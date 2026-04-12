No Bayern de Munique, “também há sempre algum erro”: Toni Kroos ainda não descartou o Real Madrid - e explica o que o surpreendeu na partida de ida

Com o segundo gol, o Bayern “tinha o jogo totalmente sob controle”, continuou Kroos. “Na verdade, eu esperava que eles continuassem dominando e talvez até ampliassem a vantagem. Que, com a posse de bola, continuassem exercendo controle e possivelmente marcassem um terceiro, quarto ou quinto gol — mas aconteceu o contrário.”

Em vez do domínio do Bayern até o final, o Real se tornou cada vez mais perigoso ao longo do segundo tempo. Um Manuel Neuer brilhante no gol do Bayern frustrou várias grandes chances, mas aos 74 minutos até mesmo o goleiro de 40 anos ficou impotente e Kylian Mbappé marcou o gol que fechou o placar em 1 a 2 para os espanhóis.

Para a partida de volta, Kroos aposta, entre outras coisas, na qualidade individual de Mbappé ou Vinícius Júnior. “Viu-se aqui: o Bayern também não defende tudo, sempre há algum erro”, enfatizou o ex-jogador da seleção alemã, que encerrou a carreira em 2024. “Você tem o Vini e o Mbappé, por exemplo, contra um Stanisic (Josip, nota do editor) ou um Laimer (Konrad, nota do editor); no um contra um, sempre há uma chance, não precisamos discutir isso.”

No entanto, em comparação com a partida de ida, o Real precisa “ter mais uma ou outra solução com a bola na Allianz Arena, além do contra-ataque”, explicou Kroos. “Em algum momento, você vai ter que se abrir um pouco, participar do jogo para encontrar soluções por conta própria. Esse tem sido, muitas vezes, um pouco do problema, pois eles têm tido muita dificuldade nisso.”