No BVB, isso já foi algo impensável! A FIFA parece ter decidido por uma revolução obrigatória nas transferências

Segundo o jornal espanhol *as*, todos os contratos firmados no futebol mundial a partir de 1º de janeiro de 2027 deverão incluir uma cláusula de rescisão. Essa decisão é resultado de uma reunião realizada na Cidade do México por dirigentes da FIFA, antes da partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul na noite de quinta-feira (21h).
A partir de então, a cláusula de rescisão será obrigatória e todas as partes deverão concordar com a opção de saída no momento da assinatura do contrato. Além disso, os jogadores profissionais deverão receber uma parte dos lucros de suas próprias transferências, ficando com 5% do valor da transação.