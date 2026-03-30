No Arsenal, as lesões viram um problema: 11 jogadores desistiram de convocatórias para a seleção

Além disso: William Saliba desistiu da convocação da França devido a uma lesão no tornozelo esquerdo; Gabriel Magalhães está fora por causa de um problema no joelho direito que surgiu após a final da Carabao Cup contra o Manchester City; Jurriën Timber ainda está se recuperando de uma lesão na virilha e, por isso, teve que desistir da convocação da Holanda; e Piero Hincapié se machucou durante o amistoso contra o Marrocos. Depois, temos Martin Ødegaard e Martin Zubimendi: o primeiro continua em reabilitação após uma lesão no joelho e, por isso, o técnico da Noruega, Solbakken, decidiu não convocá-lo; o outro entrou nos minutos finais do amistoso contra a Sérvia, durante o qual sofreu uma lesão no joelho direito que o fará perder a partida contra o Egito.



