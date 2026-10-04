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'No caminho para se tornar uma lenda!' - Luis de la Fuente faz forte declaração sobre Lamine Yamal antes de aviso sobre a Croácia
Yamal inspira Espanha à terceira vitória consecutiva na Liga das Nações
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, elogiou o jovem ponta Lamine Yamal depois que o chute colocado dele, aos seis minutos, abriu o placar na vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia pela Liga das Nações. Outros gols de Rodri e Mikel Merino garantiram os três pontos em Oviedo.
Yamal agora marcou gols de abertura logo no início em três partidas consecutivas pela seleção.
A Espanha segue na liderança do Grupo 3, com nove pontos.
- Pressinphoto
Técnico aposta que Yamal vai alcançar status lendário na seleção
Falando aos repórteres, De la Fuente expressou admiração com o rápido desenvolvimento de Yamal, afirmando que o jogador de 19 anos incorpora a identidade tática agressiva e de alta intensidade da Espanha. Ele elogiou a capacidade do ponta de desmontar as defesas adversárias de forma consistente.
De la Fuente observou que a maturidade de Yamal dá o tom para o restante do elenco.
"Ele nunca para de nos surpreender. Tem muito talento, muitas possibilidades, nunca para de crescer a passos largos", disse De la Fuente. "Lamine está a caminho de alcançar o status de 'Lenda'. Ele marcou cedo em nossos últimos três jogos, e seus gols no início demonstram a atitude de todo o time. Sempre tentamos impor nossa identidade em cada partida desde o começo."
Técnico faz alerta contra reação da Croácia após goleada da Inglaterra
Projetando o próximo compromisso da Espanha, De la Fuente comentou a extraordinária vitória da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia, em Rijeka. O técnico da Espanha alertou seus jogadores para esperarem uma reação feroz de um time croata ferido.
De la Fuente insistiu que a pesada derrota da Croácia vai torná-la uma adversária ainda mais perigosa.
"É muito estranho, certamente não é normal, que no outro jogo do grupo a Croácia tenha sofrido sete gols até mesmo contra um adversário poderoso como a Inglaterra", acrescentou De la Fuente. "Isso significa que, quando chegarmos lá, eles estarão sofrendo com o orgulho ferido e terão motivação de sobra."
- AFP
A Espanha busca a classificação em teste de alto risco contra a Croácia
De la Fuente e seu elenco viajam para enfrentar a Croácia em 6 de outubro buscando preservar a vantagem de três pontos sobre a Inglaterra, segunda colocada, no topo do Grupo 3. A Espanha busca ampliar sua invencibilidade de 41 partidas.
A Chéquia segue na lanterna do grupo sem nenhum ponto.
A Espanha está focada em ter outro início de alta intensidade em sua próxima partida.
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