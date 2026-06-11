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Jonas Rütten

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No BVB, isso já foi algo impensável! A FIFA parece ter decidido por uma revolução obrigatória nas transferências

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As cláusulas de rescisão eram vistas com maus olhos no BVB desde o caso de Mario Götze. No entanto, a partir de 2027, essa cláusula contratual passará a ser obrigatória em todos os novos contratos no mundo do futebol.

Segundo o jornal espanhol *as*, todos os contratos firmados no futebol mundial a partir de 1º de janeiro de 2027 deverão incluir uma cláusula de rescisão. Essa decisão é resultado de uma reunião realizada na Cidade do México por dirigentes da FIFA, antes da partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul na noite de quinta-feira (21h).

A partir de então, a cláusula de rescisão será obrigatória e todas as partes deverão concordar com a opção de saída no momento da assinatura do contrato. Além disso, os jogadores profissionais deverão receber uma parte dos lucros de suas próprias transferências, ficando com 5% do valor da transação.

  • A UEFA já teria aprovado as novas regras de transferência, segundo informações. As normas relativas a jogadores menores de idade também devem ser adaptadas. “Sob determinadas condições”, a partir de 2027, jogadores sub-18 poderão assinar contratos com validade superior aos três anos atualmente permitidos como máximo.

    O princípio das cláusulas de rescisão obrigatórias já existe no futebol de clubes europeu na LaLiga espanhola, devido à legislação trabalhista vigente no país. Essa legislação prevê que os trabalhadores possam rescindir um contrato de trabalho a qualquer momento. No futebol profissional espanhol, isso é garantido por uma cláusula de rescisão. 

    Nesse contexto, surgiram, em transferências ou renovações de contrato de jogadores do Real Madrid ou do FC Barcelona, valores absurdos que deveriam permitir a rescisão do contrato. A cláusula de rescisão de Lamine Yamal, por exemplo, chega a um bilhão de euros. 

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  • Neymar Brasil Copa do MundoGetty Images

    O FC Barcelona e o caso terrível de Neymar

    Talvez os catalães estejam lidando com valores tão exorbitantes na cláusula de rescisão justamente porque essa opção de saída já lhes causou problemas no passado. Afinal, durante a renovação do contrato de Neymar em 2016, o Barça impôs ao astro brasileiro uma cláusula de rescisão no valor de 222 milhões de euros que, na visão do clube, era praticamente impossível de ser acionada. Mas então surgiu o Paris Saint-Germain, com seu fundo soberano do Catar e seu grande poder de compra, e levou Neymar pela quantia recorde que ainda é válida até hoje.

    Hoje em dia, as cláusulas de rescisão também fazem parte do dia a dia das negociações contratuais na Bundesliga. O BVB, que em 2013 ficou tão indignado com a transferência de Götze para o FC Bayern por meio de uma cláusula de rescisão e prometeu a si mesmo nunca mais conceder cláusulas de rescisão aos jogadores, já havia suavizado sua linha dura há anos para conseguir um certo Erling Haaland no mercado de transferências. 

    Recentemente, a cláusula de rescisão de Nico Schlotterbeck, negociada e válida para três clubes no verão, causou bastante polêmica. Também no FC Bayern devem existir possíveis opções de saída para jogadores como Harry Kane ou Dayot Upamecano. 