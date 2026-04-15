No caso de Manuel Neuer, começa a delinear-se uma tendência: isso implicaria uma mudança significativa para Jonas Urbig no FC Bayern

No entanto, caso haja uma renovação, a diretoria do Bayern pretende que o campeão mundial de 2014 tenha uma participação bem mais moderada na próxima temporada. Já o substituto de Neuer, Jonas Urbig, deve receber muito mais tempo de jogo, a fim de estar ainda mais bem preparado para a era pós-Neuer. Estima-se que o jogador de 22 anos dispute 20 partidas.

Nesta temporada, Urbig disputou até agora 14 partidas. No entanto, ele também se beneficiou do fato de que Neuer teve que fazer uma pausa forçada de quase um mês no início do ano devido a duas lesões musculares, perdendo assim seis partidas.

Além de Urbig, os jogadores emprestados Daniel Peretz (25, FC Southampton) e Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) também estão sob contrato para a próxima temporada. Caso Neuer renove, eles provavelmente não teriam futuro na Säbener Straße. Por outro lado, Sven Ulreich (37) poderia permanecer no clube como terceiro goleiro. Seu contrato também está chegando ao fim, mas a revista kicker informou em meados de março que a permanência de Ulreich por mais um ano é realista.