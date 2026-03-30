Esta é a época em que os clubes acompanham com apreensão os jogos das seleções nacionais, na esperança de que seus jogadores não se lesionem. No entanto, invariavelmente, sempre acontece que algum jogador acaba se lesionando e fica indisponível para as partidas seguintes. Nesse sentido, na Inglaterra, a emergência que o Arsenal está enfrentando tem sido motivo de discussão: 11 jogadores do elenco de Arteta foram obrigados a desistir da convocação para a seleção ou a retornar antecipadamente a Londres devido a problemas físicos.
Traduzido por
No Arsenal, as lesões viram um problema: 11 jogadores desistiram de convocatórias para a seleção
OS LESIONADOS
A maioria deles, aliás, são jogadores fundamentais para os Gunners: Bukayo Saka deixou o estágio antes do amistoso da Inglaterra contra o Japão por precaução, devido a pequenos problemas físicos, Noni Madueke voltou a Londres após uma lesão no joelho esquerdo sofrida durante o amistoso contra o Uruguai e Eberechi Eze foi substituído de última hora por Ben White (também do Arsenal e autor de um gol contra o Uruguai) na lista de convocados, pois ainda está lidando com o problema na panturrilha sofrido na partida da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen.
OS OUTROS
Além disso: William Saliba desistiu da convocação da França devido a uma lesão no tornozelo esquerdo; Gabriel Magalhães está fora por causa de um problema no joelho direito que surgiu após a final da Carabao Cup contra o Manchester City; Jurriën Timber ainda está se recuperando de uma lesão na virilha e, por isso, teve que desistir da convocação da Holanda; e Piero Hincapié se machucou durante o amistoso contra o Marrocos. Depois, temos Martin Ødegaard e Martin Zubimendi: o primeiro continua em reabilitação após uma lesão no joelho e, por isso, o técnico da Noruega, Solbakken, decidiu não convocá-lo; o outro entrou nos minutos finais do amistoso contra a Sérvia, durante o qual sofreu uma lesão no joelho direito que o fará perder a partida contra o Egito.
O CALENDÁRIO DO ARSENAL
Nos próximos dias, o técnico consultará a equipe médica para avaliar se alguns deles — e quais — conseguirão se recuperar a tempo para o próximo jogo: o Arsenal entrará em campo no sábado, 4 de abril, às 21h, nas quartas de final da FA Cup, em campo adversário contra o Southampton; três dias depois (também às 21h), viajará para Lisboa para enfrentar o Sporting na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, e a próxima partida do campeonato — os Gunners estão em primeiro lugar na Premier League, com 11 pontos de vantagem sobre o ManCity, que tem uma partida a menos — está marcada contra o Bournemouth no sábado, 11 de abril, às 13h30.