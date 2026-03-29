Para muitos torcedores, o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Bayern de Munique é uma final antecipada — além do sucesso esportivo, está em jogo muito prestígio para duas das maiores equipes do futebol mundial. Kylian Mbappé também está ciente dessa importância.
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"No auge da forma!" Kylian Mbappé, do Real Madrid, elogia o Bayern de Munique antes do confronto da Liga dos Campeões
"Sim, claro que quero vencer com o Real", disse Mbappé no programa 'Telefoot' da TF1 e brincou: "Na Espanha, algumas pessoas estão um pouco preocupadas que eu não vá jogar — acham que eu vou direto para a Copa do Mundo. Mas isso é extremamente importante. Ainda estamos na disputa na LaLiga e na Liga dos Campeões."
E embora o Bayern tenha vencido seu último jogo contra o Real Madrid há mais de 14 anos, Mbappé sabe da força da equipe do técnico Vincent Kompany. “Na Liga dos Campeões, vamos enfrentar uma grande equipe, provavelmente a equipe que está em melhor forma no momento”, disse o jogador de 27 anos.
O Bayern não teve chances contra o Real Madrid
Nos últimos quatro confrontos eliminatórios entre as duas equipes, os Merengues sempre saíram vitoriosos, e também desta vez o Real se mostra tranquilo antes do confronto contra o Bayern, pois Mbappé sabe que “se há uma equipe capaz de derrotá-los, essa equipe é o Real Madrid”.
Sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa, os Blancos já recuperaram sua antiga força, embora tenham passado por uma grave crise logo após a demissão de Xabi Alonso, quando foram eliminados nas oitavas de final da Copa del Rey após uma derrota por 3 a 2 para o Albacete, da segunda divisão. Não foi raro que as estrelas do Real tivessem que suportar uma forte vaia da torcida em casa, no Bernabéu.
Mbappé: “O Real Madrid é como uma religião!”
"Na Espanha, as pessoas são apaixonadas. Para elas, o Real Madrid é como uma religião", explicou Mbappé. "E tudo o que tem a ver com o Real e comigo gera comentários e especulações. Às vezes com razão, outras vezes sem razão."
“Mas é preciso saber lidar com as críticas. No Real Madrid, todo mundo já foi criticado – Ronaldo, Di Stefano”, continuou Mbappé, que entende “por que eu não deveria ser poupado disso. É preciso simplesmente manter a calma, concentrar-se na tarefa e dizer a si mesmo que é possível melhorar o desempenho em campo.”
FC Bayern x Real Madrid: os últimos quatro confrontos
Data
Jogo
Competição
Rodada
Resultado
Quarta-feira, 08/05/2024
Madrid - Bayern
Liga dos Campeões
Semifinal
2 a 1
Ter, 30/04/2024
Bayern - Madrid
Liga dos Campeões
Semifinal
2 a 2
Ter, 01/05/2018
Madrid - Bayern
Liga dos Campeões
Semifinal
2 a 2
Quarta-feira, 25 de abril de 2018
Bayern - Madrid
Liga dos Campeões
Semifinal
1 a 2