrug em Milão
Ramos foi transferido do Benfica para a capital francesa no inverno de 2024 por 65 milhões de euros, mas nunca conseguiu realmente corresponder às expectativas como centroavante de peso. Em toda a fase eliminatória da última temporada da UCL, o jogador de 25 anos somou apenas 65 minutos em campo pelo time que acabou sendo campeão do torneio.
Em 131 partidas pelo PSG, Ramos marcou 45 gols; seu contrato em Paris tinha validade até 2028. Em Milão, o português substitui Niclas Füllkrug, que, após o término de seu empréstimo, retornará inicialmente ao West Ham United, a menos que seja contratado pela AC Florença antes disso.