O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, elogiou o jovem ponta Lamine Yamal depois que o chute colocado dele, aos seis minutos, abriu o placar na vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia pela Liga das Nações. Outros gols de Rodri e Mikel Merino garantiram os três pontos em Oviedo.

Yamal agora marcou gols de abertura logo no início em três partidas consecutivas pela seleção.

A Espanha segue na liderança do Grupo 3, com nove pontos.