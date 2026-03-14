AFP
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No banco de novo! Harry Kane é escalado como reserva do Bayern de Munique pelo segundo jogo consecutivo, enquanto Nicolas Jackson, em grande fase, mantém a titularidade
Kane fica no banco mais uma vez
O capitão da Inglaterra se encontra em território desconhecido na BayArena, começando entre os reservas para o confronto decisivo deste sábado. Após lutar contra uma lesão na panturrilha, o atacante não conseguiu tirar a vaga do em grande forma Jackson, que continua liderando o ataque do gigante bávaro.
Este é o segundo jogo consecutivo em que Kane fica fora do time titular, após ter ficado no banco também na partida da Liga dos Campeões no meio da semana. A decisão de Kompany sinaliza uma abordagem cautelosa em relação à condição física de seu craque, priorizando a disponibilidade a longo prazo em detrimento da participação imediata na escalação inicial.
Os problemas com lesões continuam para Kompany
Os preparativos do Bayern para a viagem à BayArena têm sido prejudicados por uma lista significativa de lesionados, especialmente entre os goleiros. Com Manuel Neuer ainda fora de ação devido a uma lesão muscular e Jonas Urbig sofrendo de uma concussão, o veterano Sven Ulreich será o titular no gol.
A linha defensiva também está sem peças-chave, já que Alphonso Davies continua fora devido a uma distensão no tendão da coxa e Hiroki Ito continua se recuperando de uma lesão muscular. Isso forçou Kompany a fazer uma reorganização na defesa, escalando Josip Stanisic e Konrad Laimer como laterais ao lado da dupla de zagueiros formada por Dayot Upamecano e Jonathan Tah.
É provável que Kane entre em campo no segundo tempo
O meio-campo será liderado por Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, com Leon Goretzka mais uma vez entre os reservas. A escalação de Lennart Karl na função de meio-campista ofensivo demonstra a confiança contínua de Kompany nos jovens talentos do clube durante este período intenso da temporada nacional e europeia.
Kane, por sua vez, provavelmente entrará em campo para dar um impulso no segundo tempo, depois de ter ficado no banco sem jogar na última partida na Itália.
- Getty
A busca incansável do Bayern por títulos
O Bayern de Munique lidera atualmente a tabela da Bundesliga, com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund. O time ainda está na briga pelo triplo, já que o Die Roten também disputa a Liga dos Campeões e a DFB-Pokal. Após esta partida, o time voltará seu foco para a competição europeia, onde enfrentará a Atalanta na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
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