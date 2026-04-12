"Na minha opinião, do ponto de vista do Real, é preciso chegar aos 70 minutos com chances de avançar", disse Kroos no podcast "Einfach mal Luppen", que ele apresenta com o irmão Felix, referindo-se à partida de volta na quarta-feira. “Se você chegar lá com um 0 a 0, 1 a 1 ou uma vantagem de 1 a 0, então você volta a estar com a cabeça no jogo. O Real sempre será perigoso e sempre será considerado perigoso, mesmo pelo Bayern em casa.”
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No Bayern de Munique, “também há sempre algum erro”: Toni Kroos ainda não descartou o Real Madrid - e explica o que o surpreendeu na partida de ida
O Bayern abriu o placar na partida de ida, na terça-feira, pouco antes do intervalo, com um gol de Luis Díaz, e Harry Kane ampliou a vantagem logo após o reinício. O fato de o campeão alemão não ter garantido a vitória antes do tempo surpreendeu Kroos.
“Com a vantagem de 2 a 0, já era possível ter decidido o jogo mentalmente e eliminado qualquer dúvida. Fiquei surpreso que o Bayern tenha começado a recuar um pouco e a defender com menos intensidade”, disse Kroos, que se transferiu de Munique para Madri em 2014 e, em dez anos no Real, conquistou, entre outros títulos, cinco Ligas dos Campeões com o time.
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Toni Kroos ainda acredita no Real Madrid: “O Bayern também não consegue defender tudo”
Com o segundo gol, o Bayern “tinha o jogo totalmente sob controle”, continuou Kroos. “Na verdade, eu esperava que eles continuassem dominando e talvez até ampliassem a vantagem. Que, com a posse de bola, continuassem exercendo controle e possivelmente marcassem um terceiro, quarto ou quinto gol — mas aconteceu o contrário.”
Em vez do domínio do Bayern até o final, o Real se tornou cada vez mais perigoso ao longo do segundo tempo. Um Manuel Neuer brilhante no gol do Bayern frustrou várias grandes chances, mas aos 74 minutos até mesmo o goleiro de 40 anos ficou impotente e Kylian Mbappé marcou o gol que fechou o placar em 1 a 2 para os espanhóis.
Para a partida de volta, Kroos aposta, entre outras coisas, na qualidade individual de Mbappé ou Vinícius Júnior. “Viu-se aqui: o Bayern também não defende tudo, sempre há algum erro”, enfatizou o ex-jogador da seleção alemã, que encerrou a carreira em 2024. “Você tem o Vini e o Mbappé, por exemplo, contra um Stanisic (Josip, nota do editor) ou um Laimer (Konrad, nota do editor); no um contra um, sempre há uma chance, não precisamos discutir isso.”
No entanto, em comparação com a partida de ida, o Real precisa “ter mais uma ou outra solução com a bola na Allianz Arena, além do contra-ataque”, explicou Kroos. “Em algum momento, você vai ter que se abrir um pouco, participar do jogo para encontrar soluções por conta própria. Esse tem sido, muitas vezes, um pouco do problema, pois eles têm tido muita dificuldade nisso.”
FC Bayern x Real Madrid: ensaios gerais distintos para a partida de volta
Três dias após a derrota para o Bayern, o Real sofreu mais um revés na sexta-feira. Na LaLiga, os madrilenos não conseguiram passar do empate em 1 a 1 em casa contra o FC Girona – incluindo mais uma polêmica com a arbitragem. Como o FC Barcelona, liderado pelo brilhante Lamine Yamal, venceu no dia seguinte o clássico contra o Espanyol por 4 a 1, a diferença do Real para a liderança da tabela, a sete rodadas do fim da temporada, já é de nove pontos.
O ensaio geral do Bayern para a partida de volta foi bem mais animador, com uma vitória tranquila por 5 a 0 sobre o FC St. Pauli na noite de sábado. Com isso, o FCB superou seu próprio recorde de gols na Bundesliga da temporada 1971/72 (101 gols), e Leon Goretzka marcou o gol decisivo. Após 29 rodadas, o Bayern já soma 105 gols na Bundesliga.
- AFP
Resumo das quartas de final da Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x FC Barcelona
Jogo de ida: 2 a 0
Retorno: terça-feira (14 de abril), 21h
Liverpool x Paris Saint-Germain
Jogo de ida: 0 a 2
Retorno: terça-feira (14 de abril), 21h
FC Bayern de Munique x Real Madrid
Jogo de ida: 2 a 1
Retorno: quarta-feira (15 de abril), 21h
Arsenal x Sporting Lisboa
Jogo de ida: 1 a 0
Retorno: quarta-feira (15 de abril), 21h