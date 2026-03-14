No banco de novo! Harry Kane é escalado como reserva do Bayern de Munique pelo segundo jogo consecutivo, enquanto Nicolas Jackson, em grande fase, mantém a titularidade

O capitão da Inglaterra se encontra em território desconhecido na BayArena, começando entre os reservas para o confronto decisivo deste sábado. Após lutar contra uma lesão na panturrilha, o atacante não conseguiu tirar a vaga do em grande forma Jackson, que continua liderando o ataque do gigante bávaro.

Este é o segundo jogo consecutivo em que Kane fica fora do time titular, após ter ficado no banco também na partida da Liga dos Campeões no meio da semana. A decisão de Kompany sinaliza uma abordagem cautelosa em relação à condição física de seu craque, priorizando a disponibilidade a longo prazo em detrimento da participação imediata na escalação inicial.