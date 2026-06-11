No BVB, isso já foi algo impensável! A FIFA parece ter decidido por uma revolução obrigatória nas transferências

Talvez os catalães estejam lidando com valores tão exorbitantes na cláusula de rescisão justamente porque essa opção de saída já lhes causou problemas no passado. Afinal, durante a renovação do contrato de Neymar em 2016, o Barça impôs ao astro brasileiro uma cláusula de rescisão no valor de 222 milhões de euros que, na visão do clube, era praticamente impossível de ser acionada. Mas então surgiu o Paris Saint-Germain, com seu fundo soberano do Catar e seu grande poder de compra, e levou Neymar pela quantia recorde que ainda é válida até hoje.

Hoje em dia, as cláusulas de rescisão também fazem parte do dia a dia das negociações contratuais na Bundesliga. O BVB, que em 2013 ficou tão indignado com a transferência de Götze para o FC Bayern por meio de uma cláusula de rescisão e prometeu a si mesmo nunca mais conceder cláusulas de rescisão aos jogadores, já havia suavizado sua linha dura há anos para conseguir um certo Erling Haaland no mercado de transferências.

Recentemente, a cláusula de rescisão de Nico Schlotterbeck, negociada e válida para três clubes no verão, causou bastante polêmica. Também no FC Bayern devem existir possíveis opções de saída para jogadores como Harry Kane ou Dayot Upamecano.