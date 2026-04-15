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Urbig & Neuergetty
Falko Blöding

Traduzido por

No caso de Manuel Neuer, começa a delinear-se uma tendência: isso implicaria uma mudança significativa para Jonas Urbig no FC Bayern

Bundesliga
Bayern de Munique
M. Neuer
J. Urbig

Está ficando claro qual será a decisão de Manuel Neuer quanto à renovação de seu contrato com o FC Bayern, que está chegando ao fim.

Segundo a revista Sport Bild, é “provável” que o goleiro de 40 anos permaneça no clube após o fim desta temporada. Neuer poderia imaginar “ficar mais uma temporada no clube campeão”.

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  • Os dirigentes do FCB, Max Eberl e Christoph Freund, têm sempre enfatizado nos últimos meses que deixariam a decisão de continuar ou não sua carreira em Munique a cargo de Neuer. O desempenho do experiente goleiro nas últimas semanas tem sido excelente; especialmente na vitória por 2 a 1 fora de casa nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Neuer se destacou e foi eleito o melhor jogador da partida no Bernabéu.

    O próprio Neuer anunciou na terça-feira, antes da partida de volta contra o Real, que em breve haverá clareza sobre sua situação. Ele disse: “Quanto antes, melhor. Ainda não me decidi, mas não acredito que vá demorar muito.”


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  • Urbig NeuerGetty Images

    Se Neuer ficar: Urbig deve ter mais oportunidades

    No entanto, caso haja uma renovação, a diretoria do Bayern pretende que o campeão mundial de 2014 tenha uma participação bem mais moderada na próxima temporada. Já o substituto de Neuer, Jonas Urbig, deve receber muito mais tempo de jogo, a fim de estar ainda mais bem preparado para a era pós-Neuer. Estima-se que o jogador de 22 anos dispute 20 partidas.

    Nesta temporada, Urbig disputou até agora 14 partidas. No entanto, ele também se beneficiou do fato de que Neuer teve que fazer uma pausa forçada de quase um mês no início do ano devido a duas lesões musculares, perdendo assim seis partidas.

    Além de Urbig, os jogadores emprestados Daniel Peretz (25, FC Southampton) e Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) também estão sob contrato para a próxima temporada. Caso Neuer renove, eles provavelmente não teriam futuro na Säbener Straße. Por outro lado, Sven Ulreich (37) poderia permanecer no clube como terceiro goleiro. Seu contrato também está chegando ao fim, mas a revista kicker informou em meados de março que a permanência de Ulreich por mais um ano é realista.

  • Dados de desempenho de Manuel Neuer no FC Bayern

    Jogos593
    Jogos sem sofrer gols276
    Gols sofridos489
    Títulos32
Liga dos Campeões
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