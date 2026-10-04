Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084106329.jpgAFLOSPORT
Alvino Hanafi
Traduzido por

'No caminho para se tornar uma lenda!' - Luis de la Fuente faz forte declaração sobre Lamine Yamal antes de aviso sobre a Croácia

Espanha
L. de la Fuente
L. Yamal
Espanha x Tchéquia
Tchéquia
Liga das Nações A

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, declarou que Lamine Yamal está a caminho de alcançar "status de lenda" após marcar na vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia. No entanto, o treinador alertou que o próximo adversário, a Croácia, terá o "orgulho ferido" após a derrota por 7 a 0 para a Inglaterra.

  • Yamal inspira Espanha à terceira vitória consecutiva na Liga das Nações

    O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, elogiou o jovem ponta Lamine Yamal depois que o chute colocado dele, aos seis minutos, abriu o placar na vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia pela Liga das Nações. Outros gols de Rodri e Mikel Merino garantiram os três pontos em Oviedo.

    Yamal agora marcou gols de abertura logo no início em três partidas consecutivas pela seleção.

    A Espanha segue na liderança do Grupo 3, com nove pontos.

  • imago-sport-1083985279.jpgPressinphoto

    Técnico aposta que Yamal vai alcançar status lendário na seleção

    Falando aos repórteres, De la Fuente expressou admiração com o rápido desenvolvimento de Yamal, afirmando que o jogador de 19 anos incorpora a identidade tática agressiva e de alta intensidade da Espanha. Ele elogiou a capacidade do ponta de desmontar as defesas adversárias de forma consistente.

    De la Fuente observou que a maturidade de Yamal dá o tom para o restante do elenco.

    "Ele nunca para de nos surpreender. Tem muito talento, muitas possibilidades, nunca para de crescer a passos largos", disse De la Fuente. "Lamine está a caminho de alcançar o status de 'Lenda'. Ele marcou cedo em nossos últimos três jogos, e seus gols no início demonstram a atitude de todo o time. Sempre tentamos impor nossa identidade em cada partida desde o começo."

  • Técnico faz alerta contra reação da Croácia após goleada da Inglaterra

    Projetando o próximo compromisso da Espanha, De la Fuente comentou a extraordinária vitória da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia, em Rijeka. O técnico da Espanha alertou seus jogadores para esperarem uma reação feroz de um time croata ferido.

    De la Fuente insistiu que a pesada derrota da Croácia vai torná-la uma adversária ainda mais perigosa.

    "É muito estranho, certamente não é normal, que no outro jogo do grupo a Croácia tenha sofrido sete gols até mesmo contra um adversário poderoso como a Inglaterra", acrescentou De la Fuente. "Isso significa que, quando chegarmos lá, eles estarão sofrendo com o orgulho ferido e terão motivação de sobra."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    A Espanha busca a classificação em teste de alto risco contra a Croácia

    De la Fuente e seu elenco viajam para enfrentar a Croácia em 6 de outubro buscando preservar a vantagem de três pontos sobre a Inglaterra, segunda colocada, no topo do Grupo 3. A Espanha busca ampliar sua invencibilidade de 41 partidas.

    A Chéquia segue na lanterna do grupo sem nenhum ponto.

    A Espanha está focada em ter outro início de alta intensidade em sua próxima partida.

Liga das Nações A
Croácia crest
Croácia
CRO
Espanha crest
Espanha
ESP
Liga das Nações A
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Tchéquia crest
Tchéquia
CZE