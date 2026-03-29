"Sim, claro que quero vencer com o Real", disse Mbappé no programa 'Telefoot' da TF1 e brincou: "Na Espanha, algumas pessoas estão um pouco preocupadas que eu não vá jogar — acham que eu vou direto para a Copa do Mundo. Mas isso é extremamente importante. Ainda estamos na disputa na LaLiga e na Liga dos Campeões."

E embora o Bayern tenha vencido seu último jogo contra o Real Madrid há mais de 14 anos, Mbappé sabe da força da equipe do técnico Vincent Kompany. “Na Liga dos Campeões, vamos enfrentar uma grande equipe, provavelmente a equipe que está em melhor forma no momento”, disse o jogador de 27 anos.